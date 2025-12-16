La Junta no comunicará el número de mujeres que tienen cáncer de mama por los fallos en el programa de cribado

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo ha dicho de forma rotunda, la Junta no ofrecerá los datos concretos de las mujeres que han desarrollado cáncer de mama como consecuencia de los retrasos y fallos del SAS dentro del programa de detección precoz. No dirá cuántas mujeres han desarrollado cáncer entre las afectadas porque sería señalarlas. Antonio Sanz, además, considera un error insistir en las cifras porque cree que un solo caso ya debe ser motivo de preocupación.
| etiquetas: junta , andalucía , sin , número , mujeres , cáncer , mama , fallos , cribado
