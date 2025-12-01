edición general
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela

"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela  

“Se trata de los yanquis, la nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas, ahí están Hiroshima y Nagasaki ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega acusándolo de narcotraficante y allá está preso, el que era presidente de Panamá”, dijo en su momento el Comandante y líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Trigonometrico
No entiendo que no hayamos visto que lo del narcotráfico eran las nuevas ficticias "armas destrucción masiva".
balancin
#1 si la financiación de las guerrillas en Colombia te parece ficticio
#5 Poligrafo *
#4 las guerrillas no son el gobierno legitimo de Colombia...

Siguiendo tu razonamiento podemos enchironar acusado de nacotrafico al pedofilo de Trump por que hay narcos en su pais.
balancin
#5 yo no he dicho que sean el gobierno legítimo, ni he hecho ningún razonamiento.

Quieres un razonamiento?
Toma
www.elnuevosiglo.com.co/politica/que-pasaria-con-eln-y-segunda-marquet

Es la preocupación de muchos colombianos... Los muchachos vuelven a casa
Caresth
#1 No sé quién no lo ha visto. Si algo tiene Trump es que va de frente. Ya dijo varias veces que iba por el petróleo. Le habrán dicho que diga lo de la droga para cumplir alguna ley, pero no se mata mucho en disimular.
#3 meneandotela
Yo tengo dos cosas claras,

1. Que posiblemente esté implicado o haya podido estar implicado en narcotráfico como otros tanto líderes.

2. Que su detención/secuestro no se debe al punto 1 que es lo más trágico de todo, sino claramente por las materias primas y estrategia de desestabilizar otros países.
nemeame
Y sin embargo y a pesar de tener buenas relaciones con China y Rusia no ha desarrollado un programa nuclear propio para proteger su país y su ejercito ha tenido una capacidad nula para defenderse de los terroristas
#6 Nusku
La excusa del narcotráfico es una de las tantas barrabasadas de Trump.

www.elimparcial.com/mundo/2025/12/01/solo-el-5-de-la-cocaina-pasa-por-
