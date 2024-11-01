·
26
meneos
427
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
Soy a adicto a una droga....Esta droga... (Pantomima full)
|
etiquetas:
:
pantomima
,
full
,
adicto
,
movil
,
celular
#2
themarquesito
*
Puntazo el ponerle leyendo el libro del escritor del sketch anterior.
4
K
64
#9
Enésimo_strike
Ya es oficialmente viernes
1
K
30
#3
Find
Flojo. Ahora lo miraré
0
K
13
#4
Mustela
Es evidente que el comportamiento social varía con estas tecnologías. La clave está en la educación desde edades tempranas y aunque muchos no lo creáis en la
no dependencia
tecnológica. ¿Cómo no se puede depender a día de hoy? Fácil, no necesitándolo ni sucumbiendo a los consejos tipo "¡¡ponte whatsapp!!". Y "no necesitar" no es sinónimo de "no conocer".
0
K
11
#5
Find
#4
Pues yo pienso que la no dependencia es tener instalado Whatsapp, Instagram o lo que sea y hacer un uso adecuado para lo que uno quiere. Evitarlo me suena más a exadicto
1
K
22
#6
Mustela
#5
Otras tecnologías como Telegram o Signal, de código abierto o software libre, pueden suplirlo. Puede ser cómodo pero debes poder controlarlo.
0
K
11
#7
estoyausente
Me ha gustado el plot twist.
0
K
10
#1
Mamawoky
Con las abuelas no, eh??
0
K
7
#8
kkculopis
A mi me exploto la cabeza el otro día cuando en la revuelta decían que la gente y sobre todo los niños cuando leen algo o ven una foto(en papel todo) incluso cuando ven algo a través de una ventana hacen el gesto de ampliar la imagen como en el móvil
0
K
7
