"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela  

“Se trata de los yanquis, la nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas, ahí están Hiroshima y Nagasaki ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega acusándolo de narcotraficante y allá está preso, el que era presidente de Panamá”, dijo en su momento el Comandante y líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez Frías.