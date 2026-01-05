Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia

¿Y qué hará la Unión Europea ante una agresión directa a Dinamarca en el caso groenlandés? ¿Apelar al derecho internacional, a la ONU, contener la respiración y apretar los puños? O Europa toma conciencia cuanto antes de que Estados Unidos ha pasado de aliado a adversario, o volveremos a ver en Europa occidental acontecimientos que creíamos desterrados. El mundo ha cambiado para mal y Europa no puede seguir reaccionando como si no fuera con ella. No basta con comunicados, ni con apelar a un derecho internacional que otros ya han decidido incum