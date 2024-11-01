JD Vance y Marco Rubio rechazan las peticiones de Dinamarca y Groenlandia para frenar la retórica de Trump sobre la isla

Horas antes del encuentro, el presidente reforzó su postura al escribir en su cuenta de Truth Social que cualquier solución que no implique el control estadounidense del territorio sería “inaceptable”.
Amos no se... veo a los halcones de siempre mu callados y la cosa... la cosa es bastante flipante...
Siendo realistas... eso supone desmontar una infraestructura de defensa que ha tardado mas de ochenta años en montarse y que le ha dejado a Europa su periodo mas pacífico desde la peste bubónica. Al contrario que Trump, ningún gobernante responsable puede tomar esta decisión a la ligera.
Te han reventado un gasoducto, y no has hecho nada, bueno si, ocultar la investigación.
Te han puesto aranceles varias veces y no has hecho nada.
Te han ordenado que subas el presupuesto de defensa y que les compres armas, y has dicho, "como no!!!"
Ánte ese panorama, apaciguamiento, postración... lo normal es que se quede Groenlandia, para explotar sus recursos mineros, que es su único objetivo.
Entramos en guerra contra EEUU?
¿ Empezamos ya a mandar tropas, aviones y barcos a Groenlandia? ¿ Con PDR de presi y sus acólitos?
Menos mal que tenemos a los yanquis para salvar a la humanidad de peligros.
Está él sólo dinamitando las relaciones EEUU-UE y liberándonos del yugo de los yankees que no paran de tocarnos los cojones.
Los BRICS pronto serán los BREICS.