edición general
22 meneos
66 clics

El Iryo empezó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989

El punto de la vía en el que el pasado domingo descarriló el Iryo 6189 a la altura de Adamuz, en el corredor de alta velocidad Madrid Andalucía, es precisamente el punto en el que se produce el cambio de material renovado a material más antiguo en esta infraestructura, que se estrenó hace más de 33 años. La causa más probable del descarrilamiento del tren italiano y su colisión posterior con el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con el resultado de 45 víctimas mortales es la rotura del carril derecho en este punto de unión de

| etiquetas: iryo , tramo , vía , 1989 , fabricado
18 4 1 K 228 actualidad
33 comentarios
18 4 1 K 228 actualidad
#3 gershwin
está claro que lo que dijo de 'renovado' o 'modernizado' era una media verdad... pero lo que no puede ser que mismas empresas o accionistas estén en la construcción/renovación y en las inspecciones.
3 K 47
taSanás #8 taSanás
#3 "media verdad" ? y luego que si los políticos mean encima de nosotros...
0 K 8
#12 gershwin
#8 doy por hecho que en obras de renovación de vías se inspeccionan y reutilizan aceros.
si dijo que era todo nuevo sería mentira
0 K 11
taSanás #14 taSanás
#12 a ver, un ministro, haciendo declaraciones de una accidente con más de 40 muertos, bajo el paraguas de su ministerio.... no decir 100% de verdad, decir cosas que pueden llevar a mala interpretación por la forma de decirlas, a propósito, es MENTIR
0 K 8
sotillo #25 sotillo
#14 Perdona pero lo de mentir es lo de Mazon y Feijoo, aquí está dando los datos que tiene y según se los dan
0 K 11
taSanás #32 taSanás
#25 ah…. Ya. “Y tú más”
0 K 8
sotillo #23 sotillo
#3 No entiendo, a las empresas les interesa renovar, cuánto más mejor, además parece que la norma es “Hay que señalar que el criterio para mantener una pieza en la infraestructura es su estado de conservación por encima de la edad aunque es lógico que cuantos más años pasa el material en la vía más se desgasta.”
0 K 11
#28 gershwin *
#23 les interesa contratos de renovación como este donde se invirtieron 700M€ en renovar este tramo.
Tras la adjudicación cuanto menos renueven y más reutilicen más beneficio
0 K 11
#2 guillersk
Pero pero.. a mí me ha dicho el ministro que está claro que no es falta de mantenimiento


Y un ministro nunca miente
2 K 24
#4 endy *
#2 también dijo que el ferrocarril en España vive su mejor momento en la historia.
Claro que no miente, debe ser que 1989 fue una buena añada para los tramos.
El mantenimiento preventivo está sobrevalorado para este gente
1 K 16
#6 Hynkel
#2 A los que me votaron negativo por decir no sé qué del mantenimiento me gustaría saber qué piensan ahora. :troll:

Ahora en serio, ya olía a esto, y más después de reconocer que los trenes que pasaron antes tenían marcas.

Pero esto es general en todo Occidente. El puente Morandi de Génova se hundió por lo mismo. Tanta infraestructura mastodóntica tiene enormes costes de mantenimiento. No estamos para construir más, bastante es mantener lo que hay.
0 K 7
#10 diablos_maiq
#2 ¿no es El Mundo el que nunca miente?
0 K 10
sotillo #17 sotillo
#2 De momento no han dicho nada de mantenimiento
0 K 11
#31 pom
#2 este Gobierno no es santo de mi devoción, pero entiendo que ha sido una deficiencia en la soldadura (pensamiento de cuñado que tengo) y no por una negligencia del máximo responsable. Siendo honesto, no sé cómo se comprueba la calidad de una soldadura de vía, pero entiendo que tiene que haber un procedimiento estricto.

En cualquier caso, lo principal es descubrir el por qué, y establecer protocolos/mecanismos de seguridad para que no vuelva a pasar. La investigación parece que está siendo transparente y eso es de agradecer. Que luego se le exijan o no responsabilidades al ministro, creo que ya es casi lo de menos, quiero creer que el como se reparan o mejoran las vías es independiente del color político que gobierna en ese momento.
0 K 7
DORO.C #22 DORO.C
#18 Desde luego. Aquí no se libra nadie.
0 K 18
DORO.C #7 DORO.C
Dejo esto de Gemini por aquí:

El AVE del 92 se construyó sobre un esqueleto de acero UIC 60 estándar (R260) sobre traviesas de hormigón monobloque. Ese acero ha sido el "padre" de la alta velocidad en España, aunque gran parte del original ya ha sido sustituido o rectificado intensamente dado que, como vimos antes, su vida útil ronda los 30 años y la línea ya ha superado esa edad.
0 K 18
DORO.C #1 DORO.C
Legible en modo lectura
0 K 18
Pontecorvo #16 Pontecorvo
#1 Yo he votado positivo pero esto tiene todavía que confirmarse.
0 K 10
DORO.C #19 DORO.C
#16 Sin duda. Aunque por las fotos parece que está confirmado que dicho acero es del 89, ya que tiene dicho número grabado en la vía. Otra cosa es cuál es su vida útil. Eso lo tendrán que juzgar los expertos.
0 K 18
Pontecorvo #21 Pontecorvo
#19 Claro que tendrán que juzgarlo pero si es así, repito lo que dije en #18.
0 K 10
Pontecorvo #13 Pontecorvo *
Si esto se confirma, todo menéame irá al despacho de Pedro Sánchez golpeará la mesa con fuerza y pedirá la inmediata cárcel para Mazón por lo de la DANA.
1 K 16
#5 Chappie *
estamos más cerca del verdadero culpable: franco
0 K 16
#9 surco
Personalmente no creo que sea " culpa" de Puente, porque llevamos años sin dedicar lo debido a mantenimiento, pero eres el ministro y SI es tu responsabilidad. Espero que no haga el mismo ridículo que Mazon y que dimita
0 K 12
Pontecorvo #18 Pontecorvo
#9 Es "culpa", y sin comillas, de Puente como también culpa de los gobiernos anteriores del PP y del PSOE que no hicieron nada. Si esto se confirma, insisto, sería una negligencia criminal que justificaría tomar el Congreso por las armas.
0 K 10
#30 wictor69
#18 "justificaría tomar el congreso por las armas"
Que ganas tenéis algunos de dar un golpe de estado
0 K 8
Pontecorvo #33 Pontecorvo
#30 Me refería que sería algo tan grave como para compararlo con la Toma de la Bastilla.
0 K 10
sotillo #27 sotillo
#9 Lo de Mazon no es ridículo va camino de ser delito
0 K 11
sotillo #29 sotillo
#15 Para lo de el apagón te basta saber leer
0 K 11
manzitor #24 manzitor *
El artículo ya saca la causa más probable del accidente, sin nombrar a nadie, ni estudios, ni pruebas. Solo cita a "personas presentes en el sitio"... y el titular se distancia del artículo según avanza. Mi opinión es que El Mundo monta el artículo después de decidir su finalidad.
0 K 11
DORO.C #26 DORO.C *
#24 Puede ser, pero el artículo sí que señala un hecho fáctico interesante, que el acero de algunos tramos de las vías es del 1989. Me ha parecido relevante.
0 K 18
#20 mr._cortimer
Pero si el accidente fue en la estación de adamuz, no hay cámaras de seguridad en la estación?
0 K 10
#11 Drazul
Espero que den una buena explicación de por qué aún hay tramos de hace 37 años...

Yo entiendo que si un tramo está en buen estado no hace falta cambiarlo, ¿pero qué parámetros usan para decir que está en buen estado?, ¿se cambian alguna vez por antigüedad aunque estén en buen estado?, ¿cuándo se cambian si es el caso?

Si da una buena explicación, por mi vale. Porque no nos podemos quejar de que se gasta mucho y a la vez criticar toda medida razonable de ahorro.
0 K 10
#15 ExtremeñoOrgulloso
#11 Te van a contar los mismo que con el apagón. Y de regalo,por hacer tantas preguntas te llamarán facha. Es lo que hay
0 K 6

menéame