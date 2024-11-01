edición general
EH Bildu denuncia que el PP ha cruzado "todas las líneas rojas" al plantear el "exterminio" de la izquierda abertzale

Otxandiano, ha denunciado que el PP ha cruzado “todas las líneas rojas” al plantear en la Cámara este jueves que desean que la izquierda abertzale sea “exterminada” como fuerza política. “El PP ha propuesto el exterminio de la segunda fuerza política [...]. Marca un punto de inflexión”, ha manifestado a los periodistas sobre las palabras de Javier de Andrés, presidente de los 'populares' vascos. La formación abertzale estudia medidas políticas “e incluso judiciales” para responder.

Comentarios destacados:        
estemenda #3 estemenda
El Pepé tiene que darse prisa en decir animaladas antes de que se le coma la tostada Bocs
fofito #13 fofito
#6 Son marca Estado
#15 muerola
jajajajaja
ostiayajoder #18 ostiayajoder
Lo dices por los franquistas o los etarras? Quien dices q es la escopeta, q me pierdo
Tontolculo #14 Tontolculo
El PP generando independentistas allá por donde pasa
manc0ntr0 #24 manc0ntr0
Noticia perfecta para detectar cibervoluntarios de la derecha más rancia
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
yo propongo cambiar de color, porque pardiez la de veces que hemos cruzados lineas rojas ya que no hay quien vea el suelo ya
Febrero2034 #21 Febrero2034 *
Madre mía, mi comentario ha sido perfecto para insultos e ignore. Esta bien :-)
Insulto e ignore, la mejor receta para el debate
Febrero2034 #19 Febrero2034
que manía tenéis q pensar q son cuentas clon...
Leete la descripción.
no se ni quien eres. Así q no se porque crees q te tengo ignorado
#8 dclunedo
Etarras denunciando.... ¿Qué nos queda por ver?. ¿Feministas yéndose de putas? :troll:
Febrero2034 #1 Febrero2034
¿Han puesto un coche bomba debajo de los concejales de la Izquierda Abertzale?
¿Ha pillado a un concejal joven y le han dado 48h para hacer algo imposible, o lo ejecutaban?
¿Han matado a tropecientas personas, incluido niños, en una casa abertxale?
¿Se han reunido en secreto con una banda terrorista para decir que no atenten en una comunidad en concreto?

No se q habrá dicho el PP, seguramente cosas muy malas, pero hombre...
tul #4 tul
#1 todo eso y mas ya se lo hicieron con el aplauso del partido podrido
silvano.jorge #5 silvano.jorge
#1 ¿Estás hablando del GAL?
alcama #6 alcama
#5 Los GAL son marca PSOE
#23 concentrado
#6 Buen intento de cumplir con la cuota asignada. Los GAL, tras los cuales estaba una parte importante del estado en su conjunto y gestionados por el ministro del interior de turno (que en este caso era del PSOE) no eran más que los herederos del Batallón Vasco Español, que nacieron en 1975 y fueron amparados pon el posfranquismo, el ejército, la policía, la guardia civil y la UCD cuando la transición empezó a rodar. Vamos, el estado en su conjunto.
yende #22 yende
#5 No, creo que habla del jefe de su fundador.
Wachoski #7 Wachoski *
#1 como os está jodiendo políticos de verdad como Matute,... eeeeh

Jajajaja ajo y agua, que de aquí no rascais... Bueno, alguno de vox quizás sea atraído por estos discursos

Usuario de este mes... Que tierno
Febrero2034 #20 Febrero2034
#7 Oscar Matute no está en el Parlamento vasco. Tampoco se q narices ha dicho el PP porque en la noticia no lo pone.
EH Bildu lleva(va) asesinos condenados en sus listas.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#1

Se nota que sabías que tu argumento no aguantaba tres segundos y te has creado un clon para que no manden a la mierda con la cuenta oficial.  media
Veelicus #17 Veelicus
#9 Me cuelgo de ti para responder a #_1 A todas las preguntas que hace, la respuesta es si, y cosas peores, el mundo no empezó en 1978
Lamantua #10 Lamantua *
#1 Ese PPartido sin ETA no puede sobrevivir.
#12 kaos_subversivo
#1 mas viejos dejo morir sin pestañear por no tener seguro medico privado.
Tienes algo que decir de eso?
Ni lo digas, estas en el ignore
alcama #11 alcama
Las escopetas disparando a los pájaros
