Un estudio halla que los sermones en las grandes iglesias evangélicas tienden a justificar la desigualdad económica [Eng]

Centrándose en una megaiglesia grande y de rápido crecimiento en el Medio Oeste estadounidense, la investigación sugiere que los pastores interpretan las Escrituras de maneras que minimizan la desigualdad y defienden la acumulación de riqueza.

HeilHynkel
Os recomiendo una serie: Los Gemstones.
Cuñado
Jesús respondió: —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
Mateo 19:21

Menudo puto woke, el Yisus ése. Menos mal que estos no se dejan engañar por alguien que afirme hablar en nombre de Dios :tinfoil:
themarquesito
A veces los predicadores estos se dedican a alardear de su riqueza ante sus fieles, presumiendo de comprarse al contado aviones de decenas de millones de dólares y cosas por el estilo.
www.youtube.com/watch?v=30ae1bMh8uo
Cuñado
#6 Nunca habría imaginado que los discursos de un pastor evangelista, un rapero gansta y el presidente de los EE. UU. llegasen a ser virtualmente indistinguibles.

No es ésta la distopía que nos prometieron.

Chinchorro
Por eso los sermones se dan desde púlpitos y altares. Puestos altos, desde los cuales mirar al rebaño desde arriba y dejarles clara su posición de inferiores que deben sustentar a los superiores.
Uda
Menuda novedad....
Findeton
#3 Y bien que hacen, la desigualdad económica no es necesariamente mala. La igualdad económica sí es mala.
Expat_Guinea_Ecuatorial
No seria para que se escuchara mejor cuando no habia altavoces?
malditopendejo
Y estos son los inmigrantes que le molan al PP.
