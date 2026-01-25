·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5029
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
4733
clics
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España
5104
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
7730
clics
El bulo viral de El Debate
4661
clics
Observa su pierna
más votadas
354
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada
332
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
532
Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años
397
Asesinato de Alex Pretti [EN]
402
Niña se suicida en EEUU por acoso y amenazas de deportación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
164
clics
Puente dice que el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo y presenta su certificado
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) es un carril nuevo.
|
etiquetas
:
adamuz
,
accidente
,
puente
,
carril
20
10
0
K
443
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
10
0
K
443
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
powernergia
Da igual, pedirán la dimisión porque el certificado está en PDF.
7
K
99
#8
themarquesito
#4
O porque Puente no lleva corbata, o porque sí la lleva, o por cualquier otra cosa.
3
K
59
#11
comadrejo
#8
Al final siempre pueden recurrir a "porque simio", yatusabes.
0
K
11
#2
jm22381
*
En el interior de la noticia dice que ha presentado el certificado. Luego esta es un bulo
www.meneame.net/story/iryo-empezo-descarrilar-desde-tramo-via-sin-reno
Enlace al tuit con el certificado
x.com/oscar_puente_/status/2015427777135067610
4
K
63
#10
jm22381
*
Del bajísimo nivel de El Mundo inventando que era una vía de 1989 si eso ya y tal... Si no hubiera medios inventando no habría que sacar papeles para dejarles con el culo al aire.
2
K
50
#3
Atusateelpelo
*
Para que leer la noticia...donde muestra el rail asi como el certificado del mismo.
Uys! Si
#_1
me tiene en ignore. ¿Por que sera? (que diria la Bombi)
1
K
26
#7
Sandman
El titular muestra lo que lleva ocurriendo en prensa desde hace un par de décadas, y es que se ha convertido en periodismo de declaraciones: "
Puente dice...
", "
Ayuso afirma...
", "
Feijóo responde..."
y "
El alcalde de Guarromán sugiere...
".
Luego los sueños húmedos de cada uno es otro asunto.
0
K
12
#13
powernergia
*
No con los otros que se inventan todo lo que dicen.
Edit: Esto era para el ignorante del ignore el tal
YSiguesLeyendo
en
#_5
.
Negativo por perdida de tiempo.
0
K
12
#6
ewok
*
¿Y eso 5 lo dice en serio?
0
K
12
#14
Kuruñes3.0
#6
No parece la estrella más brillante del Belén.
0
K
6
#12
Empakus
Con un raíl del 89...
Puente miente siempre... Da igual cuando leas esto... Y el PSOE también...
0
K
10
#15
jm22381
#12
Fabricado en 2023. Instalado en 2025. ¿Dónde están las pruebas de que es del 89?
1
K
38
#9
tierramar
En realidad deberían dimitir el PPSOE en bloque, después de 50 años de desgobierno
0
K
7
#1
YSiguesLeyendo
"Puente dice..." el titular manifiesta un claro escepticismo en las palabras del ministro, si no, habría titulado: "Transportes muestra el certificado que demuestra que el carril donde descarriló el Iryo fue renovado"
parece que desde Presidencia, área de la que depende el chiringuito de EFE, no quieren mucho a Óscar, jejé
1
K
4
#5
YSiguesLeyendo
por cierto, que del bajísimo nivel de credibilidad de un ministro habla mucho que a cada cosa que diga tenga que mostrar un papel certificando que lo que dice es verdad. a este límite tan bajo ha caído la palabra de un ministro
2
K
-8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Enlace al tuit con el certificado x.com/oscar_puente_/status/2015427777135067610
Uys! Si #_1 me tiene en ignore. ¿Por que sera? (que diria la Bombi)
Luego los sueños húmedos de cada uno es otro asunto.
Edit: Esto era para el ignorante del ignore el tal YSiguesLeyendo en #_5.
Negativo por perdida de tiempo.
Puente miente siempre... Da igual cuando leas esto... Y el PSOE también...
parece que desde Presidencia, área de la que depende el chiringuito de EFE, no quieren mucho a Óscar, jejé