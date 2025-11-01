·
25
meneos
63
clics
La encuesta anual de un profesor a sus alumnos revela el daño de los bulos de la inmigración: "Se creen lo del reemplazo"
El 85% de los alumnos estiman cifras superiores a la realidad, sobredimensionando tanto la presencia real de inmigrantes como las cifras de delincuencia de las que son responsables
|
etiquetas
:
encuesta
,
profesor
,
bulos
,
inmigración
20
5
1
K
238
actualidad
40 comentarios
20
5
1
K
238
actualidad
#1
strike5000
*
Puede que no sea un plan como tal, pero es una realidad. Los inmigrantes tienen más hijos que los españoles.
La natalidad en España en 2024:
Los nacimientos de madres nacidas en el extranjero supusieron el 33,3% del total.
Valor Variación
De madre española 236.666 -2,34
De madre extranjera 81.339 3,84
ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
10
K
65
#34
powernergia
*
#1
Claro, ahora solo hace falta tragarse el bulo de que eso suponga un "reemplazo".
Los inmigrantes cuando llegan tienen mas hijos, y después tendrán los mismos o tal vez menos que los de raza pura árabe-goda, no hay nada que garantice que ese proceso se va a seguir produciendo durante 50 o 60 años para que finalmente exista ese inventado "reemplazo".
#14
1
K
21
#39
Mecaguen
#1
81.339 es el 25.5%, no el 33.3%.
La población extranjera en España es el 19% del total. A ver, que tienen más hijos, pero poquitos más. De ahí a que la pura raza hispana esté amenazada...
0
K
9
#6
Torrezzno
*
Lo del reemplazo es cierto depende como lo veas. No hay una mano negra detrás sino una consecuencia logica de la caída de la natalidad. Es de nuevo el mercado regulandose. Esa falta de mano de obra atrae a los inmigrantes. Es oferta y demanda.
3
K
45
#18
Ovidio
#6
Lo de la falta de mano de obra es el bulo más grande de la historia. En un país con un paro estructural del 10% no hay falta de mano de obra.
1
K
17
#23
Torrezzno
#18
bueno pero si la gente no quiere coger esos trabajos..
1
K
23
#26
Ovidio
#23
Es que vive de otras cosas, que a saber cuáles son. En muchos casos son ayudas de los distintos gobiernos (central, autonómico, local), que estaría bien suprimir a los vagos de vocación
1
K
17
#25
EISev
#18
en España buena parte del paro estructural ha ocultado trabajo en negro, a destajo. Economía sumergida o directamente actividades que con la ley en la mano no pueden generar empleo legalmente (prostitución, drogas). Servicio doméstico pagado en negro pero de alta en el SEPE como demandante de empleo.
No todo, claro, pero sí en una proporción suficiente como para que no pueda bajar el paro al 3 % ni con pleno empleo
1
K
15
#36
powernergia
#18
¿Conoces a algún parado?, es muy probable que ni conozcas a ninguno, pero si das con uno pregúntale porque no se va a trabajar de pastor a Castilla Leon, a limpiar culos a un geriátrico o a cubrir un puesto de desarrollador de IA o de fontanero.
Lo primero que te va a decir es que te metas el dinero por el culo, y luego que no sabe de IA ni de fontanería.
0
K
11
#37
silencer
#18
si la hay.
Hay falta de mano de obra con alta formacion (quimicos, ingenieros, fisicos, matematicos...)
Hay falta de mano de obra de lo q antiguamente se conocian como "oficios": electricistas, obreros, fontaneros, carpinteros, conductores (camion y autobus)...
Lo sé porq en mi empresa (donde trabajo, se entiende) sufrimos lo primero y, muchos de mis clientes, sufren lo segundo.
Es así, no hay suficiente mano de obra para cubrir las necesidades. Y si españa esta economicamente aceptable, es por la alta llegada de inmigracion
0
K
11
#12
poxemita
El test de la noticia es digno de alabanza. En todas las preguntas la respuesta es el número más bajo, así si te da por pensar que una persona normal no haría un test así y pulsas otro valor (el siguiente más bajo) le das la razón a la noticia sobreestimando algún parámetro que pueda entenderse como negativo sobre la inmigración.
2
K
33
#20
wata
#12
La cuestión es que los que lo han hecho no han pensado que los porcentajes sean bajos si no altos.
0
K
14
#30
poxemita
#20
mira la web el profesor que ha hecho la encuesta:
corazonleon.blogspot.com/2025/11/la-percepcion-de-la-inmigracion-en-el
Y luego tiene los cojonazos de poner este análisis:
"El dato más revelador es el diseño de la prueba: la respuesta correcta siempre era la cifra más pequeña. Dado que el promedio de acierto global fue apenas del 15%, podemos concluir con certeza que:
El 85% de los alumnos eligió opciones con cifras superiores a la realidad.
Existe una tendencia…
» ver todo el comentario
1
K
15
#14
Connect
Este hombre a visto como va la natalidad en nuestro país y en general en Europa?
2
K
25
#16
TonyStark
#15
coge un libro, que tienes pinta de no tener mucha idea de lo que es el comunismo
2
K
18
#21
Macnulti_reencarnado
#16
viaja un poco y verás como se te pasa la tontería.
3
K
18
#10
Macnulti_reencarnado
#9
hasta la palomas aprenden antes que vosotros.
3
K
15
#13
TonyStark
*
#10
"vosotros"... esto te etiqueta a ti directamente como facha. Orgulloso de estar en el lado correcto de la historia
1
K
15
#15
Macnulti_reencarnado
#13
a mí mientras no me llames comunista, todo bien, galán.
0
K
8
#11
Javi_Pina
Futuros votantes
0
K
13
#24
jonolulu
#22
El pajarito de Twitter no era una paloma
0
K
13
#27
Macnulti_reencarnado
#24
nunca le pillé la gracia al Twitter. Con este panfleto me sobra.
0
K
8
#32
ehizabai
*
Reemplazo fue lo que pasó en mi pueblo: de ser un pueblo 100% vasco, a uno donde el 90% era castellano, en un lapso de 20 años, entre 1950 y 1970.
Ese fue el gran reemplazo.
El otro día, en la asociación de vecinos, un señor nacido en Quintana de la Serena, provincia de Badajoz, rajando lo que no está escrito sobre que los moros no se integran. Un señor que no ha aprendido a dar los buenos días en euskara en 60 años que lleva viviendo aquí. Le dije que él tampoco es que se haya integrado, y me llamó de nazi para arriba.
La ironía.
1
K
13
#40
Macnulti_reencarnado
#32
los vascos y los castellanos son del mismo país. Españoles ambos. No sé de qué reemplazo hablas.
0
K
8
#35
poxemita
No suelo negativizar noticias, pero esta es sensacionalista porque está escrita sobre una encuesta diseñada para que diga lo que el profesor espera, me explico:
Los datos están sacados de aquí:
corazonleon.blogspot.com/2025/11/la-percepcion-de-la-inmigracion-en-el
De la propia web del autor:
"El dato más revelador es el diseño de la prueba: la respuesta correcta siempre era la cifra más pequeña. Dado que el promedio de acierto global fue apenas del 15%, podemos concluir…
» ver todo el comentario
0
K
12
#2
TonyStark
*
esto no es nada, mi mujer trabajar en una universidad, tengo 2 amigos intimos profesores de institutos. Para prácticamente toda la chavalada, me cuentan, Abascal es un ídolo, un referente, VOX es lo que fue Podemos para el 15M, todos con pulseritas de España en las muñecas o colgando de la mochila, algunas con el aguilucho visible...
0
K
12
#7
sotillo
#2
Es normal que quieran ser como Abascal ¿Que crío no quiere levantarse a las tantas, no tener que trabajar y estar de juerga todos los días y a mesa puesta? Bueno críos y muchos mayores que están a la paguita y a ver que cae sin trabajar
6
K
66
#8
Macnulti_reencarnado
#2
es que los chavales, a parte de no ser idiotas, pisan las calles.
2
K
29
#9
TonyStark
#8
claro, por eso ahora van haciendo el saludo romano y cantando el cara el sol, porque no son idiotas y pisan la calle
0
K
12
#17
jonolulu
#8
Pues ahora que lo dices, probablemente es la juventud que menos pise la calle de la historia
4
K
44
#22
Macnulti_reencarnado
#17
lo de las palomas.
0
K
8
#29
UserNotFound_164
#8
a saber cuantos de esos chavales que hoy pisan las calles, cuando gobierne vox están bajo las cunetas
0
K
7
#31
Macnulti_reencarnado
#29
mira a ver si te has cagado del esfuerzo.
0
K
8
#19
Quel
#2
Los "chavales" van a hacer lo que sea con tal de "joder" a los mayores. Para un chaval no hay nada mas atractivo que hacerse suya una actitud que desquicia a "los viejos".
2
K
18
#28
DenisseJoel
#19
Pues parece que muchos profesores no entienden eso.
0
K
11
#33
Macnulti_reencarnado
#19
hace unos años oí que ahora lo punk era ir a los toros.
0
K
8
#4
TonyStark
#_1
fíjate que peligroso es como lo planteas, tratándolo de realidad, aunque le quites hierro con la "casualidad". Sabes que le pasa a un país al que le cierras las fronteras, expulsas la inmigración a lo Trump mientras la natalidad sigue en caída libre?? te lo puedes imaginar?? seguro que sí..
0
K
12
#38
DenisseJoel
#4
¿Acaso es malo que los sectores de población con mucha natalidad reemplacen, con el tiempo, a los que tienen menos natalidad? La vida es así. Igual lo que falla de ese argumento es pensar que los diferentes grupos no se van a mezclar.
0
K
11
#3
canduteria
Alumnos dice.. Y ya crecidos. Esto es másaantiguo que el mear, ellos roban, te va mal, te cuentan que eseel inmigrante, y cae la mayoría de la sociedad. Que claro es duro culparse a uno mismo por lo que vota. Mejor tener a alguien más sencillo alquevculpar.
0
K
6
#5
rodriarevalo
No es que nos lo creamos...
1
K
-4
Ver toda la conversación (
40
comentarios)
