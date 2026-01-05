Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia

¿Y qué hará la Unión Europea ante una agresión directa a Dinamarca en el caso groenlandés? ¿Apelar al derecho internacional, a la ONU, contener la respiración y apretar los puños? O Europa toma conciencia cuanto antes de que Estados Unidos ha pasado de aliado a adversario, o volveremos a ver en Europa occidental acontecimientos que creíamos desterrados. El mundo ha cambiado para mal y Europa no puede seguir reaccionando como si no fuera con ella. No basta con comunicados, ni con apelar a un derecho internacional que otros ya han decidido incum
Igual tiene que ver que sean amigos de la red de pederastas de epstein www.elplural.com/politica/internacional/epstein-contactos-espana-entor
¿cómo que ahora?
Vamos por partes. En primer lugar gracias por el artículo. Es el primero que plantea el escenario con cierto realismo. Un matiz, no se trata de darle la espalda a USA, se trata de ser independiente para negociar con USA, China o Burkina Faso cada tema, en función de nuestros intereses y para eso, o montamos un ejercito europeo único y avanzamos de verdad hacia una unión y una política decidida en… » ver todo el comentario
El problema no es Trump. Trump lo único que ha hecho es leer a lo bestia el nuevo orden internacional. El mundo vuelve a dividirse por bloques y a USA ya no le interesa tanto Europa. Si Trump pierde las elecciones de medio mandato puede que la cosa se ralentice, pero el orden mundial no va a volver al que era antes de Trump y en un sistema de bloques, o eres potencia o lacayo.
Lo de el poder blando europeo ha sido una excepción histórica por una coyuntura concreta que no va a volver
En españa hay talento y material suficiente para convertirse en una potencia nuclear.... mucho más barato y económico.
Por curiosidad, lo que ha sucedido en Chernobyl dices que ha sido por un dron o lo he entendido mal?
Tú de verdad crees que si atacan una central nuclear habrá una reacción en cadena de explosiones nucleares de otras centrales o también lo he entendido mal?
Aclárame esto por favor.
Ya hemos terminado al servicio de USA. Llevamos décadas así. De lo que se trata es de salir de ahí sin pasar a servir a otro.
Y cuando tenemos un problema, tenemos dos: el problema y las gilipolleces de la derecha.
Ahora resulta que Groenlandia es importante y soberana
Se habla más del peligro que es Rusia para españa y gastar miles de millones que de esto, del calentamiento global, cambio climático...
Realidad: Compren armas a Trump para que nos invada y lo paguemos nosotros
Pero adivina lo que significa eso?
Te lo cuento: subir el gasto en defensa, campeón
Lo del cambio climático también me parece bien. Mandaremos a Greta a defender Groenlandia supongo.
Es un tema de tener prioridades claras, y tú no tienes mucha autoridad para llorar por Groenlandia.
Toma si quieres puedes recortar de aquí: El 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre
www.elconfidencial.com/economia/2022-12-25/mas-ricos-reciben-mas-ayuda
- EEUU es la fábrica de armas. La mitad del mercado mundial. Osea, los que las hacen más baratas y mejor (en general).
- hacer tus propias armas mola, pero ES CARO. Y las van hacer millonarios pederastas de aquí en vez de allí, si te gustan más.
- Rusia ya sabemos que no te parece una amenaza. Los lituanos, estonios, letones, polacos, finlandeses, checos, te la sudan como los ucranianos.
Pero con Groenlandia eres el primero en comentar
Además de lloriquear por el 20% más rico, cómo vas a defender Groenlandia??? Con 0,9% de gasto en defensa??
Pero la red de pederastas internacionales quiere hundir europa
edit: si lo miras bien a españita ya le robaron los gringos todas sus posesiones de ultramar sin que dijeramos ni mu y con la borregada aplaudiendo asi no hay razon alguna para no continuar con ello.
Sinceramente, llegados a este punto soy muy pesimista. El proyecto de la UE ha fracasado por su dejadez a la hora de establecer un ejercito comun, una politica de fronteras unificada y haberse dormido en los laureles del bienquedismo y el deeply concerned.
Creo que en los proximos años lo que nos queda a los españoles es cruzar los dedos y esperar que este sandwich que nos van a hacer EEUU y Rusia no sea excesivamente doloroso en cuanto a perdidas humanas y territoriales.
La ue ahora no puede oponerse a usa porque no tiene un ejército para hacerlo, en realidad es así de fácil.
A Europa desde Putin hasta ahora (Con Trump) le viene largo todo esto. En el tiempo anterior sería impensable para ellos lo que está sucediendo. Muchos tratados que en principio eran fuertes dentro de la lógica para evitar los desastres. Pero le ha salido Putin y Trump que rompe toda lógica.
Callar y chupar polla.
De todas formas, aunque a Usa todo esto parece que le beneficia a corto plazo, veremos a largo plazo (mi opinión es que no le va a salir bien).
Tengo curiosidad de ver a Ayuso y a Mar chupándole la polla mediáticamente al zanahorio en pos de su libertaddd.
Por supuesto también quiero ver a los trolls usanos haciéndose valer por aquí.
40 muertos (la mayoría civiles). Que ha matado Trump. Cualquiera que no condene esto, es lo que es.
Decir que les preocupa profundamente, pedirán a los intervinientes que no escalen el conflicto y abogarán por una salida dialogada a la crisis.
Y como plan B, aumentar gasto en defensa pero comprando las armas a China.
Groelandia es un territorio de ultramar danés y decidió salir de la Unión Europea, no es territorio europeo. Los partidos que gobiernan esa región autónoma abogan por la independencia de Dinamarca, eso es un asunto entre Dinamarca y ellos.
A partir de ahí, la UE puede decidir ayudar o pasar de largo con cuatro declaraciones y dos donaciones como ha hecho con Ucrania. A mí, cambiar de política exterior justo a tiempo para enfrentarnos a la mayor potencia militar del mundo, no me parece demasiado inteligente. Quien quiera guerra, que coja un arma y vaya.
Si acaso aplaudir.
No es la ley del más fuerte. Es la ley del mas demente. Los que tienen dos dedos de frente, saben que de liarse, perderemos todos (Incluso Trump). Pero ya se sabe a ciencia cierta lo que es Trump.
La demencia entra cómo plato fuerte. No tiene ni idea de lo que pudiera pasar.
También es cierto que no entiendo que Venezuela, con los recursos que tiene, no se haya organizado un ejército mayor.
Tampoco entiendo los que están en contra de fortalecer militarmente la ue. Mientras Usa era un "aliado" o te "proveía protección a cambio de..." incluso era mas inteligente no gastar mucho, que lo gaste Usa.. pero ahora no es un socio fiable.
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO PODEMOS ARMARNOS!!! ¡¡¡NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LAS NOTAS DIPLOMÁTICAS CONDENATORIAS!!! ¡¡¡VIVA LA PAZ!!!
Te faltó: OTAN fuera!
Ojo, en la historia de la humanidad habíamos gastado 0,9% en defensa.
0,9!!!!
Europa completa viene décadas gastando 1,3% de media. Y el acuerdo era por encima del 2% me parece.
Resulta que OTAN fue una ganga y ahora qué?
A llorar por Groenlandia.
Habrá que pedirle a Putin que pague nuestra defensa