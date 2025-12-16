La estrategia de Trump nos encamina a otra guerra mundial

Uno se pregunta qué pasa por la cabeza de los arquitectos de la política exterior del presidente Donald Trump. Parece como si todos se hubieran tomado su tiempo para estudiar los libros clásicos de historia sobre las causas de las guerras mundiales —La guerra que acabó con la paz, de Margaret MacMillan, o La crisis de los veinte años, de EH Carr— y luego se hubieran dicho: ahí es exactamente donde queremos llevar al mundo.