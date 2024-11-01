·
18
meneos
60
clics
El 'desembarco' europeo en apoyo de Groenlandia cabe en dos autobuses
Alemania envía 13 soldados, el Reino Unido uno y Suecia y Noruega dos destacamentos. En total, se calcula que son unos 120 militares como máximo.
groenlandia
,
militares
,
estados unidos
actualidad
#6
Horkid
*
Hay que ser más inteligentes, y defenderse donde se puede ganar : que es el terreno comercial y financiero; como esta haciendo China y los BRICs .
Europa debería abandonar la OTAN y anexionarse a los BRICs. EEUU está en decadencia, China es el primer mundo ahora. Europa no puede competir en el terreno militar con EEUU.
7
K
99
#9
angelitoMagno
*
#6
¿No enviamos soldados entonces? ¿Les dejamos Groenlandia sin defensas de ningún tipo?
Europa acaba de firmar un acuerdo comercial con Mercosur, ya que lo dices.
0
K
17
#18
chavi
#9
Groenlandia lleva muuuuuichos años con esas defensas y han sido suficientemente efectivas
0
K
12
#12
Cincocuatrotres
#6
Europa tendría que hacer tantas cosas que no se sabe por dónde empezar, quizás lo primero sería cambiar todos los líderes que nos coloca el globalismo, todos los Pedritos que trabajan por intereses globalistas y a partir de ahí empezar a hablar, porque vamos cuesta abajo y sin frenos, somos una colonia, cada país de Europa es una colonia y USA nos mea al ojo.
0
K
5
#17
chavi
#6
Exacto. Ir a una confrontación armada contra EEUU es absurdo, no se debe hacer.
Pero se debe dejar claro que se trata de una invasión y tomar todas las medidas pertinentes en otras áreas. De ahi que haya "una oposición militar" testimonial, y deben evitar víctimas y rendirse rápido llegado el caso.
Pero adios OTAN y adios a la presencia legal en Europa de bases USA entre otras cosas
2
K
37
#34
Mikhail
#17
"... adios a la presencia legal en Europa de bases USA ..."
Exactamente, a partir del día siguiente de la invasión yankee de Groenlandia, pasaríamos a tener Bases Guantánamo en Europa. Okupas militares...
0
K
7
#23
Barney_77
#6
A los BRICS... Tú estás de la perola. Los BRICS son todo lo que tú no quieres ser...
0
K
11
#33
pirat
#6
Donde duele... cancelando netflixes, hbos, amzs, xs, metas, erbenebes,,,
Tampoco veo a los yanquis matando soldados blanquitos europedos de la otan y me parece disuasorio en ese sentido pues en otro, el ciudadano esclavounidense se convertiría legítimamente en apestado por doquier.
0
K
9
#7
fisicorr
*
Me parece correcto. Ahora es el turno de los agresores. Si se derrama una sola gota de sangre de esos enviados por las acciones de los agresores… Será el fin de la OTAN y todo lo que eso conlleva. Para que enviar músculo, cuando con un simple gesto obtienes el mismo resultado.
6
K
74
#10
angelitoMagno
#7
Exacto, esa es la idea. Y para hacer esto, lo mismo te dan 100 que 10.000.
2
K
37
#19
chavi
#7
Y aunque no. Una invasion debe ser motivo de disolución de la OTAN
0
K
12
#15
mente_en_desarrollo
Hablad con propiedad.
RU no ha enviado a un soldado. Si solo ha enviado a uno, es espía y/o saboteador al 100%.
2
K
32
#20
omega7767
#15
mandan un soldado jaja, menudo ridículo. Mandas un equipo más grande a eurovision
0
K
11
#13
Dene
Suficientes para defenderse de Rusia y China, que no tienen ninguna intención de nada allí...
1
K
19
#3
skaworld
Supongo que es la elite de la elite, maquinas de matar, lo más granado de las fuerzas especiales...
1
K
18
#5
Suleiman
Y en uno de ellos llevan las maletas.
0
K
13
#1
antesdarle
Y Rusia se siente amenazada
0
K
12
#11
Sergio_ftv
#1
Ni antes, ni ahora, si se envía esos militares es porque la UE se siente amenazada por los ee.uu.
1
K
19
#16
chavi
#1
Mas bien Rusia se descojona...
0
K
12
#25
Perrota
#16
Si, como con la operación especial de dos semanas.
0
K
10
#32
Mikhail
#1
No es para amenazar a nadie. Tiene la misma lógica de mantener soldados OTAN estacionados en las Repúblicas Bálticas. No van a parar ninguna invasión, están para simbolizar el respaldo. Nadie cree que manden lo que manden a Groenlandia vaya a ser una amenaza a una posible invasión de
EE. UU.
.
Ah, y no es Rusia la que nos tiene que preocupar...
0
K
7
#4
Anfiarao
Spam sonrojante del abc.
#0
tápate un poco
0
K
11
#2
joffer
Como dije, organizo pool de padels con más afluencia y con gente mas comprometida.
0
K
11
#21
Jacusse
*
Es una cosa ridícula.
Pero competir contra EEUU hoy militarmente es un suicidio...
Los franceses duraron una semana contra el ejército del Tercer Reich.
Nosotros hoy nos rendiríamos a los ocho segundos.
0
K
11
#22
pedrobotero
Falta Gila dando la salida por teléfono
0
K
10
#26
Perrota
Es algo simbólico y para abrir terreno. Si hay soldados, Estados Unidos no puede entrar como Pedro por su casa. Tsmpoco puede decir que no hay defensa y que tienen que hacerlo ellos. Europa tiene que ser firme aquí.
0
K
10
#14
ChanVader
La foto es tremenda, eh? Dos autobuses de la EMT casi jajajaa
0
K
9
#35
pirat
Si mandamos a tonicantó igual se cambian las tornas...
0
K
9
#29
meroespectador
*
No cuentan los que se han mandado ya, disfrazados de osos polares, focas monje y pingüino* emperador.
*El pingüino no es una especie endémica del hemisferio norte, pero eso ni Trump ni los Delta Force no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde.
0
K
7
#8
mstk
Son los corderitos para el
casus belli
, no van a mandar a todo el grueso de las tropas para que se las bombardeen el primer día.
0
K
7
#24
Natxelas_V
Cuando no se puede ganar, se debe negociar. Nadie tiene que morir por un trozo de tierra helada, prácticamente desierta.
0
K
7
#27
comunerodecastilla
#24
Padefo con pedigrí supongo,
0
K
12
#28
Natxelas_V
#27
Yavestruz.
0
K
7
#30
Mister_T
Cuanta más representación haya, más probabilidad de que en un ataque maten a un militar de un país que aún consideran "amigo", más probabilidad de que sea bloqueado por algún político o militar yanki por no arriesgarse a lo mismo... no es por ir a meter soldados "por si acaso" al los que habría que pertrechar generosamente durante un tiempo indefinido. Además no creo que Groenlandia dé un entorno o clima muy agradable para mantener grandes contingentes.
La decisión de enviar tan pocos parece una chorrada pero es buena.
0
K
6
#31
Javier_Forteza
Parece un chiste de Gila al teléfono:"
a ver que se ponga Donald"
0
K
6
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
