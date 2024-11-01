Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado

La periodista Patricia López Lucio ha fallecido este domingo, 21 de diciembre, tras una dilatada carrera profesional en la que, entre otros hitos, tuvo una labor fundamental para destapar el funcionamiento de las cloacas del Estado y de la Policía Patriótica. Así lo han comunicado en redes sociales personalidades cercanas a ella, sin esclarecer las causas.
Patricia López destapó mucha corrupción, y fue señalada y denunciada por ello (como por desgracia suele pasar en este país). Qué menos que algo de reconocimiento y de respeto...