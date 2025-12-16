edición general
27 meneos
26 clics
La Junta no comunicará el número de mujeres que tienen cáncer de mama por los fallos en el programa de cribado

La Junta no comunicará el número de mujeres que tienen cáncer de mama por los fallos en el programa de cribado

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo ha dicho de forma rotunda, la Junta no ofrecerá los datos concretos de las mujeres que han desarrollado cáncer de mama como consecuencia de los retrasos y fallos del SAS dentro del programa de detección precoz. No dirá cuántas mujeres han desarrollado cáncer entre las afectadas porque sería señalarlas. Antonio Sanz, además, considera un error insistir en las cifras porque cree que un solo caso ya debe ser motivo de preocupación.

| etiquetas: junta , andalucía , sin , número , mujeres , cáncer , mama , fallos , cribado
23 4 0 K 167 actualidad
10 comentarios
23 4 0 K 167 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 malarte
Cuando crees que no se puede ser más sinverguenza, viene el PP andaluz y lo supera…
5 K 84
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Sin problemas, mañana lo superaran en otra Comunidad Autónoma regida por el PP, van de competición a ver quien mata mas rápido ó destruye bienestar social.
1 K 25
autonomator #8 autonomator *
#4 tranquilo, seguro que algún juez dentro de 12 años le obligará a dar los datos.
0 K 18
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
decir las cifras NO ES IGUAL a señalarlas... se llama transparencia, rendición de cuentas, servicio público... si no los das es porque sabes que es una cifra mayor de la que te gustaría y la fiscalía podría actuar con esos datos contra el Gobierno andaluz por negligencia. cuando os pida esos datos un juzgado también vais a negaros?
3 K 68
Sr.No #3 Sr.No
Esta es para que no les agobien a ellos, por que total, se iban a morir igual.
2 K 42
eaglesight1 #5 eaglesight1
Cara de cemento.
1 K 31
pepel #7 pepel
Si han sido el 100% quedan todas señaladas.
0 K 20
#2 kkculopis
A vosotros sí que os tendrían que señalar pero con un hierro ardiendo
1 K 17
Javi_Pina #9 Javi_Pina
Ellos no lo van a decir pero exigían a Amama que diera datos.

www.meneame.net/story/amama-responde-ley-proteccion-datos-impide-infor
0 K 10
meroespectador #10 meroespectador
Creo que es a esto a lo que se refería Feijoó cuando ha dicho que los andaluces no saben contar:

www.infobae.com/espana/2025/12/17/feijoo-dice-que-los-andaluces-no-sab
0 K 7

menéame