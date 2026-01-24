El Iryo empezó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989

El punto de la vía en el que el pasado domingo descarriló el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid Andalucía, es precisamente el punto en el que se produce el cambio de material renovado a material más antiguo en esta infraestructura, que se estrenó hace más de 33 años. La causa más probable del descarrilamiento del tren italiano y su colisión posterior con el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con el resultado de 45 víctimas mortales es la rotura del carril derecho en este punto de unión de