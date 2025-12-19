Airbus migrará aplicaciones críticas a una nube soberana europea [EN]

"Necesitamos una nube soberana porque parte de la información es extremadamente sensible desde una perspectiva nacional y europea". Si bien Microsoft , AWS y Google han creado soluciones para abordar estas preocupaciones, persisten los temores sobre la Ley CLOUD de Estados Unidos, que permite a las autoridades solicitar datos que poseen corporaciones estadounidenses en centros de datos en el extranjero. Microsoft admitió ante un tribunal francés que no podía garantizar la soberanía de los datos bajo esta legislación.