¿Por qué Hacienda prefiere que hagas una donación a una oenegé antes que a tu hijo?

Las donaciones de padres a hijos, especialmente para ayudarles a adquirir una vivienda, tienen penalizaciones fiscales, mientras que donar dinero a una entidad sin ánimo de lucro tiene bonificaciones

| etiquetas: hacienda , impuestos , donaciones
asola33 #2 asola33
Mi hijo es mi ONG mas importante.
thoro #3 thoro
Puedes crear tu propia ONG y poner a tus hijos a trabajar allí como lo haría un buen millonario.
EsanZerbait #22 EsanZerbait
#1 distribuir la riqueza de los pobres, hasta ahora no lo había entendido.
Lo curioso es que muchas oenejés son fundaciones creadas por millonarios para blanquear, como bien dice #3
#1 tromperri
Porque según la constitución uno de los objetivos de los impuestos es redistribuir la riqueza. Así de simple.
RegiVengalil #5 RegiVengalil *
#1 Porque según la constitución uno de los objetivos de los impuestos es redistribuir la riqueza. Así de simple.

Pues a estas alturas yo ya pensaba que según la Constitución uno de los objetivos de los impuestos es transferir la riqueza

De los que la producen o trabajan a los que no, básicamente :-D
#8 chavi
#5 Pensabas mal
RegiVengalil #24 RegiVengalil
#8 pues viendo el resultado, me temo que no xD
PijoProgre #6 PijoProgre
#1 y según la costitucion también tenemos derecho a vivienda digna y no sólo no es así, si no que resulta que los padres ni siquiera pueden ayudar a sus hijos a comprarla. Que cosas!
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
#6 Sr. Pijo, le informo que ese es un derecho no fundamental, como si lo es la educación o la libertad de expresión.
Igual, una reforma de ese panfleto estaría bien.
hdblue #21 hdblue *
#6 Se te ha colado un poco de comentario en tu manipulación. Por si no te habías dado cuenta.

Primero, si quieres ayudar a tu familiar de primer grado, tienes dos opciones:

1. Donación
2. Préstamo personal.

En el caso 2, puede ser un préstamo personal al 0% y sin fecha de devolución.

En el caso 1. El donante NO PAGA NINGÚN IMPUESTO, el receptor de la donación, tiene una carga fiscal base de entre el 7.64% y el 34% (en función de la cantidad heredada o donada) por el aumento del…   » ver todo el comentario
Ratef #12 Ratef *
#1 Lo que no entienden estos pensadores es que los hijos y la familia directa son la progresión y trascendencia biológica de uno mismo.
Quieren imponer la ideología individualismo capitalista actual en todas las esferas de la vida.
Uno trabaja, se esfuerza, ahorra, crea empresas etc. Muchas veces más por los hijos y familiares, que por uno mismo.
Si se acepta la propiedad privada y el acumular bienes a título individual; igualmente es hacerlo para los hijos y la familia.
Se pueden cambiar las bases de la sociedad y hacer "un mundo feliz" de Huxley donde no existe el individuo libre ni la familia y los hijos propios. Una tecnocracia absolutista de Estado todopoderoso con sistema de castas.
Pacman #23 Pacman
#12 en ello están.

Y los palmeros aplaudiendo.
Mala #25 Mala *
#12#16 #14 En la mayoría de los casos, el que tiene unos ahorros o una vivienda propia, ha sacrificado a sus hijo. Ni comidas fuera de casa ni ropa de marca, ni visitas a Eurodisney y esas cosas.
#13 VFR
#1 Si le haces una donación a tu hijo es porque él no es rico. Eso es redistribuir la riqueza, que vaya del que tiene al que no tiene.
3 K 49
#14 Cuchifrito
#13 No, en todo caso será porque es menos rico que el padre. Eso no quiere decir que sea pobre ni mucho menos.
#16 VFR
#14 lo más habitual es que el padre sea un trabajador con unos pocos ahorros (o pide un préstamo para ello) que se los da a su hijo que tiene 0 ahorros porque está empezando a trabajar
Autarca #19 Autarca *
#1 salvo cuando eres verdaderamente rico y puedes montarle a tu hijo una ONG

Redistribuir la poca riqueza de la chusma, a qué hora parece que ni siquiera puede trabajar por sus hijos
WcPC #4 WcPC
Los ricos suelen tener empresas que gestionan sus "activos" y simplemente, cuando nace algún descendiente, entra en la junta directiva....
Así no tienen que pagar nunca impuestos de sucesiones.
#7 flixter
Esto es cierto? En Holanda se pueden dar hasta 6k € (algo mas, no recuerdo los números exactos) a cada hijo, cada año de su vida, mas una donación única de hasta 32k €, todas libres de impuestos. Me sorprende que en España el máximo sea de 0 €.
Cide #20 Cide
#7 0€ es muy poco ¿no?
#11 sald64059
A ver a ver, escriben un artículo donde no dan respuesta a la pregunta del titular y te remiten a un puto vídeo de 11 min para explicártelo?
javierchiclana #9 javierchiclana *
Porque la mayor ONG que hay es la Secta Católica... la que recibe más donaciones y herencias con mucha diferencia. Este es uno de sus muchos privilegios. Incluso tienen una casilla en la declaración de la Renta... para desviarles recursos públicos. En la otra casilla también trincan una buena parte.
ipanies #18 ipanies
#9 De una casilla pillan el 100% y de la otra el 90% además de la cuota fija que les regalamos por educación y militares...
Es un diezmo involuntario de todo residente en España en pleno 2025 que es la alta edad media para la iglesia egpañola.
#10 muerola
En Gipuzkoa extento hasta 400k entre padres e hijos y el resto el 1,5%
Me parece más que razonable .

En el resto de España ni idea
nemesisreptante #17 nemesisreptante
Noticia que no cuenta nada nuevo que no aporta nada y que encima al final incluye el bulo de los bizum como si le fueras a donar el dinero a tu hijo a través de 50 bizums :wall:
