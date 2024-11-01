Consejo Noruego de la Paz anunció que no habrá celebración del Premio Nobel por desacuerdo con elección de María Corina Machado

El Consejo de la Paz noruego anunció este viernes que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo, el día de la entrega del Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado."Algunos de sus métodos no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos"