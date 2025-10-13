edición general
José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “El aditivo no vale para nada, lo ponemos porque la gente piensa que es bueno”

José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “El aditivo no vale para nada, lo ponemos porque la gente piensa que es bueno”

“Esa es la gran mentira. Nosotros compramos el aditivo que recomienda Exolum. Pero ni vale nada, ni vale para nada. Ponemos el aditivo porque la gente piensa que el aditivo es bueno. ¿Por qué ningún organismo independiente ha podido demostrar que uno es mejor o diferente que otro? El aditivo no tiene importancia para el motor. Lo que pasa es que estamos en una dinámica en la que todo el mundo habla del aditivo. Si valiera para algo ya lo habrían dicho los líderes. Habrían hecho un estudio independiente para demostrar que su aditivo permite que

cocolisto #2 cocolisto
"El 70% de sus estaciones están electrificadas, pero no permiten cargas ultrarrápidas en su mayoría. “Un punto de carga necesita 150 kilovatios. Una vivienda, nueve. Eso significa que un coche necesita la potencia de 15 viviendas. No hay redes de transporte adecuadas para ello”. Es más, calcula que si se consiguiera que la carga media de un coche fuera de 30 minutos, para que no se formaran colas harían falta 120.000 electrolineras en el país, 10 veces más que las actuales. ¿No sería más fácil enchufar el coche en el garaje? “Sí, para el 12% de los españoles ricos. Pero el 88% viven en casas sin parking, más del 85% de los coches duermen en la calle”.
#8 EISev
#2 el porcentaje varía bastante por municipio, yo he leído más bien el 70% que el 85%
#10 abogado_del_diablo
#2 Ese problema en las carreteras se resolverá con "megapacks" de baterías en las estaciones, que se carguen en horas valle para completar el servicio en horas punta.
Y en la ciudad se mitigará con unos buenos mapas de puntos de carga, con el nivel de ocupación y demanda actualizados y posibilidad de reservar el punto hasta que llegues (esto último ya se hace).
Todo esto complementado con una mejora de las redes de distribución razonable, el desarrollo de taxis autónomos y movilidad sostenible, la ciudad de 5 minutos, la desturistificación y el decrecimiento. El decrecimiento siempre debe formar parte del conjunto de medidas.
Torrezzno #1 Torrezzno
Yo hace años ya que echo en una gasolinera low cost. A saber dios, por ahora no he tenido problemas
cocolisto #3 cocolisto
#1 Yo también y la única diferencia entre una gasofa y otra es el precio.
Kantinero #5 Kantinero
#1 Yo echo en una low cost con dos tipos de diesel uno de ellos cuatro céntimos más caro que el otro, aún así es mucho más económico que las primeras marcas, unos 15 cent litro.
En mi fuero interno estoy convencido que los dos diesel son el mismo pero sigo echando el más caro
#7 Tronchador.
#1 Ni los tendrás. A no ser que pongas en una gasolinera mal mantenida.
Los problemas que ha habido en gasolineras low cost ha sido por deficiencias en el mantenimiento de los depósitos que habían corrompido el combustible.
lonnegan #4 lonnegan
Como les gusta jugar con lo que es bueno y lo que indispensable sin aclararlo nunca.
#6 mr._cortimer
pues yo oí hace muuuuuchos años que precisamente las low cost no echaban nada de nada a la gasolina, y que por eso era un poco más barata...
#9 exeware
#6 de nada echan nada pero de algo algo echan
