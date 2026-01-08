Finlandia ya le disputa a España el peor dato de paro de la Unión Europea

España ya no es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea si se tiene en cuenta el dato con ajuste estacional (el más representativo porque atenúa los picos ligados a la temporada). Tras 39 meses consecutivos liderando esta estadística, otro país miembro notifica una peor proporción de desempleados. Es Finlandia, con un 10,6% en noviembre de 2025, según el dato distribuido este jueves por Eurostat. Este registro supera al español, de un 10,4% en el mismo mes. El sorpasso se da tras una larga racha a peor del dato finés y la mejora..