Un estudio de la Universidad de Córdoba pone al descubierto a la comunidad de hombres 'Incels': exigen sexo y odian a las mujeres

El trabajo, publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, ofrece una síntesis de la literatura científica publicada durante los últimos años sobre este ámbito, una radiografía realizada a base de estudios empíricos que busca entender mejor las causas, consecuencias y dinámica social de este movimiento. La investigación desvela un movimiento integrado por varones que conciben el sexo como un derecho que se les niega
Gensanta que manada de cromañones.
Está gente necesita un psicólogo, que les ayude a salir de su problema y socializar como personas adultas funcionales.
Podríamos ir más allá y mirar si hay una correlación entre la educación y el entorno.
Por ejemplo colegios segregados o entornos del OPUS o religiosos en general.
El verdadero problema son las espectativas, presión social y luego una mezcla entre falta de habilidades sociales, empatía y educación en igualdad
Como creas esas habilidades sociales, empatía y valores de igualdad en una institución religiosa digna del medievo?
Cómo aprendes a relacionarte de igual a igual con el otro sexo y con el tuyo propio, si no tienes contacto con él?