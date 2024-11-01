La Eurocámara, sin la ultraderecha, condena el "desafío" de EEUU sobre Groenlandia y pide un "apoyo tangible" de la UE

El Parlamento Europeo ha condenado este miércoles el "fragante desafío" al Derecho Internacional de Estados Unidos con sus pretensiones de hacerse con el control de Groenlandia, y ha pedido a la Comisión Europa y al Consejo Europeo que definan "un apoyo concreto y tangible" a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca. En una declaración aprobada por los principales grupos --sin la ultraderecha-- en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, el equivalente a la Mesa del Congreso, la institución ha mostrado su "apoyo inequívoco" a...