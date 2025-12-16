edición general
La estrategia de Trump nos encamina a otra guerra mundial

Uno se pregunta qué pasa por la cabeza de los arquitectos de la política exterior del presidente Donald Trump. Parece como si todos se hubieran tomado su tiempo para estudiar los libros clásicos de historia sobre las causas de las guerras mundiales —La guerra que acabó con la paz, de Margaret MacMillan, o La crisis de los veinte años, de EH Carr— y luego se hubieran dicho: ahí es exactamente donde queremos llevar al mundo.

Veelicus
Sobramos mucha gente para que los ricos puedan vivir mas comodamente, no tardaran en decidir que los pobres son los causantes de la contaminacion, etc etc y que es mejor un planeta de unos cuantos cientos de millones ricos aprovechandose de una economia impulsada por robots que miles de millones de mano de obra barata que da problemas con huelgas, manifestaciones, etc
Supercinexin
#2 Así es. No hay que perder mucho más tiempo haciendo largas disertaciones. Es exactamente tan simple y sencillo como lo que acabas de decir.
IkkiFenix
#2 Lo primero ya llevan tiempo haciéndolo en sus medios de propaganda.
#9 Tronchador.
#2 Lo de que nos echan la culpa de la contaminación ya está sucediendo.
Hoy en día sería posible ir reduciendo la población, organizadamente y eso beneficiaría a ricos y pobres.
Claro que dejo fuera de esa reducción poblacional los problemas de clasismo de los que hablas, y otros muchos de la estructura socioeconómica del planeta que hacen imposible que eso vaya a ocurrir, y nos lleva de camino a la autodestrucción.
Yorga77
Básicamente esa es la intención.
IkkiFenix
#1 No lo creo, esa parece más la intención de los burócratas de Bruselas y UK.
HeilHynkel
Trump ... ingenuos.

El problema de Trump es que disimula menos que Jesús Gil jarto manzanilla en un tablao flamenco, pero ya Eisenhower avisaba en contra del lobby del armamento hace más de 70 años.
kreepie
Es que si no hay guerra por fuera tal vez podría ocurrir que colapsen antes de lo esperado y entren en una guerra civil.
inventandonos
Trump, leer libros.... jajajaja. A Trump se lo explican con peluches.
