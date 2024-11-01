edición general
Italia sube al 26% el IVA de la vivienda vacacional

El gobierno central incrementa el impuesto que han de pagar los propietarios de varios alojamientos turísticos

txillo #1 txillo
Si una meloni hace eso en España al 200% soy capaz a votarle.
Feindesland #3 Feindesland
#1 Los italianos no parecen muy descontentos con ella. Y parece más una fascista clásica que uno de estos pirados tipo Trump, Milei o Abascal.
Ishkar #4 Ishkar
#1 Habría que combinarlo con un incremento al impuesto al propietario, para hacerlo justo y dar más presión.
Tarod #2 Tarod
Buena medida Meloni.
