Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado

La periodista Patricia López Lucio ha fallecido este domingo, 21 de diciembre, tras una dilatada carrera profesional en la que, entre otros hitos, tuvo una labor fundamental para destapar el funcionamiento de las cloacas del Estado y de la Policía Patriótica. Así lo han comunicado en redes sociales personalidades cercanas a ella, sin esclarecer las causas.

#1 Mosquitón
"sin esclarecer las causas"...
Orange_Noticias #2 Orange_Noticias
#1 viendo la foto hay que recordar que la obesidad dispara las causas de muerte prematura
#3 Mosquitón
#2 Casi tanto como la investigación a los asuntos turbios del PP y sus cloacas.
Orange_Noticias #4 Orange_Noticias
#3 no flipes ni digas disparates, mete la cabeza en agua fria, anda.
nilien #5 nilien
#2 No se puede simplemente lamentar la muerte de una persona, sin necesidad de buscar una manera de insinuar que en parte tiene la culpa?

Patricia López destapó mucha corrupción, y fue señalada y denunciada por ello (como por desgracia suele pasar en este país). Qué menos que algo de reconocimiento y de respeto...
