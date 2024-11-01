edición general
La Eurocámara, sin la ultraderecha, condena el "desafío" de EEUU sobre Groenlandia y pide un "apoyo tangible" de la UE

La Eurocámara, sin la ultraderecha, condena el "desafío" de EEUU sobre Groenlandia y pide un "apoyo tangible" de la UE

El Parlamento Europeo ha condenado este miércoles el "fragante desafío" al Derecho Internacional de Estados Unidos con sus pretensiones de hacerse con el control de Groenlandia, y ha pedido a la Comisión Europa y al Consejo Europeo que definan "un apoyo concreto y tangible" a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca. En una declaración aprobada por los principales grupos --sin la ultraderecha-- en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, el equivalente a la Mesa del Congreso, la institución ha mostrado su "apoyo inequívoco" a...

cocolisto #2 cocolisto
Detritus sociales apoyando al mayor cagarruta asesino e invasor de mundo.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Si chatgpt no me engañó:

- PP europeo (EPP): 188 escaños
- Socialistas (S&D): 136 escaños
- Verdes (Greens/EFA): 53 escaños
- Liberales (Renew Europe): 77 escaños

Total: sólo 454 escaños de 720, o el 63.1% de apoyos en defensa de Dinamarca


¿Cómo era eso de gracias a Rusia ahora había unidad europea frente a los desafíos internos y externos, y blablabla?

Cada vez más divididos :popcorn: :popcorn: :popcorn:
#5 LaMinaEnMiPuerta
#3 63% de apoyo le parece poco en un parlamento.
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#5 Debería haber sido del 100% ante esta situación, ponle un 95% para descartar a los locos de turno, pero sí, es muy poco
SeñorMarron #7 SeñorMarron
#6 pues si, pero ya se vislumbra en qué lado están los colaboracionistas nazis, cada día pueden disimular menos a quien sirven
pitercio #4 pitercio
Es otro momento para que la UE se libre de traidores y trate de reclamar alguna independencia y relevancia en el mundo.
kimnet #1 kimnet
Patriotas de plexiglás
ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1
Fragante desafío”
¿Ya huele a napalm? :troll:
