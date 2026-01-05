edición general
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia



¿Y qué hará la Unión Europea ante una agresión directa a Dinamarca en el caso groenlandés? ¿Apelar al derecho internacional, a la ONU, contener la respiración y apretar los puños? O Europa toma conciencia cuanto antes de que Estados Unidos ha pasado de aliado a adversario, o volveremos a ver en Europa occidental acontecimientos que creíamos desterrados. El mundo ha cambiado para mal y Europa no puede seguir reaccionando como si no fuera con ella. No basta con comunicados, ni con apelar a un derecho internacional que otros ya han decidido incum

#1 Curioso que la derecha que nos vende una invasion árabe ahora que la amenaza es la invasion a Europa no dicen nada, se ponen del lado del invasor.

Igual tiene que ver que sean amigos de la red de pederastas de epstein www.elplural.com/politica/internacional/epstein-contactos-espana-entor
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Curioso que la derecha que nos vende una invasion árabe ahora que la amenaza es la invasion a Europa no dicen nada, se ponen del lado del invasor.

Igual tiene que ver que sean amigos de la red de pederastas de epstein www.elplural.com/politica/internacional/epstein-contactos-espana-entor
38 K 404
tul #4 tul
#1 del lado del invasor llevan toda su vida, esto no es de ahora, a lo sumo algo mas evidente para los incautos para ya los volveran a engañar desde los medios
13 K 149
oghaio #23 oghaio
#4 Si la vara de medir fuese la ausencia de democracia, Estados Unidos no recibiría con alfombra roja a Vladímir Putin ni sostendría sin pudor a las monarquías autoritarias del Golfo, o criticaría con la dureza que lo hace, las democracias europeas. La democracia nunca ha sido el criterio; ha sido, como mucho, una coartada cuando convenía.
4 K 54
tul #58 tul
#23 en europa no hay democracia alguna, somos colonias gringas en la que hacen como que votamos para eligir la marioneta que gobierna de acuerdo con los intereses gringos.
1 K 16
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 están absolutamente callados con el tema de Groenlandia, estos traidores son capaces de regalárselo
7 K 72
#83 Dakxin *
#1 #8 que una cosa sea cierta no hace falsa a la otra. En Europa nos sobran decenas de millones de musulmanes que habria que deportar a la fuerza, y ahora tambien nos empiezan a sobrar bases americanas
0 K 7
#87 DonaldBlake
#83 "ahora tambien nos empiezan a sobrar bases americanas"

¿cómo que ahora?
0 K 8
#11 surco *
#1 El escenario también implica a Marruecos que es un aliado de EEUU. Y pir tanto a España.
Vamos por partes. En primer lugar gracias por el artículo. Es el primero que plantea el escenario con cierto realismo. Un matiz, no se trata de darle la espalda a USA, se trata de ser independiente para negociar con USA, China o Burkina Faso cada tema, en función de nuestros intereses y para eso, o montamos un ejercito europeo único y avanzamos de verdad hacia una unión y una política decidida en…   » ver todo el comentario
13 K 143
#17 Horkid
#11 Montar un ejercito en Europa es una pérdida inútil de recursos, primero EEUU nos obliga a comprar sus armas, segundo no tenemos recursos para montar un ejercito que pueda competir con el ejercito norteamericano o el chino. ¿Para qué queremos un ejercito que no puede enfretarse al verdadero peligro invasor? que es EEUU; si además ya nos ha invadido
3 K 31
#25 surco *
#17 Tienes recursos económicos más que de sobra y poder de disuasión nuclear( Francia)
El problema no es Trump. Trump lo único que ha hecho es leer a lo bestia el nuevo orden internacional. El mundo vuelve a dividirse por bloques y a USA ya no le interesa tanto Europa. Si Trump pierde las elecciones de medio mandato puede que la cosa se ralentice, pero el orden mundial no va a volver al que era antes de Trump y en un sistema de bloques, o eres potencia o lacayo.
Lo de el poder blando europeo ha sido una excepción histórica por una coyuntura concreta que no va a volver
8 K 78
Peazo_galgo #28 Peazo_galgo *
#17 totalmente de acuerdo, todo esto no son más que "cantos de sirena" porque Europa occidental es REHÉN de usalandia desde la II Guerra Mundial (y luego la Europa oriental desde la caída del muro de Berlín) y tiene CERO margen de maniobra contra cualquier "acción chunga" que se le ocurra al del jeto restregado en polvo de chetos... la poca "independencia" energética que teníamos (gas ruso) se acabó con la guerra de Ucrania, y no sólo tenemos que comprar petróleo…   » ver todo el comentario
3 K 36
Ehorus #45 Ehorus
#17 entre los "salvapatria", "losvendepatrias" y los "imagine de lennon" sería dificil si no imposible... pero no te hace falta un ejercito tamaño usa, te basta con ser peligroso
En españa hay talento y material suficiente para convertirse en una potencia nuclear.... mucho más barato y económico.
0 K 9
PasaPollo #51 PasaPollo
#45 Yo no veo demasiadas ventajas en tener armamento nuclear, la verdad. Nos haría ser un blanco automáticamente y no tendríamos ni de broma suficientes en tan poco tiempo como para ser realmente disuasorio.
0 K 12
#89 pikutara
#51 Ser potencia nuclear no te convierte en blanco; dejas de ser blanco. A Irak no la invadieron por tener armas de destrucción masiva, sino por no tenerlas. Eso lo saben bien en Corea del Norte.
0 K 10
#57 Horkid
#45 Ya somos una potencia nuclear contra nosotros mismos: Europa está minada de reactores nucleares, que podrían explotar con el simple impacto de un misil, un drom (como ya ha sucedido en Chernobyl), o un avión. Una explosión en un reactor podría ocasionar una reacción en cadena que arrasaría Europa. Sólo nos falta además más misiles nucleares, además de los que USA ha colocado en Europa. ¿Qué sentido tiene cronstruir armas nucleares por Europa, si EEUU ha instalado los suyos en Europa? ¿Para reventar más rápido?
0 K 9
Dreamer_zzz #72 Dreamer_zzz
#57 perdona, pero creo q no tienes ni idea de centrales nucleares. Ni minado (las distancias son enormes) ni explosiones con un dolo misil (no tiene nada q ver una reacción de producción de energía con una explosión) ni reacción en cadena ( eso solo se ve en las películas). Estoy de acuerdo en no tener misiles nucleares, pero la frase es un despropósito.
2 K 16
Asmode0 #86 Asmode0 *
#57 madre mía, madre mía.

Por curiosidad, lo que ha sucedido en Chernobyl dices que ha sido por un dron o lo he entendido mal?

Tú de verdad crees que si atacan una central nuclear habrá una reacción en cadena de explosiones nucleares de otras centrales o también lo he entendido mal?

Aclárame esto por favor.
0 K 10
crateo #88 crateo
#57 Menuda sarta de burradas fisicas acabas de soltar :-D.
0 K 9
#64 solnegre
#45 España, puede fabricar una bomba nuclear cuando le de la gana y en poco tiempo.
0 K 9
#59 escultor1999
#11 Y luego nos despertamos. ¿Pero que os creeis que es la Unión Europea? Si no es más que una unión para mover capitales, no hay una unión real, solo hay que ver como Francia nos pone trabas a los productos españoles, como Alemania ha puesto la zancadilla a todas las industrias que no sean la suya, como nosotros mismos tenemos a Portugal desconectada. Es una unión de libre circulación de capitales, nada más, pero cada país tiene su propio sistema de justicia, su propia sanidad, educación, etc etc. No se ha querido ir más lejos, solo mover capitales para que los de siempre se hagan más ricos, lo demás, es pura pantomima. Europa nunca se unirá más de lo que está ahora porque no interesa a los USA, de los que somos colonia de facto.
0 K 7
#84 pikutara
#11 o montamos un ejercito europeo único y avanzamos de verdad hacia una unión y una política decidida en defensa, o terminaremos al servicio de China, USA o Rusia.

Ya hemos terminado al servicio de USA. Llevamos décadas así. De lo que se trata es de salir de ahí sin pasar a servir a otro.
0 K 10
el_Tupac #15 el_Tupac
#1 la derecha no hace más que meter ruido y decir gilipolleces.

Y cuando tenemos un problema, tenemos dos: el problema y las gilipolleces de la derecha.
8 K 79
balancin #21 balancin
#1 curioso. Qué decías tú sobre comprar armas para reforzar nuestra defensa?

Ahora resulta que Groenlandia es importante y soberana xD

Se habla más del peligro que es Rusia para españa y gastar miles de millones que de esto, del calentamiento global, cambio climático...
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #24 NPCMeneaMePersigue *
#21 me estas diciendo que hay que comprarle armas a Trump para defendernos de Trump? xD xD xD

Realidad: Compren armas a Trump para que nos invada y lo paguemos nosotros
3 K 36
balancin #27 balancin
#24 Prefiero que hagamos nuestras propias armas.
Pero adivina lo que significa eso?
Te lo cuento: subir el gasto en defensa, campeón ;)

Lo del cambio climático también me parece bien. Mandaremos a Greta a defender Groenlandia supongo.
Es un tema de tener prioridades claras, y tú no tienes mucha autoridad para llorar por Groenlandia.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #34 NPCMeneaMePersigue
#27 Si yo solo me posicioné en contra de darle el dinero a la red de pederastas que nos quiere invadir, de esos curiosamente no dices nada ;)

Toma si quieres puedes recortar de aquí: El 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre

www.elconfidencial.com/economia/2022-12-25/mas-ricos-reciben-mas-ayuda
0 K 20
balancin #49 balancin
#34 habrá que llamar a la buambulancia de inmediato que te lleve. Haz un ejercicio de realidad sencillo:
- EEUU es la fábrica de armas. La mitad del mercado mundial. Osea, los que las hacen más baratas y mejor (en general).
- hacer tus propias armas mola, pero ES CARO. Y las van hacer millonarios pederastas de aquí en vez de allí, si te gustan más.
- Rusia ya sabemos que no te parece una amenaza. Los lituanos, estonios, letones, polacos, finlandeses, checos, te la sudan como los ucranianos.
Pero con Groenlandia eres el primero en comentar :clap:

Además de lloriquear por el 20% más rico, cómo vas a defender Groenlandia??? Con 0,9% de gasto en defensa??  media
1 K 8
Paltus #22 Paltus
#1 O que sus jefes están puestos ahí ex-profeso.
0 K 9
#26 Fayer
#1 Habría que echarles de Eurovision!!
0 K 10
#44 danifart
#1 groenlandia no es la UE. Fin
2 K 12
NPCMeneaMePersigue #47 NPCMeneaMePersigue
#44 #1 pertenece a la OTAN, si se invade todos los paises han de responder contra el agresor, artículo 5 del tratado

Pero la red de pederastas internacionales quiere hundir europa
0 K 20
#70 solnegre
#1 Dinamarca forma parte de la UE con algunas excepciones particulares y forma parte de la OTAN. Es un follon, si,
0 K 9
tul #10 tul
#9 del emerito y del resto de la banda de ladrones franquistas, pero vamos que si mañana quieren canarias no les van a faltar traidores para entregarselas con un lacito, gobierne pp, vox o psoe, tortas se van a dar entre ellos por dejar claro quien traga mas rabo gringo.
6 K 79
#12 Barriales
#10 ni lo dudes. Y si ahora el perro hace un poco de presión, es porque lo tienen cogido por los guevos.
0 K 7
tul #7 tul *
#6 ya nos jodieron el sahara que es mas valioso que mil canarias, ceutas y melillas juntas con el aplauso y colaboracion del anterior regimen y el actual asi que cuando ocurra no pasara nada, ya nos mentiran alguna mierda para que no molestemos mucho y listo.
edit: si lo miras bien a españita ya le robaron los gringos todas sus posesiones de ultramar sin que dijeramos ni mu y con la borregada aplaudiendo asi no hay razon alguna para no continuar con ello.
5 K 64
#9 Barriales
#7 la presión para ceder el Sáhara fue la financiación del separatismo canario y la traición del hemerito.
3 K 38
madeagle #16 madeagle
Tranquilos, Ursula von der Leyen y su cohorte de burocratas a sueldo de lobbies y potencias extranjeras ya estan redactando un comunicado. Estamos en buenas manos.

Sinceramente, llegados a este punto soy muy pesimista. El proyecto de la UE ha fracasado por su dejadez a la hora de establecer un ejercito comun, una politica de fronteras unificada y haberse dormido en los laureles del bienquedismo y el deeply concerned.

Creo que en los proximos años lo que nos queda a los españoles es cruzar los dedos y esperar que este sandwich que nos van a hacer EEUU y Rusia no sea excesivamente doloroso en cuanto a perdidas humanas y territoriales.
4 K 32
ElBeaver #36 ElBeaver
#16 Yo estoy tranquilo, Dinamarca no es Venezuela. ¿Estás tú tranquilo con Putin invadiendo países europeos?
0 K 7
madeagle #60 madeagle
#36 No, joder, no estoy tranquilo. Ese es el punto de mi comentario. Que por si fuera poco tener a Rusia atacando y amenazando a Europa por el flanco oriental, ahora tambien tenemos a EEUU amenazando el flanco occidental. Y la UE esta a verlas venir porque detras de todos los comunicados oficiales, las politicas de bienestar financiadas a golpe de deuda y los derechos que nos hemos autootorgado no hay nada real que vaya a servir de contrapeso contra una agresion foranea
0 K 9
ElBeaver #63 ElBeaver
#60 Estados Unidos todavía no está invadiendo ni anexando países como lo hace Rusia. Lo de Venezuela ha sido una locura, pero, de todos los cambios políticos que recuerdo, este ha sido uno de los más limpios. No estoy, de ninguna manera, defendiendo a Trump, pero, por ejemplo, lo ocurrido con Gadafi o Sadam Hussein fue un completo desastre. Si Maduro fue atrapado de esta manera, es porque internamente lo traicionaron.
0 K 7
madeagle #81 madeagle
#63 Si solo fuese lo de Venezuela te diria lo mismo: sacan al tirano, ponen un gobierno titere y transicion a un sistema que les sea mas favorable que el Chavismo. Mejor que lo de Libia o Irak probablemente. El problema es que Trump no es Obama o Bush, y ya no estamos en 2012. Su retorica es mucho mas agresiva y las circunstancias han cambiado mucho, lo primero que han hecho despues de Venezuela es volver a mover lo de Groenlandia, y no sabes con que pie se van a levantar mañana y que se les va…   » ver todo el comentario
0 K 9
#53 meneanet *
#16 Ojo con autofustigarnos demasiado. Aunque todo lo que dices es cierto, la UE sigue siendo la primera en bienestar (que en realidad es lo mas importante para los ciudadanos): derechos laborales, acceso a sanidad, poder adquisitivo distribuido ...(mercado atractivo) A pesar del tema de la vivienda, aún es mas socialista que china, pero con mas democracia y derechos fundamentales.
La ue ahora no puede oponerse a usa porque no tiene un ejército para hacerlo, en realidad es así de fácil.
Aquí…   » ver todo el comentario
0 K 6
#67 jmav
#53 Exactamente Europa está más avanzado que EEUU. Pero la dedicación de los EEUU ha sido el armamento y la de Europa no.

A Europa desde Putin hasta ahora (Con Trump) le viene largo todo esto. En el tiempo anterior sería impensable para ellos lo que está sucediendo. Muchos tratados que en principio eran fuertes dentro de la lógica para evitar los desastres. Pero le ha salido Putin y Trump que rompe toda lógica.
1 K 15
berkut #79 berkut
#77 Creo que los muertos llegan a 80. Bastantes cubanos entre ellos
1 K 17
vicus. #19 vicus.
Y ni te puedes imaginar cuando por sus santos cojones reclamé las Islas Canarias, la cara que se le pone a los patriotas de hojalata y de pulserita.
0 K 14
#74 Piscardo_Morao
#42 También ha señalado a Canadá y México, pero oye, que la realidad no te estropee tu relato.
0 K 13
#85 Piscardo_Morao
Si pensáis que las leyes de EEUU le van a impedir a Trump invadir Groenlandia solo os digo que esas mismas leyes le prohíben hacer lo que ha hecho en Venezuela.
0 K 13
#30 capitansevilla
Yo lo que intuyo con todo esto es que el tema del petróleo debe de estar realmente jodido, así que ya podemos ir preparándonos para consumir energías alternativas, que me da que vienen curvas.
0 K 12
#73 chavi
¿Y qué hará la Unión Europea ante una agresión directa a Dinamarca en el caso groenlandés?
Callar y chupar polla.
0 K 12
#62 meneanet *
#48 Ya veremos qué hace China. Puede que piensen que no es el momento ni sale a cuenta ,beneficio/perjuicio.
De todas formas, aunque a Usa todo esto parece que le beneficia a corto plazo, veremos a largo plazo (mi opinión es que no le va a salir bien).
1 K 12
#66 jmav
#62 Es lo que creo.
0 K 6
smilo #80 smilo
#62 pues yo creo que o le sale bien y se apropia de lo que le da la gana con todos subyugados o bien se inicia la tercera guerra mundial
0 K 12
#61 Cuchifrito *
#32 Mucho de los que están en contra de "fortalecer militarmente a la UE" es porque se quiere hacer según los requerimientos de la OTAN lo que al final nos tememos que sea comprarles armas a USA. ¿Donde se habla de crear un ejercito europeo fuera del control de los americanos? Ningún dirigente se atreve a ir por ahí.
0 K 11
#68 meneanet *
#61 Ya, pero eso se está haciendo así? hay intentos mas o menos acertados de aumentar autonomia, y algun contrato a china.. partes de la situación que partes igualmente. Puedes decirle, sí sí.. a trump y hacer lo contrario (seguramente eso sería lo mas inteligente). Esos requerimientos son papel mojado. Qué pasa si no se cumplen? Nada. Que usa se va de la otan, ok, si ya tienes ejército autónomo.
0 K 6
berkut #71 berkut
Tengo curiosidad por ver por dónde irán los argumentos explicativos y justificativos de los grandes estamentos europeos arrodillados ante Trump (Ursula Von Der Leyen, etc) y también de todos los medios de comunicación supeditados al poder anglo: El Mundo, El País, Antena 3, Telecinco, etc.

Tengo curiosidad de ver a Ayuso y a Mar chupándole la polla mediáticamente al zanahorio en pos de su libertaddd.

Por supuesto también quiero ver a los trolls usanos haciéndose valer por aquí.
0 K 11
#77 jmav
#71 Por lo pronto la derecha (Feijoo) están haciendo sus pinitos. Aplaudiendo lo bien que lo ha hecho Trump e ignorando las muertes provocadas. Ha habido 40 muertos (Y secuestro de la mujer de Maduro).

40 muertos (la mayoría civiles). Que ha matado Trump. Cualquiera que no condene esto, es lo que es.
0 K 6
Battlestar #46 Battlestar
¿Y qué hará la Unión Europea ante una agresión directa a Dinamarca en el caso groenlandés?

Decir que les preocupa profundamente, pedirán a los intervinientes que no escalen el conflicto y abogarán por una salida dialogada a la crisis.

8-D
0 K 10
#75 juanac *
Creo que no tenemos que mirar solo a los gobiernos, sino preguntarnos, a título individual, por qué seguimos consumiendo productos americanos y si eso no es una forma de dejar que nos defequen en la cara. La Unión Europea somos cada uno.
0 K 10
Melirka #40 Melirka
Europa será Eurorusia o no será, y hay mucha faena por delante para reconducir la relación con los eslavos.
0 K 9
#41 atrompicones
Ahora, bien seguro, vendrá criminalizar a la víctima.
0 K 9
#50 Horkid
De Venezuela el petróleo para las petroleras norteamericanas, con la guerra proxy de Ucrania Blackrock se ha adueñado de los recursos de Ucrania, .... ahora amenazan a Groenlandia. Y más nos vale ver las cosas como son: la guerra de Ucrania la ha montado la OTAN para que Blackrock se adueñara de las tierras raras y otros recursos.
0 K 9
#52 atrompicones
De momento la secuencia y el impacto de tal agresión internacional desenmascara toda la propaganda de legalidad, derechos humanos y democracia, creando una situación mundial de incertidumbre (más todavía si cabe, con el genocidio palestino).
0 K 9
#55 solnegre
Dinamarca es miembro de la UE y la OTAN
0 K 9
#31 atrompicones
Mucha gente ha tragado tanta propaganda imperialista tergiversando la realidad que todavía aducen argumentos cínicos y manidos para justificar la agresión violenta y criminal. Esa propaganda que los difusores y mantenedores llegado el momento no se creen por ya consabida y la desdicen.
0 K 9
ElBeaver #38 ElBeaver
#31 ahora se podrán ver las actas
0 K 7
#76 progreame
En meneame la gente esta en contra de gastarse mas en defensa, asi que supongo que toda la progresia de aqui pensara que la mejor manera de solucionarlo es quejandose en twitter y haciendo comunicados. Los americanos y los chinos seguro que estan aterrorizados.
0 K 9
#78 juanac *
#76 Yo propongo una bajada del consumo de producto americano de un 20%, que es el lenguaje que entienden los palmeros de Donald. Los que daban palmas el día de la investidura. Es más barato que recortar sanidad y educación para comprar armas americanas.

Y como plan B, aumentar gasto en defensa pero comprando las armas a China.
0 K 10
zentropia #18 zentropia
#6 tienes mas info al respecto? Porque esos separatistas eran comunistas y refugiados en Argelia, bajo orbita URSS.
1 K 8
#43 Vindicta *
Si se da el caso se verá, pero sin medias verdades ni falsedades.

Groelandia es un territorio de ultramar danés y decidió salir de la Unión Europea, no es territorio europeo. Los partidos que gobiernan esa región autónoma abogan por la independencia de Dinamarca, eso es un asunto entre Dinamarca y ellos.

A partir de ahí, la UE puede decidir ayudar o pasar de largo con cuatro declaraciones y dos donaciones como ha hecho con Ucrania. A mí, cambiar de política exterior justo a tiempo para enfrentarnos a la mayor potencia militar del mundo, no me parece demasiado inteligente. Quien quiera guerra, que coja un arma y vaya.
0 K 7
#69 Kikiru
Los yankis se quieren quedar con la mayor cantidad de recursos naturales cerca de su territorio. Y ese territorio es la zona cercana a EE.UU. y esto es muy peligroso.
0 K 7
#2 Barriales
Nada. Nada de nada.
Si acaso aplaudir.
0 K 7
makinavaja #3 makinavaja
#2 ...o lloriquear!!!!
0 K 11
tul #5 tul
#3 mas bien reirse y mofarse del violado, lo de lloriquear lo reservan para cuando los violan a ellos.
0 K 13
#6 Barriales
#5 espérate que no nos jodan Canarias. En los 70, ya financiación a unos separatistas.
0 K 7
ElBeaver #33 ElBeaver
Con todo el rechazo que me generan las acciones de Trump y el régimen de Maduro, no encuentro paralelismos entre Dinamarca y Venezuela, y Trump lo sabe.
0 K 7
#37 Piscardo_Morao
#33 Lo sabe, pero no le importa, America First, y el resto del mundo ajo y agua.
0 K 13
ElBeaver #42 ElBeaver
#37 No creo sinceramente que pase nada. Ya se le pasó lo de Canadá y también se le pasará lo de Groenlandia. Tiene más que perder que ganar.
0 K 7
#56 HFO
Por petición popular, un oficial finlandés hace un análisis de lo que supondría una invasión estadounidense en Groenlandia: www.youtube.com/watch?v=8hdthsG8tks (está en inglés).
0 K 6
#14 jmav
Lamentarlo y denunciarlo.

No es la ley del más fuerte. Es la ley del mas demente. Los que tienen dos dedos de frente, saben que de liarse, perderemos todos (Incluso Trump). Pero ya se sabe a ciencia cierta lo que es Trump.
0 K 6
#20 Cuchifrito
#14 Para nada, es la ley del más fuerte. No están dementes, solo actúan cuando saben que no van a tener réplica. Solo hay que ver cómo con China a nivel comercial han reculado y a nivel militar actuan donde no tienen amenaza.
1 K 22
#48 jmav *
#32 #20 ¿Y China? Porque tengo entendido que Venezuela le cedía petróleo a China. ¿O por qué China no hace lo mismo que Trump). La principal razón es la demencia. La segunda razón es que EEUU es aceptablemente fuerte. Pero otros también lo son. Y Europa juntándose con otros también los son.

La demencia entra cómo plato fuerte. No tiene ni idea de lo que pudiera pasar.
0 K 6
#32 meneanet *
#14 Sí que es la ley del mas fuerte, almenos a nivel disuasorio. Usa no se atreve a hacer eso con Korea, China o Rusia porque tienen ejército que les plantaría cara.
También es cierto que no entiendo que Venezuela, con los recursos que tiene, no se haya organizado un ejército mayor.
Tampoco entiendo los que están en contra de fortalecer militarmente la ue. Mientras Usa era un "aliado" o te "proveía protección a cambio de..." incluso era mas inteligente no gastar mucho, que lo gaste Usa.. pero ahora no es un socio fiable.
0 K 6
#29 abilon
Son descendientes de ingleses, piratas y asesinos de todo lo que les molesta. No se de qué nos sorprendemos
0 K 6
#39 Piscardo_Morao
#29 Trump desciende más de alemanes de que de ingleses, infórmate un poquito antes de meter a la "Pérfida Albión" con calzador.
0 K 13
suppiluliuma #13 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Tenemos que oponernos enérgicamente al imperialismo de EEUU! ¡Hay que pararle los pies!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO PODEMOS ARMARNOS!!! ¡¡¡NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LAS NOTAS DIPLOMÁTICAS CONDENATORIAS!!! ¡¡¡VIVA LA PAZ!!!
13 K 0
balancin #35 balancin
#13 exacto.
Te faltó: OTAN fuera!
Ojo, en la historia de la humanidad habíamos gastado 0,9% en defensa.
0,9!!!!
Europa completa viene décadas gastando 1,3% de media. Y el acuerdo era por encima del 2% me parece.

Resulta que OTAN fue una ganga y ahora qué?
A llorar por Groenlandia.
Habrá que pedirle a Putin que pague nuestra defensa :shit:  media
0 K 10
ccguy #54 ccguy
#13 ¿algún link a comentarios de esos "zazis"?
0 K 20
MiguelDeUnamano #65 MiguelDeUnamano
#54 Te ha faltado esta imagen. xD  media
0 K 15
Ludovicio #82 Ludovicio
#13 Pues fijate que no estoy yo viendo a los derechistas de este país saliendo a defender la integridad territorial de Europa.
0 K 14

