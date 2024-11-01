·
24
meneos
269
clics
Eduardo Casanova revela que tiene VIH
El director y actor lo cuenta en un documental de Atresmedia producido por Jordi Évole
|
etiquetas:
:
eduardo casanova
,
vih
,
sida
20
4
2
K
314
actualidad
38 comentarios
20
4
2
K
314
actualidad
#3
Khanbaliq
*
Nada mejor para romper el estigma del VIH como enfermedad de homosexuales promiscuos que un homosexual, que hace el papel de promiscuo (que desconozco si lo es o no) confiese que tiene VIH.
P.D.: Disculpad, no se si el SIDA es la enfermedad, o el VIH o lo que sea, solo quiero que el mensaje se entienda.
18
K
122
#21
Don_Pixote
#3
te van a freir a negativos pero es verdad, este es el peor emabajador "mediatico" que enfermos con SIDA pueden tener
0
K
8
#25
silvano.jorge
#3
#21
el vih es el virus, el sida es la enfermedad que sigue siendo mortal si no inhibes el virus.
3
K
38
#37
pepecarvalho68
#21
Se buscarán los enfermso un embajador qeu os cuadre a vosotros: limpio, machote y heterosexual...tiene visibilidad, la enfermedad y da un paso adelante...pero para vosotros no es digno de darle visibilidad....
0
K
9
#31
Pontecorvo
#3
Pilló el bicho y acto seguido salió en un programa de televisión (
#20
) a decir que es imposible pillar el bicho. Este chico no está bien.
1
K
20
#36
pepecarvalho68
#31
Dijo que "indetectable es intransmisible": su situación.
0
K
9
#1
traviesvs_maximvs
En los 90 eso era una condena a muerte, afortunadamente hoy en día a base de retrovirales ni lo contagias ni lo padeces.
11
K
107
#24
silvano.jorge
#1
en España, con sanidad pública.
0
K
11
#34
traviesvs_maximvs
#24
cierto, hablo desde la perspectiva de un país desarrollado, en Liberia o EEUU sería otro cantar.
0
K
10
#13
plutanasio
Pues el dijo que no se podía transmitir...
x.com/LaRevuelta_TVE/status/1995976277464154366
6
K
88
#18
Don_Pixote
#13
en esa entrevista, con todo el respeto, iba puestisimo
No he visto a Broncano pasarlo tan apurado con un invitado nunca
0
K
8
#28
Golan_Trevize
#18
¿Quién es la mujer esa? ¡¡¡Es guapísima!!!
0
K
13
#29
Don_Pixote
*
#28
es.wikipedia.org/wiki/María_León_(actriz)
1
K
21
#22
BastardWolf
#13
no saques las cosas de contexto, no se transmite cuando el portador es indetectable
0
K
11
#32
Mesopotámico
#13
Y como broncano le hacia la cobra, diosmio
0
K
7
#38
Doisneau
#13
Menos mal que hay una nota de la comunidad al pie de ese tweet, porque menudo descerebrado...
0
K
11
#27
estemenda
Este quiso besar al Broncano al final del programa con más efusividad que la que se esperaba y se llevó un chicotazo del presentador. "Qué buena persona eres" y se le echó encima por lo que Broncano le hizo no sé qué finta; "Me has hecho daño". "Si es que me has agarrado del cuello"... Un pesao.
3
K
44
#33
oliver7
#27
si no llega haber cámaras, le enchufa un cañonazo que iba a quedar fino.
0
K
11
#16
poxemita
Vale, seguramente no se muera de eso, ahora lo que debería hacer es una serie explicando qué hay que hacer para no contagiarse o al menos intentar no contagiarse.
El VIH no se contagia viajando en metro o visitando a un familiar como el COVID y hay medidas muy eficaces, conocidas y asequibles.
2
K
33
#9
Torrezzno
*
No me sorprende. Se le ha visto además tan demacrado que no es ilógico pensar que se le hubiese manifestado en algún momento.
A mi lo que me sorprende es lo tonta que es la gente en prevención de ets. En pleno siglo XXI y follando a pelo con desconocidos
1
K
31
#23
Asimismov
*
#9
después de follar,
ya no son "tan"
desconocidos.
0
K
12
#5
jonolulu
Hombre, después de su paso por La Revuelta creo que estaba bastante claro a poco que leas entre líneas
1
K
16
#7
CharlesBrowson
pues por falta de informacion...pero afortunadamente la ciencia y la medicina va consiguendo vencer al maldito bicho.
1
K
15
#4
azathothruna
Con ese apellido ....
0
K
15
#2
Don_Pixote
me soprende mas su camiseta que la noticia
1
K
15
#6
LázaroCodesal
#2
¿Es del amado líder??... mola
0
K
7
#14
Don_Pixote
#6
el padre del amado lider de BestKorea
0
K
8
#17
pozz
#14
Ese es un monarca absoluto de los güenos.
0
K
8
#30
Narmer
#6
ronery…*
*referencia a Tema America, fuck yeah!
0
K
7
#8
Daniel2000
Pues lo siento mucho por el muchacho.
Personalmente, no es de mi linea.
Como actor me gustaba mucho.
Como director, no me gustaba nada.
Y ahora todos los que ayer hacían chiste sobre el fallecimiento del chaval argentino que custodiaba a Milei (suicidio, accidente, asesinato), podéis empezar a hacer mofas ...
0
K
13
#26
Asimismov
Ojalá que la alegría de Eduardo fuese tan contagiosa como el VIH.
0
K
12
#10
Doisneau
*
Curiosamente en la promocion de su serie hablaba de que pretendia acabar con el estigma del vih en mujeres. Dudo que sea el caso si el padece la enfermedad y creo que todo giraba en torno a su vivencia, aunque eso no era buen marketing.
El timing de la noticia tambien me hace pensar que es un control de daños tras el esperpento del otro dia en la revuelta
0
K
11
#11
Ominous
No nos olíamos la tostada viendo su insistencia en quitar el estigma en los programas de entrevistas que ha dado últimamente y en el tema de su "serie"
0
K
10
#12
Doisneau
#11
A mi me parece muy feo. Siendo un poco por la cara, me parecio algo positivo que intentara desestigmatizar a un colectivo, pero si al final resulta que todo gira en torno a tu cipote y no es por altruismo pues mal vamos.
0
K
11
#35
Ominous
#12
Es que es eso. Aparte de incongruencias en su discurso, como que los que la pillaban más eran casados de 40-50 puteros o que prácticamente era casi imposible de transmitir en España.
1
K
21
#20
Pontecorvo
*
"Intransmisible".
x.com/pabloharour/status/2001636593787167177
0
K
9
#15
ElBeaver
Reversión de la latencia (mediante ARNm): Ciertos virus, como el VIH, pueden integrar su material genético en las células huésped y volverse inactivos (latentes), haciéndolos invisibles para el sistema inmunitario e intratables con los antivirales estándar. Los investigadores han desarrollado ARNm encapsulado en LNP que, una vez dentro de estas células latentemente infectadas, expresa proteínas (p. ej., la proteína Tat del VIH) que "despiertan" al virus latente. El virus reactivado comienza entonces a producir proteínas virales, lo que hace que la célula infectada sea visible y atacable por las células T del sistema inmunitario u otros agentes terapéuticos
0
K
7
#19
sliana
Lleva una temporada haciendo campaña sobre el tema, mira por qué era...
0
K
7
Ver toda la conversación (
38
comentarios)
