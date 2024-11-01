·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5208
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5834
clics
El malentendido
5664
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
4009
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
3447
clics
Un testimonio inédito afirma que Mazón no fue a su despacho tras la comida en 'El Ventorro': "Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo"
más votadas
504
Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA
516
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
307
Durísimo paper de Krugman sobre el rescate de Tump a Argentina: "agravó la fuga de capitales"
317
Un informe filtrado revela que Amazon ocultó el uso del agua de sus Centros de Datos deliberadamente
342
La independiente de izquierda Catherine Connolly gana las elecciones presidenciales en Irlanda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
413
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
Bachir se siente "acosado y perseguido" por un vecino y relata el "infierno" por el que está pasando
|
etiquetas
:
la rioja
,
ruidos
,
vecinos
18
2
1
K
138
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
2
1
K
138
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
islamofobia disfrazada de "molestias vecinales"
5
K
72
#6
gershwin
*
#1
primer párrafo ' él sí que tiene problemas con otros vecinos. A todo el mundo que le pregunto opina lo mismo'. Un trastornado.
reclamar multa y denuncia a fiscalía del acoso y a policía
0
K
10
#9
ACEC
#1
a ver quien gobiernan
... Vaya, no me lo esperaba... Alcaldesa del PP y concejala de seguridad del PP, Reyes Zapata Tello, enfermera. Súper experta en lo suyo.
2
K
12
#3
paputayo
*
¿Y por qué le multan? Si se supone que está dentro del horario no limitado no entiendo cómo le ha llegado una multa. Y los municipales menudos sinvergüenzas, sabían de sobra que no estaba pasando nada punible. Luego que la gente se toma la justicia por su mano...
4
K
53
#5
Maikimaik
#3
La noticia te deja con esa duda, deberían de haber aclarado eso mejor, o exponer esa contradicción como algo fundamental. Lo nombran como de pasada no?
0
K
12
#11
Escafurciao
*
#7
#3
#5
puede tener en la normativa de la propiedad el horario de siesta
0
K
7
#15
ur_quan_master
#11
por la normativa de la propiedad no te pueden poner una multa.
1
K
22
#18
Escafurciao
#15
ok
0
K
7
#14
ur_quan_master
#3
es lo que me chirría. Si la recurre, y la historia es como la cuenta la noticia, la tiene ganada.
0
K
11
#2
lamarisevadecañas
Valiente cabron sin vida.
Y lo de los policías para hacerselo mirar
4
K
45
#7
alfema
Aquí hay algo que no me cuadra, si la normativa de ruidos es de 23:00 a 08:00 y le ponen una multa por hacer ruido a las 16:45, la multa es recurrible y además denunciable por prevaricación, sobre todo si no se han realizado mediciones sonoras para verificar que se haya pasado de decibelios.
1
K
23
#13
Borgiano
#7
Normal que no cuadre, el periodista ha puesto lo que le ha salido de las narices decir una de las partes sin indagar más alla. Total, la idea es poner un titular rimbombante para que la gente haga click.
1
K
18
#4
Antipalancas21
Vaya hP de vecino que tiene, ademas si lo hizo a la hora que pone no creo que le puedan multar, mas con la policía con fotos como testigo.
0
K
20
#12
Borgiano
También ha tenido mala suerte el hombre, porque debe de ser el único municipo de España que llamas a los municipales por ruido y te hacen caso.
1
K
18
#17
HAL9K
#12
Municipales y Guardia Civil. Hasta tres veces todos los días. Apenas exagera, qué va.
0
K
10
#16
HAL9K
*
"Las visitas de la Policía Local de Calahorra y de la Guardia Civil han sido constantes. “Durante
tres años
, la Policía Local de Calahorra y la Guardia venían dos y tres veces al día”. Durante este tiempo, Bachir estuvo arreglando su casa."
Hostias, es que tres años de reforma tocando las narices tiene tela.
0
K
10
#10
rodriarevalo
Esta claro que lo que quiere precisamente ese despreciable ser es que se vaya y nadie compre la casa para no tener vecinos.
0
K
7
#8
Tecar
Hay contradicciones en el artículo que hacen pensar que hay algo raro.
O el vecino es alguien con poder o no es como lo cuenta el acusado, o la poli le tenía ganas por algo o lo que sea.
Pero ningún Ayuntamiento pone multas por usar un taladro a las 5 de la tarde.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
reclamar multa y denuncia a fiscalía del acoso y a policía
... Vaya, no me lo esperaba... Alcaldesa del PP y concejala de seguridad del PP, Reyes Zapata Tello, enfermera. Súper experta en lo suyo.
Y lo de los policías para hacerselo mirar
Hostias, es que tres años de reforma tocando las narices tiene tela.
O el vecino es alguien con poder o no es como lo cuenta el acusado, o la poli le tenía ganas por algo o lo que sea.
Pero ningún Ayuntamiento pone multas por usar un taladro a las 5 de la tarde.