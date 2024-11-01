edición general
Consejo Noruego de la Paz anunció que no habrá celebración del Premio Nobel por desacuerdo con elección de María Corina Machado

El Consejo de la Paz noruego anunció este viernes que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo, el día de la entrega del Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado."Algunos de sus métodos no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos"

Kasterot #1 Kasterot
Vaaaaya la ultraderechorra esta no cae bien por norway.
Quien iba a decir que una amiga del fascio no caia bien
5
loborojo #3 loborojo
Laeta está más fuerte que nunca, ahora tienen Noruega.
1
IkkiFenix #14 IkkiFenix
Hombre, una tipa que pide que Estados Unidos invada su país o que apoya al genocida Netayahu no parece muy de fiar.
0
JackNorte #15 JackNorte
#14 Es que encima te la puede liar en medio del escenario diciendo que el genocidio de Gaza es lo que se tiene que hacer, pero el problema no es de ella que si sabe lo que defiende, es dar un premio de la paz a alguien asi. Un nobel. xD Ni Gandhi tiene un nobel. xD
0
JackNorte #12 JackNorte *
no estan tan desquiciados como parecia , solo la mitad xD

«Es una decisión difícil pero necesaria. Tenemos un gran respeto por el Comité Nobel y por el premio de la paz como institución, pero como organización debemos ser fieles a nuestros principios y el amplio movimiento por la paz que representamos. Esperamos celebrar el premio de nuevo en los próximos años», señaló en un comunicado su presidenta, Eline H. Lorentzen"

www.swissinfo.ch/spa/entidad-noruega-no-organizará-procesión-del-nob
0
bronco1890 #10 bronco1890 *
Pues eso, un grupúsculo de izquierdas noruego (nada que ver con el comité de los premios) con unos 15000 miembros dice que no va a homenajear a Corina.
Irrelevante no, lo siguiente, pero es una noticia que procede del prestigioso medio globovision así que seguro que llega a portada.
0
#2 Dedalos *
Haberlo pensado antes, no? Son unos vendidos.
0
Sandman #4 Sandman
#2 Comité Nobel ≠ Consejo Noruego de la Paz.

El segundo es una entidad "que agrupa a su vez 17 organizaciones pacifistas noruegas y a unos 15.000 activistas".
3
#5 Abril_2025 *
Parece un bulo del NODO venezolano, no lo veo en otro medio. Ni siquiera está en la web oficial.

www.council.no/
2
#6 Abril_2025 *
#5 Pone que es con "información de la agencia efe", pero en su web tampoco lo encuentro.

Si alguien pudiera echarme un cable, quizás hay otras organizaciones noruegas que se llamen igual o el buscador de EFE no vaya bien.

Después de dedicarle diez minutillos yo creo que es un bulo. Pero se me hace raro que sea tan grotesco y fácil de demostrar.

Mi intuición me dice que me estoy equivocando yo, pero no lo veo.
0
morvildan #8 morvildan
#5 #6 #7

Aqui teneis la noticia en Noruego, que parece la fuente original: www.vg.no/nyheter/i/Xjxagm/norges-fredsraad-dropper-nobels-fredspris-f

Aqui la teneis en Publico: www.publico.es/internacional/entidad-noruega-rechaza-organizar-tradici

Asi que no es un bulo
2
#7 pozz *
#5 Lo gracioso, es la de estúpidos fanáticos que se la tragan.
Hay demasiado fachilla escocido con el premio otorgado a Corina. xD
0
gringogo #9 gringogo *
#5 Tu comentario sí que podría considerarse un bulo del NODO golpista. En la propia noticia que envío te señalan la fuente (Verdens Gang), solo tenías que buscar la noticia en dicho medio:

www.vg.no/nyheter/i/Xjxagm/norges-fredsraad-dropper-nobels-fredspris-f

#7 Tú lo has dicho todo...
2
morvildan #11 morvildan
#9 Te gane por 20s :-D :-D
2
gringogo #13 gringogo
#11 Bien hecho, camarada.
1

