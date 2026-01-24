El Iryo empezó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989

El punto de la vía en el que el pasado domingo descarriló el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid Andalucía, es precisamente el punto en el que se produce el cambio de material renovado a material más antiguo en esta infraestructura, que se estrenó hace más de 33 años. La causa más probable del descarrilamiento del tren italiano y su colisión posterior con el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con el resultado de 45 víctimas mortales es la rotura del carril derecho en este punto de unión de
si dijo que era todo nuevo sería mentira
Tras la adjudicación cuanto menos renueven y más reutilicen más beneficio
Y un ministro nunca miente
Claro que no miente, debe ser que 1989 fue una buena añada para los tramos.
El mantenimiento preventivo está sobrevalorado para este gente
Ahora en serio, ya olía a esto, y más después de reconocer que los trenes que pasaron antes tenían marcas.
Pero esto es general en todo Occidente. El puente Morandi de Génova se hundió por lo mismo. Tanta infraestructura mastodóntica tiene enormes costes de mantenimiento. No estamos para construir más, bastante es mantener lo que hay.
En cualquier caso, lo principal es descubrir el por qué, y establecer protocolos/mecanismos de seguridad para que no vuelva a pasar. La investigación parece que está siendo transparente y eso es de agradecer. Que luego se le exijan o no responsabilidades al ministro, creo que ya es casi lo de menos, quiero creer que el como se reparan o mejoran las vías es independiente del color político que gobierna en ese momento.
El AVE del 92 se construyó sobre un esqueleto de acero UIC 60 estándar (R260) sobre traviesas de hormigón monobloque. Ese acero ha sido el "padre" de la alta velocidad en España, aunque gran parte del original ya ha sido sustituido o rectificado intensamente dado que, como vimos antes, su vida útil ronda los 30 años y la línea ya ha superado esa edad.
Que ganas tenéis algunos de dar un golpe de estado
Yo entiendo que si un tramo está en buen estado no hace falta cambiarlo, ¿pero qué parámetros usan para decir que está en buen estado?, ¿se cambian alguna vez por antigüedad aunque estén en buen estado?, ¿cuándo se cambian si es el caso?
Si da una buena explicación, por mi vale. Porque no nos podemos quejar de que se gasta mucho y a la vez criticar toda medida razonable de ahorro.