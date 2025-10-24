A Yolanda Arnau, enferma de cáncer, le hicieron una mamografía en 2022 que nunca estuvo en su historial y que ahora ha aparecido “milagrosamente”

El 17 de octubre de 2022 se hizo una mamografía a través del cribado de cáncer de mama de la Junta andaluza y no obtuvo resultados, pero tres meses después se notó un bulto y desarrolló la enfermedad. Durante estos tres años no supo nada del resultado de esa mamografía. Hasta esta semana, cuando el sistema informático se cayó, y de repente al día siguiente apareció en su historial médico un nuevo informe que definió su prueba como BI-RADS 2, con categoría de benigno.
| etiquetas: andalucía , sas , pp , cáncer , cribados
