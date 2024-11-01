edición general
Adicto al móvil - Pantomima full

Adicto al móvil - Pantomima full  

Soy a adicto a una droga....Esta droga... (Pantomima full)

9 comentarios
themarquesito
Puntazo el ponerle leyendo el libro del escritor del sketch anterior.  media
Enésimo_strike
Ya es oficialmente viernes
Find
Flojo. Ahora lo miraré
Mustela
Es evidente que el comportamiento social varía con estas tecnologías. La clave está en la educación desde edades tempranas y aunque muchos no lo creáis en la no dependencia tecnológica. ¿Cómo no se puede depender a día de hoy? Fácil, no necesitándolo ni sucumbiendo a los consejos tipo "¡¡ponte whatsapp!!". Y "no necesitar" no es sinónimo de "no conocer".
Find
#4 Pues yo pienso que la no dependencia es tener instalado Whatsapp, Instagram o lo que sea y hacer un uso adecuado para lo que uno quiere. Evitarlo me suena más a exadicto
Mustela
#5 Otras tecnologías como Telegram o Signal, de código abierto o software libre, pueden suplirlo. Puede ser cómodo pero debes poder controlarlo.
estoyausente
Me ha gustado el plot twist.
Mamawoky
Con las abuelas no, eh??
kkculopis
A mi me exploto la cabeza el otro día cuando en la revuelta decían que la gente y sobre todo los niños cuando leen algo o ven una foto(en papel todo) incluso cuando ven algo a través de una ventana hacen el gesto de ampliar la imagen como en el móvil
