"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela  

“Se trata de los yanquis, la nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas, ahí están Hiroshima y Nagasaki ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega acusándolo de narcotraficante y allá está preso, el que era presidente de Panamá”, dijo en su momento el Comandante y líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Siguiendo tu razonamiento podemos enchironar acusado de nacotrafico al pedofilo de Trump por que hay narcos en su pais.
Quieres un razonamiento?
Toma
Es la preocupación de muchos colombianos... Los muchachos vuelven a casa
1. Que posiblemente esté implicado o haya podido estar implicado en narcotráfico como otros tanto líderes.
2. Que su detención/secuestro no se debe al punto 1 que es lo más trágico de todo, sino claramente por las materias primas y estrategia de desestabilizar otros países.
