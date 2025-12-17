edición general
Un menor de 16 años denuncia al director de Redes de Vox por agresión sexual

La acusación es de un militante de Revuelta que tenía 16 años cuando ocurrieron os hechos. En la denuncia, este joven, que editaba vídeos para el partido y para la organización Revuelta, adjunta 16 hojas con los pantallazos de las conversaciones que tenía con el denunciado, en las que éste le preguntaba lo primero por la edad (16 años y 25 días) si le gustaban «chicos o chicas», si «carne o pescado», o «¿y tienes pareja?». Y le repetía insistentemente cuándo quedaban ellos dos solos.

vox , revuelta , agresión sexual
GeneWilder #5 GeneWilder
A ver si era seminarista.
letra #2 letra *
De esto debe de ir lo de la "penetración de Vox entre la juventud" ^
humono #4 humono
Los más machotes...
#6 Shoemaker
Para que luego digáis que no hay gente de izquierdas desencantada que se pasa a Vox :troll:
