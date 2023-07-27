Noruega, en colaboración con el SEPE, busca españoles para cubrir más de 13.000 puestos de trabajo con sueldos de hasta 5.500 euros y vivienda gratis los primeros meses

El gran atractivo está en los sueldos. El salario medio se sitúa en torno a 5.500 euros mensuales. Por sector, las referencias son claras: hostelería (17,80 €/hora para mayores de 20 años), limpieza (cerca de 20 €/hora) y construcción (más de 20 €/hora sin experiencia, más con formación).
Si compartes piso o vives en una ciudad más pequeña, la cosa mejora bastante, pero con ese sueldo en solitario vas a ir muy justo: podrás vivir, sí, pero sin grandes lujos ni margen de ahorro.