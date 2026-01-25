edición general
Puente dice que el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo y presenta su certificado

Puente dice que el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo y presenta su certificado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) es un carril nuevo.

Comentarios destacados:      
powernergia #4 powernergia
Da igual, pedirán la dimisión porque el certificado está en PDF.
7 K 99
themarquesito #8 themarquesito
#4 O porque Puente no lleva corbata, o porque sí la lleva, o por cualquier otra cosa.
3 K 59
comadrejo #11 comadrejo
#8 Al final siempre pueden recurrir a "porque simio", yatusabes. :troll:
0 K 11
jm22381 #2 jm22381 *
En el interior de la noticia dice que ha presentado el certificado. Luego esta es un bulo www.meneame.net/story/iryo-empezo-descarrilar-desde-tramo-via-sin-reno
Enlace al tuit con el certificado x.com/oscar_puente_/status/2015427777135067610
4 K 63
jm22381 #10 jm22381 *
Del bajísimo nivel de El Mundo inventando que era una vía de 1989 si eso ya y tal... Si no hubiera medios inventando no habría que sacar papeles para dejarles con el culo al aire.
2 K 50
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Para que leer la noticia...donde muestra el rail asi como el certificado del mismo.

Uys! Si #_1 me tiene en ignore. ¿Por que sera? (que diria la Bombi) :troll:
1 K 26
Sandman #7 Sandman
El titular muestra lo que lleva ocurriendo en prensa desde hace un par de décadas, y es que se ha convertido en periodismo de declaraciones: "Puente dice...", "Ayuso afirma...", "Feijóo responde..." y "El alcalde de Guarromán sugiere...".

Luego los sueños húmedos de cada uno es otro asunto.
0 K 12
powernergia #13 powernergia *
No con los otros que se inventan todo lo que dicen.

Edit: Esto era para el ignorante del ignore el tal YSiguesLeyendo en #_5.

Negativo por perdida de tiempo.
0 K 12
ewok #6 ewok *
¿Y eso 5 lo dice en serio? :roll:
0 K 12
#14 Kuruñes3.0
#6 No parece la estrella más brillante del Belén.
0 K 6
#12 Empakus
Con un raíl del 89...
Puente miente siempre... Da igual cuando leas esto... Y el PSOE también...
0 K 10
jm22381 #15 jm22381
#12 Fabricado en 2023. Instalado en 2025. ¿Dónde están las pruebas de que es del 89?
1 K 38
#9 tierramar
En realidad deberían dimitir el PPSOE en bloque, después de 50 años de desgobierno
0 K 7
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Puente dice..." el titular manifiesta un claro escepticismo en las palabras del ministro, si no, habría titulado: "Transportes muestra el certificado que demuestra que el carril donde descarriló el Iryo fue renovado"

parece que desde Presidencia, área de la que depende el chiringuito de EFE, no quieren mucho a Óscar, jejé
1 K 4
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
por cierto, que del bajísimo nivel de credibilidad de un ministro habla mucho que a cada cosa que diga tenga que mostrar un papel certificando que lo que dice es verdad. a este límite tan bajo ha caído la palabra de un ministro
2 K -8

