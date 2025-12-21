edición general
Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump

Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump  

Le retiraron su visado y tiene prohibido entrar en Estados Unidos ―por ejemplo, no puede ir a la ONU a presentar uno de sus dos informes anuales, el otro es en Ginebra―. Pero sobre todo le congelaron todos sus bienes, entre ellos su cuenta y su apartamento en Estados Unidos, aunque ella ahora vive en Túnez. Además, entró en una lista negra que le aparta de todo el sistema bancario internacional, como si fuera una terrorista o una narcotraficante, MURO POROSO TEXTO INTEGRO EN COMENT #1

Orange_Noticias #1 Orange_Noticias
La complicada vida de Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump
Íñigo Domínguez
La vida de la jurista italiana Francesca Albanese, que desde 2022 es relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, comenzó a cambiar este verano, el día que presentó su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, en el que acusaba a grandes empresas de ser cómplices de la ofensiva de Israel en Gaza.…   » ver todo el comentario
#2 casicasi
Un recordatorio para los ingenuos que creen que terminar con dinero en efectivo es algo deseable.
#3 Acabose *
Qué puto asco de yanquilandia y lo más increíble es que TODOS los países sigan a rajatabla las paranoias del zanahorio.
