edición general
15 meneos
24 clics
Finlandia ya le disputa a España el peor dato de paro de la Unión Europea

Finlandia ya le disputa a España el peor dato de paro de la Unión Europea

España ya no es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea si se tiene en cuenta el dato con ajuste estacional (el más representativo porque atenúa los picos ligados a la temporada). Tras 39 meses consecutivos liderando esta estadística, otro país miembro notifica una peor proporción de desempleados. Es Finlandia, con un 10,6% en noviembre de 2025, según el dato distribuido este jueves por Eurostat. Este registro supera al español, de un 10,4% en el mismo mes. El sorpasso se da tras una larga racha a peor del dato finés y la mejora..

| etiquetas: finlandia , españa , dato de paro , u e
12 3 0 K 172 Economía
4 comentarios
12 3 0 K 172 Economía
cocolisto #1 cocolisto
Esto si que nunca pensé que pasaría. Recuerdo hace 20 años que eran la flor y nata como sociedad y la verdad, me daban envidia en tantos aspectos. No sé en realidad cómo están ahora pero que me ha sorprendido estos datos, también.
3 K 64
#3 Dav3n
#1 Ésto es para que nos quede bien claro que lo de que Europa se iba por el sumidero no era algo tan descabellado sino un hecho casi consumado (pocos años despues).

Ha sido muy fácil tirar a la basura el logro de nuestros abuelos, lo jodido va a ser volver a levantarlo ahora que todo decrece salvo lo bélico.

Probablemente no volvamos a levantar nada parecido.
0 K 14
comadrejo #2 comadrejo
Se va notando que se quitaron de encima a la socialdemocracia. Mas a la derecha de la derecha. :troll:

es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_Orpo
datosmacro.expansion.com/paro/finlandia?sector=Tasa+de+desempleo&s
2 K 43
tricionide #4 tricionide
increible noticia muy relevante no me lop puedo creer , desde la segunda guerra mundial siempe fuimos campeones en paro
0 K 10

menéame