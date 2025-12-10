edición general
Un vídeo muestra un avión aterrizando de emergencia sobre un coche en la carretera de Florida (Eng)

Un vídeo muestra un avión aterrizando de emergencia sobre un coche en la carretera de Florida (Eng)  

El impactante momento en que un pequeño avión aterrizó de emergencia sobre un coche en Florida fue captado por la cámara

6 comentarios
cocolisto #3 cocolisto
Bueno, bueno, llamar a aterrizar a eso es un poquito excesivo...
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin *
Error: sobre el sello de correos pegado en la capota del coche.
calde #1 calde
Pues una buena sanción al piloto y a pagar el coche por nuevo. Por salvar su vida, poner en riesgo la de los demás! Menudo gilipollas!
#2 poxemita
#1 el pensará que más vale gilipollas vivo que persona honorable en el cementerio.
calde #4 calde
#2 Bueno, pues igual tiene que ser vivo y en la cárcel, porque menuda gilipollez aterrizar con la autopista llena de coches.
#6 jjofer
¡Estrellizaje! No aterrizaje.
