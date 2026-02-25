·
·
Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado de 1981
Su última aparición fue el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos
etiquetas
tejero
23f
18 comentarios
+ valorados
#1
Pertinax
*
Siempre tan oportuno.
7
K
109
#13
devilinside
#1
Como mi abuela, que palmó el Día de Difuntos
3
K
59
#3
antesdarle
joder y el día que se desclasifican
6
K
95
#6
perogrullobrrr
#3
casualidad, causalidad, consecuencia...
0
K
9
#7
Feindesland
#3
No sea que alguien le pregunte algo... Aunque vete a saber cómo andaría de la cabeza, el tipo, a estas alturas...
0
K
16
#2
Feindesland
Era teniente coronel, no teniente general, como dice al artículo...
6
K
94
#9
DotorMaster
#2
y "al suelo" es en realidad " al suelo, coño"
1
K
22
#4
Supercinexin
QUIETO TODO EL MUNDO
2
K
45
#11
devilinside
#4
Este ya no se mueve más
1
K
24
#17
Vodker
*
No ha podido con la vida al conocer que su mujer se refirió a él como "tonto" y "desgraciado"
1
K
24
#8
reithor
*
Ya van dos veces. A ver si está ya sí que sí.
¿Se habrá muerto de vergüenza?
¿Echarán la culpa al perro?
1
K
24
#5
Torrezzno
Otra vez el PP
0
K
20
#10
Kantinero
*
Pero esta vez de verdad a kaskao ?
El día que destapan los papeles
0
K
12
#16
TikisMikiss
No había muerto ya hace unos meses??
0
K
12
#18
Flogisto
"Un poquito de por favor." DEP en paz.
0
K
10
#12
disconubes
0
K
9
#15
Beltza01
Otra boca más cerrada. Alguien dormirá bien esta noche.
0
K
7
#14
Gintoki
A ver cuánto tiempo tarda Vox en echarle la culpa a Pedro Sánchez...
0
K
6
18
¿Se habrá muerto de vergüenza?
¿Echarán la culpa al perro?
El día que destapan los papeles