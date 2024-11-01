·
23
meneos
186
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
Son tantos y tan seguidos los disparates del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso que nos hemos acostumbrado y lo demencial ya nos parece normal.
|
etiquetas
:
pp
,
moda
,
ley
,
memoria
,
placa
,
inventada
,
memes
20
3
1
K
414
ocio
3 comentarios
#2
yoma
Desde luego el que hace la estrategia de comunicación del PP parece más un enemigo que un colaborador.
1
K
27
#3
fareway
Ser imbécil y ejercer es lo mejor que saben hacer en Génova 13.
0
K
16
#1
dclunedo
SI es que hay que darle la razón a Pedro Sanchez, son todos gilipollas. Les pone el cebo y a picar como pichones...
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
