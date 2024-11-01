Consejo Noruego de la Paz anunció que no habrá celebración del Premio Nobel por desacuerdo con elección de María Corina Machado

El Consejo de la Paz noruego anunció este viernes que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo, el día de la entrega del Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado."Algunos de sus métodos no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos"
| etiquetas: nobel de la paz , maría corina machado , celebración
Quien iba a decir que una amiga del fascio no caia bien
«Es una decisión difícil pero necesaria. Tenemos un gran respeto por el Comité Nobel y por el premio de la paz como institución, pero como organización debemos ser fieles a nuestros principios y el amplio movimiento por la paz que representamos. Esperamos celebrar el premio de nuevo en los próximos años», señaló en un comunicado su presidenta, Eline H. Lorentzen"
www.swissinfo.ch/spa/entidad-noruega-no-organizará-procesión-del-nob
Irrelevante no, lo siguiente, pero es una noticia que procede del prestigioso medio globovision así que seguro que llega a portada.
El segundo es una entidad "que agrupa a su vez 17 organizaciones pacifistas noruegas y a unos 15.000 activistas".
www.council.no/
Si alguien pudiera echarme un cable, quizás hay otras organizaciones noruegas que se llamen igual o el buscador de EFE no vaya bien.
Después de dedicarle diez minutillos yo creo que es un bulo. Pero se me hace raro que sea tan grotesco y fácil de demostrar.
Mi intuición me dice que me estoy equivocando yo, pero no lo veo.
Aqui teneis la noticia en Noruego, que parece la fuente original: www.vg.no/nyheter/i/Xjxagm/norges-fredsraad-dropper-nobels-fredspris-f
Aqui la teneis en Publico: www.publico.es/internacional/entidad-noruega-rechaza-organizar-tradici
Asi que no es un bulo
Hay demasiado fachilla escocido con el premio otorgado a Corina.
www.vg.no/nyheter/i/Xjxagm/norges-fredsraad-dropper-nobels-fredspris-f
#7 Tú lo has dicho todo...