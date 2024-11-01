Un estudio de la Universidad de Córdoba pone al descubierto a la comunidad de hombres 'Incels': exigen sexo y odian a las mujeres

El trabajo, publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, ofrece una síntesis de la literatura científica publicada durante los últimos años sobre este ámbito, una radiografía realizada a base de estudios empíricos que busca entender mejor las causas, consecuencias y dinámica social de este movimiento. La investigación desvela un movimiento integrado por varones que conciben el sexo como un derecho que se les niega