Finlandia ya tiene más paro que España: el milagro laboral de los PIGS y el fracaso nórdico pone fin al estigma del Sur de Europa  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Histórico sorpasso en el mercado laboral europeo. Histórico porque es inédito y porque rompe de forma definitiva el estigma que había dañado a los países del sur de Europa (tachados de forma disimulada durante años de despilfarradores y 'vagos'). El país con más desempleo de Europa ya no está en el sur; ahora, la economía con mayor tasa de paro está al norte, en un país donde los políticos manifestaron durante la crisis del euro sus reticencias a prestar ayuda al sur y donde sus ministros de economía se encontraban en los países frugales.
| etiquetas: economía , paro , desempleo , españa , finlandia
El paro registrado es el dato oficial del Gobierno de España, la EPA es una encuesta que, simplificando mucho, pregunta si has trabajado en las dos últimas semanas, si respondes no, cuentas como parado.
Pues bien, en los últimos años estos datos han ido convergiendo, partiendo desde una situación anterior en la que SÍ había mucho paro registrado "oculto".
Así que eso de datos… » ver todo el comentario
Sin no encuentran trabajadores es porque exista una oferta laboral mejor que permite rechazar este tipo de empleos.
Q tiene de malo?
(Ya sé que algunas personas están desesperadas por trabajar pero están en diferente provincia o son rechazados por esos empresarios por algún motivo, pero si el paro fuera tan alto como dicen alguien cubriría cada puesto)
Cuando va a mutar toda esta mierda en recuperar poder adquisitivo????
www.meneame.net/story/economia-va-bien-no-mayoria-social
www.meneame.net/story/casi-19-poblacion-espanola-vive-situacion-exclus
Hay que decir que todo mal porque sino nadie votaría a unos vendepatrias fascistas que van a empobrecerte para beneficiar a los capitalistas.
...pero para el norte
Y de paso si nos equivocamos con los cálculos, que tampoco pase nada:
www.eleconomista.es/economia/noticias/4756108/04/13/Batalla-contra-la-
El paro efectivo es de más de 3,8 millones de personas.
Algunos informes sugieren que la tasa de desempleo real podría rondar el 13,1% o incluso alcanzar el 19% - 20%
Esos datos están sacados de ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/12449.pdf
No es una métrica real de paro, ya que se cuenta gente que trabaja pero quiere trabajar más horas.
Has leído bien, en ese porcentaje entra gente que ya tiene trabajo.
La medida del paro siempre se ha hecho igual y ahora es mas baja.
Es un poco como las medidas de consumo de los coches: me da igual q en vez de los teoricos 7 consuman 10 si todas las marcas miden en las mismas condiciones. Pq asi se q 8 es mas q 7, asi q sabre q coche consune mas y cual menos, q es lo q me.interesa.
Aqui igual: como el dato se mide igual se q ha bajado. Me da igual el porcentaje exacto sino como esta cambiando y a que niveles esta (a niveles de q año)
Que es el motivo por el… » ver todo el comentario
Tenemos un brutal reemplazo generacional, que además es insuficiente. Así baja el paro, porque muchos puestos que quedan vacantes por jubilación se amortizan.
Lo q no se va a reemplazar es la generacion de los q ahora tienen 40-50, los q actualmente se retiran si tienen reemplazo.
Y mas con la inmigracion.
Ahora mismo estamos en maximos historicos de gente trabajando.
Es complejo de ver la microeconomía, dado que los datos macroeconómicos suelen ser los que ocupan todas las portadas.
Por ejemplo, si hay mucho empleo precario será bueno para los datos de empleo, pero a nivel de pobreza puede que sea poco relevante en su mejoría u otros indicadores de carácter social.
Yo recuerdo de la época de Rajoy, donde hubo un momento que los datos macroeconómicos empezaban a levantarse, pero a nivel microeconómico era malo.
El salario real de los españoles solo ha subido un 2,7% en los últimos 30 años
www.eleconomista.es/empleo/noticias/13476856/07/25/espana-e-irlanda-te
La caida de la URSS tambien fue un palo para Finlandia que era el mercado intermedio con todo Occidente. El PIB cayó un 13% y el paro llegó al 18.9% entre el 91 y 93. Y es una tasa de paro en un pais con poco espacio para la economia sumergida como lo ha sido historicamente en el sur de Europa. Media Finlandia se fue a trabajar a Suecia.
www.dw.com/en/finland-russia-war-ukraine-eu-budget-deficit-spending-tr
El dato es interesante porque rompe estereotipos simples (norte perfecto / sur desastre), pero usarlo como prueba de que “lo estamos haciendo genial” es una simplificación brutal. El paro sigue siendo alto, el juvenil sigue siendo muy alto, y buena parte del empleo sigue siendo estacional, precario o muy dependiente de… » ver todo el comentario
El Gobierno finlandés se enfrenta a un nuevo escándalo por los comentarios racistas atribuidos a la vice primera ministra elpais.com/internacional/2023-07-11/el-gobierno-finlandes-se-enfrenta- (Sigue en el gobierno y es la segunda al mando.)
#11 No es de forma… » ver todo el comentario
datosmacro.expansion.com/pib/finlandia
datosmacro.expansion.com/pib/espana
Finlandia no cuenta como parados a montones de ciudadanos que están a la sopa boba o estudiando carreras con 35 años en vez de currando y aportando al país. Ésto es así por el sistema socialista que montaron en su día y que ya están desmantelando desde hace años, sistema por el cual… » ver todo el comentario
Pero son felices
Esperemos que cuando se cierre el grifo de los fondos europeos no se vaya todo a la mierda.
... Más todas las obras de la administración y otras empresas. Los fondos Next generation abarcan muchos sectores. Es una millonada.
#9 y con más derechos sociales. Recuerdo que la baja por paternidad (por decir algo) es de un año.
(traducido con DeepL.com) La prestación parental por un hijo se abona durante un total de 320 días laborables.
Si un niño tiene dos progenitores, cada uno de ellos puede percibir la prestación parental durante 160 días laborables. Puede ceder y transferir un máximo de 63 días laborables de su cuota de 160 días de prestación parental a otra persona que cuide del niño. www.kela.fi/on-parental-leave#acknowledgement-of-parenthood
Asi q no puede ser eso.
Te pego un articulo de 'the objetive' diciendo q el perroxanxe no se esta gastando ese dinero y que vaya mal, perroxanxehijodeputa
www.theobjective.com/economia/macroeconomia/2025-10-03/espana-fondos-e
No puedes comparar la mierda que es Finlandia en cuestiones de empleo con España.
Y quién gobierna en Finlandia?
Habéis acertado: la derecha.
Pq saben q cuando ellos lleguen lo van a mandar todo a la mierda, como siempre, y estan buscandose las excusas ya pq se ven dentro.
De todos modos me extraña 0. La ultraderecha solo puede traer eso: miseria.
No se como han vendido la secta del neoliberalismo a la gente pero van a comer mierda con una sonrisa...
Gobiernan en coalición y aunque todo el mundo espera que se rompa y echar a la ultraderecha han tenido crisis pero no van a romper para que entren las izquierdas. El último escándalo esta navidad porque son unos impresentables. www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/internacionales-2/uescand
Un panadero no va a tener mejores condiciones en Finlandia que en España.
Unos dicen que es porque ahora manda la derecha, otros por los recortes, otros porque es que comerciaban con Rusia y ahora no, otros porque antes vivían del turismo ruso y ahora no y otros hablan de la inmigración.
En esta noticia al menos no se dice nada; veremos si en el futuro sale algún estudio no sesgado.
LoL
Sois incapaces de conceder nada al perroxanxe
Tranquilo, ya llegareis vosotros y nos volvereis a meter en la mierda.
Q tener un trabajo de mierda es malo, pero no tener trabajo ni posibilidad de conseguir uno es peor.
Estos datos tienen cierto aire a noticia de que el paro baja a principios de verano, como si fuera un misterio porque baja el paro en temporada alta de turismo, todo un enigma si.
Q hemos estado en ese punto no hace mucho.