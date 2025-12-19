edición general
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción

Es interesante recordar un estudio científico publicado hace unos años que analizaba la forma en que los niños comprenden la realidad y que factores pueden influir en la capacidad de discriminar entre la realidad y la ficción. Para ello, un grupo de investigadores estadounidenses seleccionaron a niños de entre 5 y 6 años, personitas que vivían en la misma ciudad y que procedían de un entorno socioeconómico muy similar pero que presentaban una única e importante diferencia: estaban diferencialmente expuestos a la religión.

Verdaderofalso
Si educas a un niño con Tolkien seguro que pasa lo mismo
Archaic_Abattoir
Ni los niños, ni los adultos.
