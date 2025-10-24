edición general
34 meneos
45 clics
A Yolanda Arnau, enferma de cáncer, le hicieron una mamografía en 2022 que nunca estuvo en su historial y que ahora ha aparecido “milagrosamente”

A Yolanda Arnau, enferma de cáncer, le hicieron una mamografía en 2022 que nunca estuvo en su historial y que ahora ha aparecido “milagrosamente”

El 17 de octubre de 2022 se hizo una mamografía a través del cribado de cáncer de mama de la Junta andaluza y no obtuvo resultados, pero tres meses después se notó un bulto y desarrolló la enfermedad. Durante estos tres años no supo nada del resultado de esa mamografía. Hasta esta semana, cuando el sistema informático se cayó, y de repente al día siguiente apareció en su historial médico un nuevo informe que definió su prueba como BI-RADS 2, con categoría de benigno.

| etiquetas: andalucía , sas , pp , cáncer , cribados
28 6 3 K 196 actualidad
14 comentarios
28 6 3 K 196 actualidad
Comentarios destacados:    
yoma #8 yoma
#5 Solo si has entrado ya varias veces a leer noticias de El País. Yo la veo perfectamente.
2 K 47
#9 rekus *
#7 Raro

Parece que #8 ha resuelto el misterio!  media
0 K 16
#3 rekus
@eltxoa muro de pago? Yo la veo perfectamente.
1 K 36
keizal #4 keizal
#3 Yo también la leo sin problema.
4 K 87
eltxoa #5 eltxoa
#3 las del pías lo son casi todas.  media
1 K 27
#6 rekus *
#5 Lo preguntaba a modo curiosidad, conste.

En Brave sin problema.
0 K 16
eltxoa #7 eltxoa
#6 pues con brave, que es el que uso para meneame.  media
1 K 27
keizal #10 keizal
#6 Entonces imagino que muro poroso.
0 K 20
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#5 Pero si cambias la vista lectura no tienes problemas de leerlo, otra solución es usar firefox.
0 K 20
eltxoa #13 eltxoa
#12 Cierto. También puedo registrarme. O pagar una suscripción. Pero el hecho es que el contenido no está en abierto y no se puede acceder como si se puede con otros miles de webs. Y no se puede porque el autor, quien ha creado el contenido no quiere que esté en abierto. Y no hay virtud en violar la decisión tomada por el creador del contenido. Y cómo menéame tiene el voto muro de pago yo sólo testifico algo que puedo ver. Es de hecho uno de los votos menos subjetivos disponibles.
1 K 22
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#13 No solo es el Pais hay muchos periódicos que te lo piden y permite cambiar la vista lectura, si no se pudiera hacer o saltar por otros medios pocas noticias saldrían por aquí de los principales diarios españoles, llegas tarde hace ya tiempo un administrador se metió por medio por ese tema y dijo que se podían poner que aunque estuviera en las normas se permitían poner.
0 K 20
fofito #11 fofito
La conclusión es clara,el servicio de salud andaluz está tomado npor un atajo de hjdlgp que han ocultado los resultados de los cribados para reducir costos a la pública y, probablemente,incrementar los de las privadas amigas. Ahora,ante el escándalo y su incompetencia mediante,sale lo que debe y lo que no debería. Porque son tan inútiles que no saben ni ocultar lo que les incrimina aún más.
0 K 12
pitercio #1 pitercio
Era una mamografía sorpresa.
0 K 12
M.Rackham #2 M.Rackham
A estas alturas quien defienda al PP, no sólo por el desastre de la externalización sino por las posteriores actuaciones echando balones fuera y culpabilizando siempre a otros, es que le gusta que se le meen en la cara. No hay ninguna otra explicación posible.
0 K 7

menéame