Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado de 1981

Su última aparición fue el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos

Pertinax #1 Pertinax *
Siempre tan oportuno. xD
devilinside #13 devilinside
#1 Como mi abuela, que palmó el Día de Difuntos
antesdarle #3 antesdarle
joder y el día que se desclasifican :troll:
perogrullobrrr #6 perogrullobrrr
#3 casualidad, causalidad, consecuencia... :tinfoil:
Feindesland #7 Feindesland
#3 No sea que alguien le pregunte algo... Aunque vete a saber cómo andaría de la cabeza, el tipo, a estas alturas...
Feindesland #2 Feindesland
Era teniente coronel, no teniente general, como dice al artículo...

:palm:
#9 DotorMaster
#2 y "al suelo" es en realidad " al suelo, coño"
Supercinexin #4 Supercinexin
QUIETO TODO EL MUNDO
devilinside #11 devilinside
#4 Este ya no se mueve más
Vodker #17 Vodker *
No ha podido con la vida al conocer que su mujer se refirió a él como "tonto" y "desgraciado" xD xD xD  media
reithor #8 reithor *
Ya van dos veces. A ver si está ya sí que sí.

¿Se habrá muerto de vergüenza?
¿Echarán la culpa al perro?
Torrezzno #5 Torrezzno
Otra vez el PP
Kantinero #10 Kantinero *
Pero esta vez de verdad a kaskao ?

El día que destapan los papeles xD xD
TikisMikiss #16 TikisMikiss
No había muerto ya hace unos meses??
Flogisto #18 Flogisto
"Un poquito de por favor." DEP en paz. :'(
#15 Beltza01
Otra boca más cerrada. Alguien dormirá bien esta noche.
Gintoki #14 Gintoki
A ver cuánto tiempo tarda Vox en echarle la culpa a Pedro Sánchez...
