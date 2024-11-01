edición general
16 meneos
36 clics
Un estudio de la Universidad de Córdoba pone al descubierto a la comunidad de hombres 'Incels': exigen sexo y odian a las mujeres

Un estudio de la Universidad de Córdoba pone al descubierto a la comunidad de hombres 'Incels': exigen sexo y odian a las mujeres

El trabajo, publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, ofrece una síntesis de la literatura científica publicada durante los últimos años sobre este ámbito, una radiografía realizada a base de estudios empíricos que busca entender mejor las causas, consecuencias y dinámica social de este movimiento. La investigación desvela un movimiento integrado por varones que conciben el sexo como un derecho que se les niega

| etiquetas: incels , universidad de córdoba , córdoba , españa , sexo , mujeres , machismo
13 3 0 K 162 actualidad
14 comentarios
13 3 0 K 162 actualidad
TardisKun #1 TardisKun
"exigen sexo y odian a las mujeres" ¿Han pensado en hacerlo entre ellos? lo mismo así... ah, no... que también se odian a si mismos y a todo el mundo en general.
3 K 62
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Es la solución lógica: quedada entre machotes y todos a darse por el culo. Pero ni para eso les llega el riego al cerebro a éstos subseres.
0 K 19
Dene #14 Dene
#1 bueno, para eso están los trabajos manuales de toda la vida... relaciones autosexuales, onanismo
0 K 13
#3 laruladelnorte
El estudio se hace eco de algunas terminologías empleadas para referirse a las mujeres, como “ganado”, “víbora”, “carne asada” o “contenedores de esperma”. Se trata de expresiones que se prodigan en redes y foros de internet, plataformas sin las que no podría entenderse este fenómeno y que según recoge la revisión sistemática funcionan como una especie de cámara de eco, un conjunto de entornos virtuales de validación que refuerzan su identidad colectiva y en los que los algoritmos, lejos de mitigar el problema, alimentan sus propias creencias y reflejan su visión particular del mundo, priorizando contenidos que consolidan sus propias percepciones y los radicalizan.

Gensanta que manada de cromañones. o_o
2 K 50
BlackDog #8 BlackDog *
#3 No dudo de que exista gente así, al igual que existen terraplanistas, pero joder menudo alarmismo, que se pretende con este estudio? Intentar hacer creer que esta gente es más de la que es en realidad para rédito político o que? Son una minoría insignificante.
0 K 6
UsuarioDuro #2 UsuarioDuro *
A ver si aquí también vemos usuarios justificandoles, como a los que cometen hurtos y robos con violencia "porque son pobres".
1 K 19
#6 vGeeSiz
Esto es un problema, además bastante grande. Primero porque a nadie le importa, segundo porque los "enfermos" tienen la consideración de verdugos y no víctimas, entonces no hay ni habrá voluntad de educar en valores e igualdad para que este problema vaya desapareciendo.
0 K 10
#10 Almirantecaraculo
#6 la salud mental es importante.
Está gente necesita un psicólogo, que les ayude a salir de su problema y socializar como personas adultas funcionales.
Podríamos ir más allá y mirar si hay una correlación entre la educación y el entorno.
Por ejemplo colegios segregados o entornos del OPUS o religiosos en general.
0 K 7
#12 vGeeSiz
#10 No creo que el problema sea porque uno venga de un colegio del OPUS, religioso o laico.

El verdadero problema son las espectativas, presión social y luego una mezcla entre falta de habilidades sociales, empatía y educación en igualdad
0 K 10
#13 Almirantecaraculo
#12 lee tu comentario al revés a ver si lo pillas.
Como creas esas habilidades sociales, empatía y valores de igualdad en una institución religiosa digna del medievo?
Cómo aprendes a relacionarte de igual a igual con el otro sexo y con el tuyo propio, si no tienes contacto con él?
0 K 7
elTieso #9 elTieso
Yo creo que antes este tipo de hombres se iban de putas. Ahora se reúnen entre ellos a llorar porque ninguna mujer quiere follárseles. O sea, están igual pero se limitan a hacerse pajas.
0 K 9
ExLibris #5 ExLibris
La UCO, está de moda...
0 K 7
#7 lordban
Cualquiera que entienda la pirámide de Maslow y toda la teoría relacionada entiende porqué crece este mentalidad incel y porqué es inevitable que siga creciendo. Y tres cuartos de lo mismo con el cabreo en creciente acumulación por tema de vivienda, delincuencia, empleo, etc.
0 K 6
#11 omega7767
#7 pues no se bien por que pasa, pero habiendo visto bastantes videos de EEUU de la experiencia de hombres con sus citas que tiene que desde que pagar cenas caras, incluso pagar el taxi a la mujer y canguro para el los niños de las mujeres, y que la mayoría de las mujeres buscan el 10% de los hombres, pues no me extraña que eso tenga consecuencias
0 K 11

menéame