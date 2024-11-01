·
Los trabajadores de Amazon en huelga consiguen una subida salarial del 14% a partir de 2026
También han logrado un día adicional de asuntos propios y un día más de vacaciones, ampliando derechos de conciliación y descanso
etiquetas
amazon
huelga
corvera
#3
Fedorito
*
Pero si hacer huelga no sirve para nada.
4
K
37
#1
Barriales
La lucha es el camino.
3
K
33
#4
jonolulu
Imposible, si las huelgas no valen para nada...
2
K
29
#2
Torrezzno
Well done comrades
1
K
23
#5
Antipalancas21
Y la parte no buena es que amazon despide a 791 empleados en Barcelona.
0
K
20
#8
ixo
#5
Probablemente, los iban a despedir igual.
0
K
8
#6
AlexGuevara
Enhorabuena luchadores
????
????
1
K
10
#7
bacilo
Disfrutad de lo padefeado.
0
K
7
