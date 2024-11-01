EH Bildu denuncia que el PP ha cruzado "todas las líneas rojas" al plantear el "exterminio" de la izquierda abertzale

Otxandiano, ha denunciado que el PP ha cruzado “todas las líneas rojas” al plantear en la Cámara este jueves que desean que la izquierda abertzale sea “exterminada” como fuerza política. “El PP ha propuesto el exterminio de la segunda fuerza política [...]. Marca un punto de inflexión”, ha manifestado a los periodistas sobre las palabras de Javier de Andrés, presidente de los 'populares' vascos. La formación abertzale estudia medidas políticas “e incluso judiciales” para responder.