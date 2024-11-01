edición general
Los trabajadores de Amazon en huelga consiguen una subida salarial del 14% a partir de 2026

También han logrado un día adicional de asuntos propios y un día más de vacaciones, ampliando derechos de conciliación y descanso

Fedorito
Pero si hacer huelga no sirve para nada.
4 K 37
#1 Barriales
La lucha es el camino.
jonolulu
jonolulu #4 jonolulu
Imposible, si las huelgas no valen para nada...
Torrezzno
Torrezzno #2 Torrezzno
Well done comrades
1 K 23
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Y la parte no buena es que amazon despide a 791 empleados en Barcelona.
ixo
ixo #8 ixo
#5 Probablemente, los iban a despedir igual. xD
0 K 8
#6 AlexGuevara
Enhorabuena luchadores {0x1f44f} ???? {0x1f44f} ????
bacilo
bacilo #7 bacilo
Disfrutad de lo padefeado.
0 K 7

