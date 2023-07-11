edición general
130 meneos
771 clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Finlandia ya tiene más paro que España: el milagro laboral de los PIGS y el fracaso nórdico pone fin al estigma del Sur de Europa

Finlandia ya tiene más paro que España: el milagro laboral de los PIGS y el fracaso nórdico pone fin al estigma del Sur de Europa  

Histórico sorpasso en el mercado laboral europeo. Histórico porque es inédito y porque rompe de forma definitiva el estigma que había dañado a los países del sur de Europa (tachados de forma disimulada durante años de despilfarradores y 'vagos'). El país con más desempleo de Europa ya no está en el sur; ahora, la economía con mayor tasa de paro está al norte, en un país donde los políticos manifestaron durante la crisis del euro sus reticencias a prestar ayuda al sur y donde sus ministros de economía se encontraban en los países frugales.

| etiquetas: economía , paro , desempleo , españa , finlandia
60 70 12 K 434 actualidad
88 comentarios
60 70 12 K 434 actualidad
Comentarios destacados:                    
#3 Tendrá algo que ver la inmigración creciente y los subsidios?
elGude #19 elGude
#7 Que yo sepa el paro lleva siendo calculado de la misma manera desde la época de rajoy.
15 K 136
emegece #51 emegece *
#19 y no sólo eso, el paro tiene 2 valores con los que podemos mirar evolución, etc: paro registrado y EPA.
El paro registrado es el dato oficial del Gobierno de España, la EPA es una encuesta que, simplificando mucho, pregunta si has trabajado en las dos últimas semanas, si respondes no, cuentas como parado.

Pues bien, en los últimos años estos datos han ido convergiendo, partiendo desde una situación anterior en la que SÍ había mucho paro registrado "oculto".

Así que eso de datos…  media   » ver todo el comentario
5 K 47
angelitoMagno #13 angelitoMagno
El mejor síntoma de que el mercado laboral en España va mejorando poco a poco son los artículos de hosteleros o empresarios agrícolas que no encuentran trabajadores.

Sin no encuentran trabajadores es porque exista una oferta laboral mejor que permite rechazar este tipo de empleos.
11 K 123
#26 Marcus78
#13 a la larga eso tampoco es bueno
0 K 6
#46 soberao
#26 Sectores que viven de la precariedad y que en cuanto mejoran las condiciones económicas se hunden. Por eso las políticas neoliberales se centran en reducir los derechos y provocar recortes para aumentar la precariedad del trabajador y que estas empresas tengan su ejército de trabajadores en paro dispuestos a arrodillarse por un contrato de unos días y una parte sin declarar y en negro.
1 K 29
ostiayajoder #62 ostiayajoder
#26 Por? La gente se dedica a empleos mas productivos.

Q tiene de malo?
2 K 39
Supercinexin #67 Supercinexin
#26 Sí es bueno porque esos sectores como el agro o la hostelería están corrompidos de base: los "empresarios" no son otra cosa más que pequeños tiranos, negreros que, queriéndose hacer ricos con su pequeño negocio improductivo, en lugar de buscar socios y repartir ganancias, como lo quieren todo para ellos, buscan esclavos que curren por salarios de miseria o incluso prácticamente gratis y así convertir una actividad que les daría para vivir "normal" como cualquier hijo de…   » ver todo el comentario
0 K 16
#17 euacca *
#7 ¿Y lo de los hosteleros y otros sectores diciendo que no encuentran trabajadores porque prefieren cobrar paguitas que trabajar? ¿En qué quedamos? Porque para cobrar paguitas hay que constar en el paro. Si hay paro pero no sale en las cifras debería haber un montón de gente desesperada por trabajar porque no tiene ayudas, ¿No? ¿Por qué no encuentran trabajadores, entonces, muchas empresas?

(Ya sé que algunas personas están desesperadas por trabajar pero están en diferente provincia o son rechazados por esos empresarios por algún motivo, pero si el paro fuera tan alto como dicen alguien cubriría cada puesto)
12 K 108
maria1988 #84 maria1988
#17 De hecho, en España es al revés: el paro real es y ha sido siempre muy inferior a las cifras porque tenemos una proporción no despreciable de trabajadores en negro.
0 K 10
#1 Chabelitaenanita
Adiós a los halcones, los frugales y su jodida austeridad
8 K 94
#2 Chabelitaenanita
#1 La venganza de los PIGS ha llegado jajaja
4 K 60
Autarca #37 Autarca
#1 #2 Los PIGS seguimos comiendo mierda

Cuando va a mutar toda esta mierda en recuperar poder adquisitivo????

www.meneame.net/story/economia-va-bien-no-mayoria-social

www.meneame.net/story/casi-19-poblacion-espanola-vive-situacion-exclus
5 K 30
ostiayajoder #71 ostiayajoder
#37 Cada vez q leo una queja generica sin proposiciones apesta a PROPAGANDA neoliberal ultraderechista q echa para atras...
3 K 28
Dovlado #75 Dovlado
#71 Es que es eso exactamente.

Hay que decir que todo mal porque sino nadie votaría a unos vendepatrias fascistas que van a empobrecerte para beneficiar a los capitalistas.
3 K 28
Autarca #85 Autarca *
#71 #75 Cada vez que veo a tanto supuesto izquierdista tan interesado en el macro, y tan poco interesado en la pobreza o la perdida de poder adquisitivo de la clase obrera española, solo pienso en PROPAGANDA neoliberal ultraderechista q echa para atras...
1 K 21
Anfiarao #21 Anfiarao
#14 y spam
1 K 27
#34 Chabelitaenanita
#14 Pero cómo va a ser duplicada si la que pasas tú es el simple dato y esta noticia es un análisis de cómo las economías del sur están superando a las nórdicas en varios indicadores... vamos, entra a leerla al menos.
4 K 42
MiguelDeUnamano #86 MiguelDeUnamano
#38 También spam del economista, cuatro de los últimos cinco envíos del mismo medio.
0 K 16
danip3 #35 danip3 *
#1 Polonia no está de acuerdo y titular alternativo, finlandia pais con más paro seguido de España.
0 K 6
Hartum_fardako #73 Hartum_fardako
#1 De eso nada, austeridad, rigor presupuestario y hombres de negro....

...pero para el norte :troll:
0 K 6
#81 ArcadasDeBuenismo
#1 Habría que decirles aquello de "Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades". A ver que tal les sienta ahora.

Y de paso si nos equivocamos con los cálculos, que tampoco pase nada:
www.eleconomista.es/economia/noticias/4756108/04/13/Batalla-contra-la-
0 K 9
#3 cederrón
Tendrá algo que ver la inmigración creciente y los subsidios?
7 K 74
#4 Chabelitaenanita *
#3 En España están llegando inmigrantes a oleadas y el paro no para de bajar... vale el empleo es quizá un tanto precario en algunos sectores, pero algo bien estaremos haciendo.
17 K 155
#7 cederrón *
#4 En España el paro no para de ser maquillado. Por otro lado, España tiene más empleo no cualificado que Finlandia.


El paro efectivo es de más de 3,8 millones de personas.
Algunos informes sugieren que la tasa de desempleo real podría rondar el 13,1% o incluso alcanzar el 19% - 20%
18 K -26
jonolulu #22 jonolulu
#7 Fuente?
3 K 47
jonolulu #49 jonolulu
#45 Los empleados a tiempo parcial y los no demandantes nunca han contado para la tasa de desempleo
0 K 17
#52 cederrón
#49 fuente?
0 K 17
jonolulu #59 jonolulu
#52 INE. Hubo un cambio en 2021 para armonizar el cuestionario con el resto de Europa, pero la estructura de la encuesta es similar
0 K 17
#56 WordofGod125603
#45 No dejes que te manipulen, mente crítica.
Esos datos están sacados de ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/12449.pdf
No es una métrica real de paro, ya que se cuenta gente que trabaja pero quiere trabajar más horas.
Has leído bien, en ese porcentaje entra gente que ya tiene trabajo.
1 K 9
ostiayajoder #80 ostiayajoder
#45 Pero esa es otra medida de otro dato.

La medida del paro siempre se ha hecho igual y ahora es mas baja.

Es un poco como las medidas de consumo de los coches: me da igual q en vez de los teoricos 7 consuman 10 si todas las marcas miden en las mismas condiciones. Pq asi se q 8 es mas q 7, asi q sabre q coche consune mas y cual menos, q es lo q me.interesa.

Aqui igual: como el dato se mide igual se q ha bajado. Me da igual el porcentaje exacto sino como esta cambiando y a que niveles esta (a niveles de q año)
0 K 8
silencer #48 silencer
#22 his brown balls, I´m afraid.
0 K 11
#72 fingulod
#22 Arial 10
1 K 10
Peazo_galgo #30 Peazo_galgo *
#7 #3 correcto, y habría que ver qué porcentaje de trabajos permiten mantener una familia en España y en Finlandia... porque hoy día tener trabajo en cada vez más sectores no te garantiza siquiera un techo decente, y montones de inmigrantes en España con su contrato a jornada completa tienen que malvivir en pisos-patera (a familia por habitación) o directamente en infraviviendas cuando no en tiendas de campaña pagando alquiler por el terreno como en las Baleares...

Que es el motivo por el…   » ver todo el comentario
2 K 17
#33 egon_
#7 ¿Fuente?
3 K 36
#15 DatosOMientes
#4 Ser la puerta de entrada a Europa y ayudar mucho al inmigrante.
1 K 27
ostiayajoder #63 ostiayajoder
#15 Y eso como baja el paro?
0 K 8
#18 Hynkel
#4 Sí, no haber tenido suficientes hijos.

Tenemos un brutal reemplazo generacional, que además es insuficiente. Así baja el paro, porque muchos puestos que quedan vacantes por jubilación se amortizan.
1 K 16
SlayerNina #32 SlayerNina
#18 Y lo malo de eso es... Entre los puestos que se deslocalizan o desaparecerán con la IA y los viejos haciendo tapón en todo...
1 K 25
ostiayajoder #65 ostiayajoder
#32 los viejos tienen q dejar de hacer tapon para q tu puedas hacer tapon, entiendo, no?
0 K 8
SlayerNina #79 SlayerNina
#65 No, yo me piraré cuando me toque en vez de estar con 70 años dándome paseos por una oficina
0 K 9
Alegremensajero #36 Alegremensajero
#18 ¿Cómo, según tú, es posible que al amortizar (eliminar) un puesto de trabajo porque el que lo ostentaba se jubila haga bajar el paro?
1 K 15
ostiayajoder #64 ostiayajoder
#18 No. No es asi.

Lo q no se va a reemplazar es la generacion de los q ahora tienen 40-50, los q actualmente se retiran si tienen reemplazo.

Y mas con la inmigracion.

Ahora mismo estamos en maximos historicos de gente trabajando.
1 K 11
celyo #20 celyo
#4 yo es que esos datos a secas, es como ver un cuadro y quitarle todos los coleres menos solo 1.
Es complejo de ver la microeconomía, dado que los datos macroeconómicos suelen ser los que ocupan todas las portadas.

Por ejemplo, si hay mucho empleo precario será bueno para los datos de empleo, pero a nivel de pobreza puede que sea poco relevante en su mejoría u otros indicadores de carácter social.

Yo recuerdo de la época de Rajoy, donde hubo un momento que los datos macroeconómicos empezaban a levantarse, pero a nivel microeconómico era malo.
5 K 62
#28 ombresaco
#20 Lo importante es coger e dato que te interese para criticar o defender a quien te caiga mal o bien
4 K 49
ElBeaver #50 ElBeaver
#4 Son otro tipo de inmigrantes. Además, en España las ayudas son ridículas en comparación.
0 K 7
#57 ArcadasDeBuenismo *
#4 ¿¿¿"Vale el empleo es quizá un tanto precario en algunos sectores" ??? ¿En serio?
El salario real de los españoles solo ha subido un 2,7% en los últimos 30 años

www.eleconomista.es/empleo/noticias/13476856/07/25/espana-e-irlanda-te
0 K 9
Noeschachi #12 Noeschachi *
#3 Recordemos que antes de la guerra el comercio con Rusia representaba un 4.3% de la economia de Finlandia y han aumentado el gasto de defensa mas de un 20%. Eso se debe notar mas allá de sacar el cuchillo contra "modelos escandinavos", inmigración o su estado del bienestar.

La caida de la URSS tambien fue un palo para Finlandia que era el mercado intermedio con todo Occidente. El PIB cayó un 13% y el paro llegó al 18.9% entre el 91 y 93. Y es una tasa de paro en un pais con poco espacio para la economia sumergida como lo ha sido historicamente en el sur de Europa. Media Finlandia se fue a trabajar a Suecia.

www.dw.com/en/finland-russia-war-ukraine-eu-budget-deficit-spending-tr  media
17 K 171
Dovlado #77 Dovlado
#3 Si, para bien.
0 K 9
BiRDo #88 BiRDo
#3 Mucho mejor que culpar a las medidas neoliberales de mierda, no sea que se caiga el relato del austericidio al suelo. Y si le añadimos un poco de racismo, ni te cuento.
0 K 10
the_fuck_right #5 the_fuck_right
#0 uy qué pena los finlandeses, seguro que viven muy mal y están emigrando en masa a España, en mi zona ya hay varios ingenieros finlandeses que han huído de la precariedad de su país
3 K 47
#8 Chabelitaenanita
#5 Son tendencias y las tendencias terminan generando cambios. Hoy, Finlandia sigue siendo más rica pese a tener más paro, pero quizá en 20 años la situación sea diferente
4 K 44
the_fuck_right #11 the_fuck_right *
#5 Que Finlandia tenga puntualmente más paro que España en un mes concreto no convierte de repente a España en un milagro laboral ni invalida décadas de problemas estructurales.

El dato es interesante porque rompe estereotipos simples (norte perfecto / sur desastre), pero usarlo como prueba de que “lo estamos haciendo genial” es una simplificación brutal. El paro sigue siendo alto, el juvenil sigue siendo muy alto, y buena parte del empleo sigue siendo estacional, precario o muy dependiente de…   » ver todo el comentario
8 K 82
#27 soberao *
#5 Es lo que tiene poner a fascistas en el gobierno y que usen los recortes con fines ideológicos para hundir a los trabajadores.
El Gobierno finlandés se enfrenta a un nuevo escándalo por los comentarios racistas atribuidos a la vice primera ministra elpais.com/internacional/2023-07-11/el-gobierno-finlandes-se-enfrenta- (Sigue en el gobierno y es la segunda al mando.)

#11 No es de forma…   » ver todo el comentario
2 K 24
Supercinexin #47 Supercinexin
#8 ¿De dónde te sacas que Finlandia es más rica que España? Finlandia no se acerca, ni se ha acercado nunca, a España.

datosmacro.expansion.com/pib/finlandia

datosmacro.expansion.com/pib/espana

Finlandia no cuenta como parados a montones de ciudadanos que están a la sopa boba o estudiando carreras con 35 años en vez de currando y aportando al país. Ésto es así por el sistema socialista que montaron en su día y que ya están desmantelando desde hace años, sistema por el cual…   » ver todo el comentario
1 K 22
mariKarmo #6 mariKarmo
Hacía años que no se veía tanto curro en España.

Esperemos que cuando se cierre el grifo de los fondos europeos no se vaya todo a la mierda.
3 K 33
#25 Marcus78
#6 a que fondos te refieres? a los de Next generation?
0 K 6
DaniTC #31 DaniTC *
#25 están dando mucho empleo. Instalación de placas solares, reformas en casa, ventanas,
... Más todas las obras de la administración y otras empresas. Los fondos Next generation abarcan muchos sectores. Es una millonada.

#9 y con más derechos sociales. Recuerdo que la baja por paternidad (por decir algo) es de un año.
0 K 11
#44 soberao
#31 La baja por maternidad se da a ambos progenitores que pueden decidir quien coge la baja:
(traducido con DeepL.com) La prestación parental por un hijo se abona durante un total de 320 días laborables.
Si un niño tiene dos progenitores, cada uno de ellos puede percibir la prestación parental durante 160 días laborables. Puede ceder y transferir un máximo de 63 días laborables de su cuota de 160 días de prestación parental a otra persona que cuide del niño. www.kela.fi/on-parental-leave#acknowledgement-of-parenthood
1 K 24
DaniTC #76 DaniTC
#44 sí, me he liado con Suecia, gracias por aclararlo.
0 K 11
ostiayajoder #68 ostiayajoder
#31 Los fondos Next Generation NO SE ESTAN PIDIENDO.

Asi q no puede ser eso.

Te pego un articulo de 'the objetive' diciendo q el perroxanxe no se esta gastando ese dinero y que vaya mal, perroxanxehijodeputa

www.theobjective.com/economia/macroeconomia/2025-10-03/espana-fondos-e
0 K 8
mariKarmo #70 mariKarmo
#25 creo que sí
0 K 10
Torrezzno #23 Torrezzno
Ahora los daneses quieren ser como el PSOE español.
1 K 30
Supercinexin #41 Supercinexin
Comentario que en Menéame hará gracia y que pretende ser sarcástico, pero que es real. Los finlandeses ingenieros, normalmente, se largan de su puto país a otros países europeos porque Finlandia es un páramo tecnológico y no hablemos ya de compararlo con España. Sólo en Málaga o Valencia ya tienes más ecosistema tecnológico que en todas las ciudades finlandesas, juntas.

No puedes comparar la mierda que es Finlandia en cuestiones de empleo con España.
1 K 24
XtrMnIO #43 XtrMnIO
Tengo familiares viviendo en Finlandia, y están recortando en servicios públicos, están en crisis, y porqué viene esa crisis? Básicamente porque Finlandia depende de los recursos baratos de Rusia, y debido a las sanciones económicas impuestas por EEUU, y seguidas por sus gobiernos lacayos, han estrangulado la economía.

Y quién gobierna en Finlandia?

Habéis acertado: la derecha.
1 K 19
#53 rafeame
#43 si, en las últimas elecciones hubo cambio de gobierno y entraron aplicando las recetas de siempre y no falla. En poco tiempo ya estaban empeorando la economía.
1 K 14
ostiayajoder #78 ostiayajoder
#53 #43 por esp se empeñan en decir q el perroxanxe arruina españa....

Pq saben q cuando ellos lleguen lo van a mandar todo a la mierda, como siempre, y estan buscandose las excusas ya pq se ven dentro.
1 K 14
ostiayajoder #10 ostiayajoder
En Finlandia no se vive mal. El articulo no va de eso.
1 K 18
#54 soberao
#10 En Finlandia han cambiado mucho las cosas desde que tienen a fascistas en el gobierno. Recortes tras recortes y por motivos ideológicos, para recortar los derechos de los trabajadores vendiéndolo como que se recorta a los inmigrantes como vende la ultraderecha, pero un inmigrante solo tiene los derechos que tiene otro trabajador. Además el cierre de la frontera con Rusia y el nuevo orden geopolítico va a convertir esta zona en una zona deprimida que todavía no ha tocado fondo y puede bajar…   » ver todo el comentario
3 K 31
ostiayajoder #60 ostiayajoder
#54 Joder, no sabia....

De todos modos me extraña 0. La ultraderecha solo puede traer eso: miseria.

No se como han vendido la secta del neoliberalismo a la gente pero van a comer mierda con una sonrisa...
2 K 14
#66 soberao
#60 La ultraderecha quedó segunda en las últimas elecciones con 46 escaños (20.06 % del total de votos) detrás del partido de derechas con 48 escaños (20.82 % del total de votos): es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Finlandia_de_2023
Gobiernan en coalición y aunque todo el mundo espera que se rompa y echar a la ultraderecha han tenido crisis pero no van a romper para que entren las izquierdas. El último escándalo esta navidad porque son unos impresentables. www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/internacionales-2/uescand
0 K 13
Albaricoquero #9 Albaricoquero
España está segundo. Con la diferencia que en Finlandia el trabajo es de calidad y bien pagado.
2 K 13
#29 Abril_2025
#9 Yo conozco a quien se ha dado la vuelta al mundo con trabajos poco cualificados y siempre me dice que en todos lados ocurre lo mismo.

Un panadero no va a tener mejores condiciones en Finlandia que en España.
4 K 49
#61 mipisha
#9 Prefieres mirar la foto en lugar de la tendencia, por lo que sea.
1 K 9
#55 Abril_2025
Esta noticia mola porque cada uno acerca el ascua a su sardina.

Unos dicen que es porque ahora manda la derecha, otros por los recortes, otros porque es que comerciaban con Rusia y ahora no, otros porque antes vivían del turismo ruso y ahora no y otros hablan de la inmigración.

En esta noticia al menos no se dice nada; veremos si en el futuro sale algún estudio no sesgado.
0 K 11
#58 Tensk
Comparar porcentajes está bien, pero hay que recordar que Finlandia tiene unos 5,5 millones de habitantes, mientras que España se acerca a los 50 millones, es decir, tenemos 9 veces la población. Cada desempleado en Finlandia equivale a 9 en España.
0 K 10
Actarus #87 Actarus
No me he leído el artículo, pero quizás la métrica de mayor empleo se debería pesar con la de la calidad y estabilidad del mism, y la retribución y la calidad de vida que el tener empleo conlleva. Porque si en familia dos tienen trabajo y aún así no pueden permitirse alquilar un piso, algo está fallando.
0 K 10
ostiayajoder #69 ostiayajoder
Si no te parece noticia q España deje de ser el pais con mas paro y encima pq lo esta reduciendo....

LoL

Sois incapaces de conceder nada al perroxanxe xD

Tranquilo, ya llegareis vosotros y nos volvereis a meter en la mierda.

Q tener un trabajo de mierda es malo, pero no tener trabajo ni posibilidad de conseguir uno es peor.
0 K 8
Donal_Trom #42 Donal_Trom
Bienvenidos a la multiculturalidad.
0 K 7
#39 Filoloca
Ya, pero la gente sigue teniendo que elegir entre pagar alquiler o comer....
0 K 6
calamarbravo #82 calamarbravo
SI aun seguimos siendo pobres... tenemos la vivienda mas cara que paises con mayor poder adquisitivo
0 K 6
#83 Martillo_de_Herejes
No empecemos a chuparnos las pollas todavía.
0 K 6
Raúl_Rattlehead #40 Raúl_Rattlehead
No celebremos tan pronto, cualquiera que haya trabajado en un trabajo normal que no requiere cualificación sabe que por norma general las condiciones son bastante miserables y el sueldo insuficiente para hacer una vida normal sin estar siempre al límite, y es el que más abunda. Por no hablar de la ingente cantidad de trabajo en negro que es lo que balancea esa deficiencia.

Estos datos tienen cierto aire a noticia de que el paro baja a principios de verano, como si fuera un misterio porque baja el paro en temporada alta de turismo, todo un enigma si.
0 K 6
ostiayajoder #74 ostiayajoder *
#40 Celebremos q el proximo paso ha de ser mejorar las condiciones laborales y no tener q rogar tener un trabajo con condiciones miserables.

Q hemos estado en ese punto no hace mucho.
0 K 8

menéame