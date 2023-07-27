edición general
Noruega, en colaboración con el SEPE, busca españoles para cubrir más de 13.000 puestos de trabajo con sueldos de hasta 5.500 euros y vivienda gratis los primeros meses

El gran atractivo está en los sueldos. El salario medio se sitúa en torno a 5.500 euros mensuales. Por sector, las referencias son claras: hostelería (17,80 €/hora para mayores de 20 años), limpieza (cerca de 20 €/hora) y construcción (más de 20 €/hora sin experiencia, más con formación).

vicus.
Y aquí Garamendi y sus mariachis llorando por la subida del salario mínimo de mierda...Si es que te tienes que reír, o mejor dicho, te tienes que ir.
9
reivaj01
#1 "reír" se puede entender como ir por segunda vez.
2
capitan__nemo
¿Cuanto cuesta la vivienda cuando se te acabe la oferta de vivienda gratis los primeros meses?
0
Alcalino
CUIDADO CON LOS NORUEGOS, que luego "se les olvida" pagar las cotizaciones a la seguridad social
1
cenutrios_unidos
Ojo que 5.500 allí no es tanta pasta. No está mal, pero ni mucho menos es un chollo.
0
Robus
Me pilla en mis 20 y ni me lo pienso.
0
Asimismov
Recuerden a los pescadores gallegos que fueron a pescar en las flotas noruegas de bacalao y salmón, les dejaron después de 25 años sin pensiones ninguna.
0
Mala
Los 17,80 por hora para hostelería, multiplicado por 8h. diarias, por 20 días de trabajo, son 2848. descuenta impuestos y añade un coste de vida muuucho más alto que en España... pues va a ser que tampoco es para tirar cohetes.
0
Un_señor_de_Cuenca
#3 Claro que no es un chollo. Pero no has indicado que en hostelería casi nadie hace eso de 8h y 20 días de trabajo. Más bien tiende a 12h y "vente este festivo que hay mucha faena y ya veremos cómo te lo compenso".
0
Patruclo
Con un sueldo de unos 20 €/hora (unos 230 NOK) en Noruega se puede vivir, pero justo, especialmente si estás en Oslo o Bergen. A jornada completa eso son unos 37 000 NOK brutos al mes, que se quedan en 26 000–28 000 NOK netos (unos 2 200–2 400 €). El problema es que un piso de una habitación en Oslo cuesta entre 13 000 y 18 000 NOK, y el resto de gastos (comida, transporte, luz, internet) te puede subir otros 8 000–10 000 NOK fácilmente.

Si compartes piso o vives en una ciudad más pequeña, la cosa mejora bastante, pero con ese sueldo en solitario vas a ir muy justo: podrás vivir, sí, pero sin grandes lujos ni margen de ahorro.
0
Rogue
La cuestión de los españoles es quejarse siempre de todo. irgensanta!
0

