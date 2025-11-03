·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5987
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
3717
clics
Momentos increíbles de animales cagando
4314
clics
Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16
3544
clics
El rancho australiano que es más grande que cincuenta países
4074
clics
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
más votadas
720
Sin noticias de la UCO: 20 semanas sin el informe que la Justicia exigió a la Guardia Civil sobre Ayuso y su pareja
379
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
620
CSIF denuncia el despido de más de 4.000 bomberos forestales y el desmantelamiento del operativo contra incendios en toda España
595
Inda, Negre, Infovlogger, Un murciano encabronao... Llevo 29 sentencias ganadas a la ultraderecha
693
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
327
meneos
2484
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
Tú no vas a dimitir, vas a seguir ahí porque el Partido Popular no va a cargar con las muertes. Aquí no hay más culpable que Pedro Sánchez
|
etiquetas
:
aznar
,
mazon
,
pp
140
187
5
K
401
actualidad
80 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
140
187
5
K
401
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Gran ejemplo Aznar en la gestión de tragedias...
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mmlv
Gran ejemplo Aznar en la gestión de tragedias...
68
K
549
#26
GermanerasONE
#1
en la provocación de tragedias mejor dicho.
9
K
78
#50
escuadron
#1
Yo me pregunto cual es la base de esta noticia.
Dice lo que la comunidad quiere leer, lo tiene todo.
Un poquito de Aznar, otro de Mazón, un poco de 11M y ETA y frases textuales tales como "Tú no vas a dimitir, vas a seguir ahí porque el Partido Popular no va a cargar con las muertes"
Si son cenas secretas entre Aznar y Mazón, salvo que ElPlural haya puesto micros escondidos, no van a tener ni puta idea de lo que se dijo. Si esas cenas se celebraron en realidad, no serían secretas.…
» ver todo el comentario
5
K
65
#63
Kalandraka125
#50
Parece que la base de la noticia es un artículo de un tal Juan R.Gil en el Levante-Mercantil Valenciano. Este es el artículo original, que viene siendo un resumen de la gestión de Mazón de este tema:
www.levante-emv.com/opinion/2025/11/03/hombre-supo-reinar-123315497.ht
Que sea verdad o no, no lo se, pero leyendo otros artículos del señor, parece tener fuentes en el PP valenciano. Otra cosa es que los del plural te hagan un artículo a partir de un párrafo.
3
K
39
#67
JanSolo
#50
No se que has leído pero lo has leido evidentemente mal. La frase y la noticia de las cenas es una alusión a una editorial de hoy mismo del diario levante y lo pone bien clarito en la siguiente frase a la que comentas:
"Dos cenas más, que no sea por comilonas, reveladas este martes por Juan Gil en Levante"
www.levante-emv.com/opinion/2025/11/03/hombre-supo-reinar-123315497.ht
Aquí tampoco se especifica con claridad de dónde sale pero da a entender que al periodista se lo ha dicho el propio Mazón porque así es como empieza el párrafo anterior.
1
K
22
#68
Dene
#50
No se, .....
es muy burdo, pero vamos con ello, no??
?
0
K
12
#78
omega7767
#50
poco rigor periodístico si es como dices
yo ya me quejé en otras ocasiones de noticias con encabezado del estilo "según fuentes del partido" "expertos comentan" "altos cargos" que son anónimas y sin nombres a quien atribuir
0
K
11
#79
Libre_albedrío
*
#50
Hay una diferencia importante. No sé si el plural se habrá inventado la noticia, si fuera así habla de un hecho no delictivo. El PP y sus periódicos, acusan de delitos sin pruebas. Eso no hay periodismo de izquierdas, que lo supere.
0
K
7
#65
Quecansaometienes...
#1
Causarlas es parte de la gestion. Como sacarles partido. Asi que si, buen gestor
1
K
22
#70
par
#1
No solo la gestion de la tragedia, si no de la chuleria, las mentiras, el culpar a otros, etc, de la mala gestion propia, despues de la tragedia.
0
K
7
#3
JackNorte
*
Que suerte tienen algunos, que pese a tener responsabilidades y cobrarlas , siempre la culpa es de otros. Aznar tampoco es responsable de mentir a todo un pais antes de unas elecciones , ni de mentir y seguir manteniendo mentiras sobre Iraq despues de decadas.
47
K
338
#62
beltzak
#3
No solo no es responsable de apoyar una invasión ilegal, derrocar un gobierno de régimen totalitario estable, igual que Arabia Saudí, que cometió crímenes de guerra, igual que Arabia Saudí o Israel, gracias a un informe falso del departamento de Inteligencia que tras la invasión ponen a un militar estadounidense como director en la “oficina de reconstrucción y asistencia humanitaria en Iraq” al mando de todo el país y para saquear el petróleo entre otros bienes y dejar más de un millón de…
» ver todo el comentario
2
K
34
#10
Catacroc
Aznar esta traumatizado por su final como presidente y no consigue superarlo y bien que me parece. Poco esta sufriendo. En Francia si que han sido capaces de meter un ex-presidente en prision y aqui aun nos falta dar ese paso alguna vez.
30
K
255
#34
Squash019
#10
hay unos cuantos jueces que estarían encantados de hacerlo…
0
K
9
#66
HaCHa
#10
Lo que no lleva bien es que su
legado
haya quedado en el entredicho.
0
K
10
#76
Westgard
#10
calla calla, que te escucha Peinado y todavia se viene mas arriba...
0
K
9
#12
TOTEMICO
Sin duda que el político más miserable, torticero y traidor a España tenía que estar detrás de todo. Aznar es especialista en esconder cadáveres y engañar a la ciudadanía aunque al final siempre aparece su firma en toda la mierda del PP.
20
K
149
#19
andando
#12
Eso es mucho decir para Aznar, con la panda de hijosdeputa que tenemos en estepaís
1
K
21
#14
manc0ntr0
No tengo pruebas ni tampoco dudas de que esas palabras bien pudieron haber salido de la cloaca que tiene por boca uno de los mayores hijos de puta que han nacido en este país
8
K
87
#8
capitan__nemo
Les prometo que hay armas de destruccion masiva en irak.
El triunfito maximo maga y proeeuu, al servicio de Murdoch (foxnews, wsj, ...) y del sionismo genocida.
www.eldiario.es/economia/aznar-recibe-sueldo-record-murdoch-cobrado-ce
7
K
85
#4
elgranpilaf
*
No sé cual de los dos me da más asco. Bueno sí, a la par están
8
K
81
#11
asola33
#4
No se pueden comparar. Son de otro nivel o galaxia. Adivina cual es peor para mí...
3
K
33
#46
Glidingdemon
#11
Aznarzón?
2
K
29
#55
Gintoki
#46
Maznar.
1
K
18
#9
reithor
Mojón elige la peor opción posible ante cualquier bifurcación.
7
K
78
#28
reivaj01
*
#9
No sabemos como pero, con Mojón, en el dilema del tranvía morirían los 6 hombres atados y el conductor.
.
2
K
31
#45
tommyx
#28
y la culpa sería de Sánchez
1
K
19
#52
woopi
#28
Y el operario de las agujas de cambio de vía....
1
K
16
#80
Xan_Peleteiro
#52
y el que está viendo el dibujo
0
K
6
#2
TonyStark
madre mía, comió con el diablo y le vendió su alma.
7
K
64
#40
Selection
#2
En un país que medianamente se respete, le enviaríamos con el diablo junto con su súbdito Mazón más pronto que tarde.
2
K
22
#6
eqas
En vez de intentar solucionar, prevenir a futuro (he leído que si se dan las mismas circunstancias ambientales, pasará de nuevo), se preocupan de no quedarse con mala imagen? Flaco favor hacen al país. Ambos partidos deben ser fuertes, deben pelearse por asuntos importantes en el congreso, en pos del avance de España. Pero si uno se dedica sólo a criticar al gobierno, y siempre de la peor manera, en vez de trabajar, favorecen que el PSOE gane cada vez más poder, y eso tampoco es bueno. En mi humilde opinión, hasta lo que ahora tenemos de un gobierno que necesita apoyos de Sumar, Podemos, etc. es algo bueno. Nadie se sobrepasa fácilmente.
6
K
58
#17
tpm1
Las dos reuniones secretas de la redacción del Plural:
- ¿Tú te crees que se van a tragar este invento? ¿No es pasarse?
- ¡Qué va! Si se tragan cualquier mierda
2
K
43
#58
LeDYoM
#17
No es tan burdo como en algún caso que fueron con ello...
1
K
17
#16
manc0ntr0
#_7
ahí tienes al juez Flipado sacando juicios a partir de titulares de prensa sin contrastar.
Pero eso no le molesta al cibervoluntario
5
K
42
#27
ahoraquelodices
#16
Hay jueces a sueldo del PP, si. Pero a mi me surge la misma duda... cómo saben lo que le dijo Aznar a Mazón en una cena secreta?
0
K
7
#20
user12_34
El señor que nos metió en la Guerra de Irak y que fue el culpable del 11M dando consejos a Mazón... Ninguna sorpresa
3
K
39
#15
Kmisetas
Menudo Panfleto Elplural.
5
K
36
#21
Un_señor_de_Cuenca
#15
Cuando el 90% de tus comentarios son idénticos a este, da que pensar si no te pagan algo para ensuciar y desviar la atención.
2
K
27
#24
Kmisetas
#21
Un poco como el 90% de Menéame pero al revés.
1
K
5
#49
oceanon3d
#21
No se ni para que te molestas ...
2
K
33
#51
escuadron
#21
te crees esta noticia? No te chirría nada de nada?
0
K
13
#47
Glidingdemon
#15
todavía sigues con el cuenco sucio? Vaya panfleto el kmisetas.com
0
K
8
#18
Quillotro
Si al final va a resultar que lo de la dana fue ETA
4
K
36
#25
avalancha971
#18
Es lo mismo que he pensado al leer el titular.
0
K
10
#5
XtrMnIO
Miserables...
3
K
35
#13
ipanies
El miserable jefe adoctrinando a los Minions...
2
K
33
#38
berkut
*
Cualquiera que tenga un mínimo de entendimiento político en España sabe que Aznar sigue teniendo mucho poder en el PP.
Dicho esto, pienso que Aznar es un político tremendamente mediocre, por no decir malísimo. Todas las cuestiones minimamente complicada que ha gestionado como presidente o como poder en la sombra del PP han acabado siendo desastrosas, no sólo para la inmensa ciudadanía española, sino para el mismo PP.
El único mérito que le reconozco es que, al menos, aprendió a hablar en inglés (y creo que lo hizo siendo ya expresidente, o sea, por interés particular)
2
K
28
#31
Milmariposas
Ánsar impartiendo unos másteres nocturnos de hijoputez avanzada a uno de sus alumnos más aventajado.
Asco es poco. Yo, del camarero que los sirvió, le echo laxante concentrado en el plato.
1
K
23
#43
mariKarmo
Aznar. Experto en no cargar con muertes.
1
K
22
#37
elonmusk
Menudo cáncer la familia
Ansar
, tuvimos que tragarnos a la familia Franco y ahora estos... no aprendemos!!
Sus hijos vendiendo España a los fondos buitre que tanto pelotea Ayuso... y la prensa juntando el cazo!!
Que puta vergüenza ajena.
2
K
18
#41
Rogue
*
11M, tranvía de Valencia, residencia ancianos de Madrid, DANA de Valencia, Yak-42...
1
K
17
#72
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Esto es ficción? ¿Han sabido que se reunieron y han imaginado lo que se podrían decir? Es un escenario probable, pero ponerlo así entrecomillado, sin citar fuente alguna, da la impresión de política ficción.
0
K
16
#32
retoqueteate
*
"Ha sido eta", recalcó.
1
K
16
#29
Falk
Aún no entiendo que haya gente capaz de votar a estos irresponsables.
¿En qué momento la derecha perdió la dignidad? Entiendo que hay quien tiene una visión diferente de gobierno pero es que no miran en absoluto por la gente.
1
K
16
#54
angelitoMagno
Dos cenas más, que no sea por comilonas, reveladas este martes por J
uan Gil en Levante
y que permiten seguir el rastro de los pasos que dio Mazón y sus hasta ocho cambios de versión.
¿Por qué no enviar la fuente original? El Plural no suele hacer periodismo, se limita a nutrirse de artículos de terceros
www.levante-emv.com/opinion/2025/11/03/hombre-supo-reinar-123315497.ht
0
K
14
#77
Jodere
Aznar el gran tapado jefe del PP
0
K
12
#71
DrToxic
*
Creo no ser nada sospechoso de ser de derechas, pero esta "noticia" me escama profundamente. Se basa en un artículo de opinión de El Levante, donde uno dice que sabe que esas cenas tuvieron lugar y lo que se dijo en las mismas, sin aportar prueba alguna ni tan siquiera decir que la noticia le viene de fuentes internas del PP o algo similar. Lo afirma sin más y chimpún.
Y ojo, que conociendo a los personajes la "noticia" tiene muchos visos de verosimilitud, pero siendo críticos no deberíamos aceptarla sin más. Tengo que votar sensacionalista.
0
K
10
#74
Brill
Tantos años después y Aznar sigue causando daño. Este tío no tiene remedio.
0
K
10
#22
Huaso
@_alcama y su dosis de justificación y defensa diaria del amo Mazón… Milana bonita!
0
K
10
#48
hexion
Es el problema que tiene el no meter en la cárcel a gobernantes que nos meten en guerras ilegales, que luego se van pavoneando por la vida y dando clases a los demás.
0
K
10
#44
bibubibu
El asesino de Aznar que dijo que había que destruir un país y asesinar a todo bicho viviente porque tenían unas armas que podrían destruír la galaxia entera, va intentando dejar que la culpa de más de 200 cadáveres dejados por su lacayo de mierda, sea culpa del vecino.
Y que el tipo siga caminando libre por el mundo, ya dice en la mierda en la que vivímos
1
K
10
#30
Javi_Pina
Aqui no haceis bromas de quien se la comió a quién?
0
K
10
#59
LeDYoM
#30
Yo creo que hicieron un 69.
0
K
10
#69
consuerte76
*
Resumen: J.Roig y demás empresarios llaman a Aznar con el lema aquí no se para actividad alguna por 4 gotas y menos con el puente que viene, Aznar llama a Feijoó y Feijoó a Mazón.
0
K
9
#39
kilokilo
Y estoy segura que lo dijo sin mover el labio
1
K
9
#75
Anais33
Vamos a ver, estamos hablando el macho caprino padre y de la multitud cabritos que son sus acólitos. Yo hace casi cuarenta años que conocí al macho caprino padre, cuando empezaba en política y fue una persona de esas que te dan mala espina desde el principio, cara de fals daz, sonrisa a medias y con superioridad, pero la cuestión que sus fans eran capaces de decirte que era el más guapo de la pandilla, osea, que tendrá un magnetismo que pasó de largo para mi, doy gracias al destino
0
K
7
#35
fuemsa2004
el tipo que trabaja para la fox......
0
K
7
#73
Tecar
Feijóo es un aprendiz de Aznar.
Aznar sí que no es presidente porque no quiere.
0
K
7
#64
Peter086
El Plural se pasa diciendo esto como si lo supiesen... aunque todo el mundo sabe en du fuero interno que así ha sido.
0
K
7
#61
Emotivo
Le quedó por decir, ya lo hablamos el día de la DANA.
0
K
7
#56
Gintoki
#36
Que lo hagáis vosotros no quiere decir que lo hagamos los demás. No proyectes.
0
K
7
#60
Alexandre_Alonso_Rodríg
*
Ya te digo. De toda la vida, cuando hay una inundación. que es intrínsecamente un fenómeno local, es el presidente el que se encarga. De hecho, debería encargarse la ONU o el Presidente de la Comisión Europea. Pero bueno, mínimo mínimo Pedro Sánchez es culpable. De ahí para arriba. Pedro Sánchez, Presidente de la Comisión Europea, el Papa, Galactus, y va subiendo.
0
K
6
#57
pablogad
Más allá del asunto de la DANA, ya se intuye que un presidente de algo lleva una vida propia de reyes o emperadores del pasado..
0
K
6
#7
alcama
Menudo invent de ElPlural. Ahora resulta que Juan R. Gil tienen acceso a conversaciones privadas , sin tener que probar nada .
Puede cualquiera decir que Aznar y Mazon planearon la DANA
20
K
-33
#23
Verdaderofalso
#7
imagina el nivel ya cuando la base es que nos decían que teníamos que creernos que había armas de destrucción masiva en Irak.
11
K
125
#33
Nouser
#7
La verdad es que afirmar esto sin pruebas es duro. Esperaba al entrar a la noticia que tuvieran declaraciones de terceros o audios, o algo.
2
K
23
#36
alcama
#33
Puede decir lo que le da gana que la parroquia zurda le comprará el mensaje
2
K
-3
#42
MonoMico
#7
Que la realidad no arruine su ficción.
1
K
12
#53
Así_te_vale
#7
es elplural, qué te esperas
0
K
6
Ver toda la conversación (
80
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dice lo que la comunidad quiere leer, lo tiene todo.
Un poquito de Aznar, otro de Mazón, un poco de 11M y ETA y frases textuales tales como "Tú no vas a dimitir, vas a seguir ahí porque el Partido Popular no va a cargar con las muertes"
Si son cenas secretas entre Aznar y Mazón, salvo que ElPlural haya puesto micros escondidos, no van a tener ni puta idea de lo que se dijo. Si esas cenas se celebraron en realidad, no serían secretas.… » ver todo el comentario
www.levante-emv.com/opinion/2025/11/03/hombre-supo-reinar-123315497.ht
Que sea verdad o no, no lo se, pero leyendo otros artículos del señor, parece tener fuentes en el PP valenciano. Otra cosa es que los del plural te hagan un artículo a partir de un párrafo.
"Dos cenas más, que no sea por comilonas, reveladas este martes por Juan Gil en Levante"
www.levante-emv.com/opinion/2025/11/03/hombre-supo-reinar-123315497.ht
Aquí tampoco se especifica con claridad de dónde sale pero da a entender que al periodista se lo ha dicho el propio Mazón porque así es como empieza el párrafo anterior.
yo ya me quejé en otras ocasiones de noticias con encabezado del estilo "según fuentes del partido" "expertos comentan" "altos cargos" que son anónimas y sin nombres a quien atribuir
El triunfito maximo maga y proeeuu, al servicio de Murdoch (foxnews, wsj, ...) y del sionismo genocida.
www.eldiario.es/economia/aznar-recibe-sueldo-record-murdoch-cobrado-ce
.
- ¿Tú te crees que se van a tragar este invento? ¿No es pasarse?
- ¡Qué va! Si se tragan cualquier mierda
Pero eso no le molesta al cibervoluntario
Dicho esto, pienso que Aznar es un político tremendamente mediocre, por no decir malísimo. Todas las cuestiones minimamente complicada que ha gestionado como presidente o como poder en la sombra del PP han acabado siendo desastrosas, no sólo para la inmensa ciudadanía española, sino para el mismo PP.
El único mérito que le reconozco es que, al menos, aprendió a hablar en inglés (y creo que lo hizo siendo ya expresidente, o sea, por interés particular)
Asco es poco. Yo, del camarero que los sirvió, le echo laxante concentrado en el plato.
Sus hijos vendiendo España a los fondos buitre que tanto pelotea Ayuso... y la prensa juntando el cazo!!
Que puta vergüenza ajena.
¿En qué momento la derecha perdió la dignidad? Entiendo que hay quien tiene una visión diferente de gobierno pero es que no miran en absoluto por la gente.
¿Por qué no enviar la fuente original? El Plural no suele hacer periodismo, se limita a nutrirse de artículos de terceros
www.levante-emv.com/opinion/2025/11/03/hombre-supo-reinar-123315497.ht
Y ojo, que conociendo a los personajes la "noticia" tiene muchos visos de verosimilitud, pero siendo críticos no deberíamos aceptarla sin más. Tengo que votar sensacionalista.
Y que el tipo siga caminando libre por el mundo, ya dice en la mierda en la que vivímos
Aznar sí que no es presidente porque no quiere.
Puede cualquiera decir que Aznar y Mazon planearon la DANA