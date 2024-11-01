·
30
meneos
37
clics
Italia sube al 26% el IVA de la vivienda vacacional
El gobierno central incrementa el impuesto que han de pagar los propietarios de varios alojamientos turísticos
|
etiquetas:
:
italia
,
iba
,
vivienda vacacional
actualidad
4 comentarios
#1
txillo
Si una meloni hace eso en España al 200% soy capaz a votarle.
4
K
56
#3
Feindesland
#1
Los italianos no parecen muy descontentos con ella. Y parece más una fascista clásica que uno de estos pirados tipo Trump, Milei o Abascal.
0
K
18
#4
Ishkar
#1
Habría que combinarlo con un incremento al impuesto al propietario, para hacerlo justo y dar más presión.
0
K
10
#2
Tarod
Buena medida Meloni.
3
K
47
