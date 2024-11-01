edición general
JD Vance y Marco Rubio rechazan las peticiones de Dinamarca y Groenlandia para frenar la retórica de Trump sobre la isla

Horas antes del encuentro, el presidente reforzó su postura al escribir en su cuenta de Truth Social que cualquier solución que no implique el control estadounidense del territorio sería “inaceptable”.

skaworld #3 skaworld *
Tambien es curioso que... Amos no se... Un país extranjero diga que te va a invadir abiertamente a cojon sacado y tu le digas nooo... porfi... jopeta que es que no se vale...

Amos no se... veo a los halcones de siempre mu callados y la cosa... la cosa es bastante flipante...
8 K 98
#7 j-light
#3 la diplomacia es un recurso que hay que ...explotar.
1 K 13
#10 Kalandraka125
#3 A ver... siendo puristas, lo suyo sería movilizar a ciento cincuenta mil europeos, dejarlos en la isla, y hundir a cualquier portaviones yanki que se acercase a su zona económica exclusiva.

Siendo realistas... eso supone desmontar una infraestructura de defensa que ha tardado mas de ochenta años en montarse y que le ha dejado a Europa su periodo mas pacífico desde la peste bubónica. Al contrario que Trump, ningún gobernante responsable puede tomar esta decisión a la ligera.

Supongo que…   » ver todo el comentario
3 K 25
#16 vantablack
#10 o vender bonos americanos y se lo piensan antes de disparar una bala.
0 K 7
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Lo normal es que se quede Groenlandia...

Te han reventado un gasoducto, y no has hecho nada, bueno si, ocultar la investigación.
Te han puesto aranceles varias veces y no has hecho nada.
Te han ordenado que subas el presupuesto de defensa y que les compres armas, y has dicho, "como no!!!"

Ánte ese panorama, apaciguamiento, postración... lo normal es que se quede Groenlandia, para explotar sus recursos mineros, que es su único objetivo.
3 K 38
#18 guillersk
#11 ya, la otra opción es ponerse a construir 13 portaaviones
0 K 10
#17 guillersk
#3 ¿ Y que quieres hacer?

Entramos en guerra contra EEUU?

¿ Empezamos ya a mandar tropas, aviones y barcos a Groenlandia? ¿ Con PDR de presi y sus acólitos?
0 K 10
#4 laruladelnorte *
El mandatario republicano ha argumentado que el interés estratégico en Groenlandia se ha incrementado debido al aumento del tráfico marítimo y a la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico. “Si no entramos nosotros, entonces Rusia y China lo harán, y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto. Pero nosotros sí podemos hacer algo”, afirmó Trump

Menos mal que tenemos a los yanquis para salvar a la humanidad de peligros. ¬¬
6 K 67
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 "Para que te lo quite otro, te lo quito yo". Eso dando por sentado que los otros lo van a hacer, que de momento tiene pinta de que no. Así que "me invento una amenaza y no te vas a creer la solución tan buena que se me ha ocurrido".
7 K 82
#8 laruladelnorte
#6 Si en el fondo lo hacen por su bien,con quien van a estar mejor,bajo una dictadura o una democracia como la de Trump. :foreveralone:
1 K 26
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Salvo que traidores como Abascal nos vendan (La Eurocámara, sin la ultraderecha, condena el "desafío" de EEUU sobre Groenlandia y pide un "apoyo tangible" de la UE ) creo que acabamos de entrar en guerra con los ee.uu. porque estos nos la han declarado.
3 K 32
makinavaja #5 makinavaja
Se ve a los usanos con talante negociador... :-D :-D
1 K 32
#9 Marisadoro
¡Joder con los chinos, la que están liando en el ártico!
1 K 25
#14 laruladelnorte
#9 Como no los aten en corto cualquier día invaden un país y todo... >:-(
0 K 10
cocolisto #19 cocolisto
El escándalo no es las carnicerías, asesinatos, terrorismo, golpes de estado, genocidios como el de Gaza o los asesinatos por los bombardeos yanquis en Irán ocasionando miles de muertos , lo que nos escandaliza es, por parte de la UE, el haber colaborado incluso militarmente con los asesinatos del trompas y nos hayan convertido en parte del menú. Hipocresía pura y dura. Y particularmente Dinamarca ha sido de lo más implicado con las políticas de exterminio de los eeuu. ¿Puedo decir que me alegro y si lo siento es por los pobres groenlandeses que ni pinchan ni cortan?
0 K 20
frankiegth #13 frankiegth *
#0. En realidad la noticia no aporta ningún detalle nuevo que no se conociera desde ayer acabada la reunión y tras la rueda de prensa de los representantes de Dinamarca y Groenlandia. El titular "deduce" más que añade nuevos hechos.
0 K 14
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
como son los usanos...chapemos el disneyland de paris!
1 K 10
#12 covacho
#1 Sería un comienzo. Yo desde luego no llevaría a mis hijos allí.
1 K 12
#15 Selection
Para mí Trump es un héroe.

Está él sólo dinamitando las relaciones EEUU-UE y liberándonos del yugo de los yankees que no paran de tocarnos los cojones.

Los BRICS pronto serán los BREICS.
0 K 6

