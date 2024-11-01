edición general
Salen nuevos audios de VOX, Abascal señalado directamente

Salen nuevos audios de VOX, Abascal señalado directamente  

Se acaban de filtrar nuevos audios brutales que dejan a VOX en evidencia total. Y es que Santiago Abascal está que no puede ni dormir porque en plenas elecciones de Extremadura le estalla este escándalo.

eaglesight1 #2 eaglesight1
Lo que no me explico es cómo y quiénes están tapando todos los escándalos del PP, que son muchos y graves, y sólo salen (como mucho) en medios locales y en páginas interiores.
2 K 40
makinavaja #5 makinavaja
#2 Es lo que tiene controlar los principales periódicos, cadenas de radio, cadenas de TV.... solo sale lo que te interesa... :-D :-D
0 K 12
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#5 Jueces de tribunales superiores, miembros de UCO,FSE y fiscalws, no se investigan los delitos.
0 K 12
vicus. #1 vicus.
A ver si con éstas lo enchironan y se acaba con la mierda de VOX, que tal como está la judicatura, es misión imposible.
2 K 34
Mark_ #8 Mark_
#1 eso será ironía, ¿no?

Si llevamos 50 años de PPSOE con corruptelas variadas con pruebas de todo tipo y no pasa nada, a VOX no le iba a pasar tampoco nada ni mucho menos...
0 K 11
vicus. #6 vicus.
La pregunta del millón, quien le pasa la mercancía a El Inmundo?. Algún ppsuni infiltrado?
0 K 15
Mark_ #9 Mark_
Abascal vive en una mansión de UN MILLÓN de euros. No ha cotizado fuera del ámbito público más que unos pocos años. Ha vivido de la mamela pública todo el tiempo. No sabe hablar inglés, francés o italiano. Ha sido financiado por terroristas iraníes o por ultraconservadores húngaros saltándose las leyes españolas.

¿Crees que le va a pasar algo?
0 K 11
#10 okeil
Votar a la derecha es votar a la corrupción sistémica ...
0 K 10
Glidingdemon #4 Glidingdemon
Robe tenía una canción para esta basura que se reía de su muerte,
No ha dormido bien el señorito
Iros a la mierda
No se acostumbra a estar solito, en esa cabeza.
Santivago, debería de acabar en soto del real, con toda la basura pperra y sociolistos de esta escoria de políticos que nos han tocado sufrir.
0 K 8
alcama #3 alcama
Ya va siendo hora que el votante de VOX vuelva al PP.
1 K -5

