Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo [ENG]

Hasta ahora, todos los modelos eran, en el mejor de los casos, aceptables. Opus 4.5 es realmente extraordinario. Quienes aún no lo han probado no saben qué nos espera en los próximos dos o tres años; incluso el año que viene podría ser el punto de inflexión definitivo. No sé cómo adaptarme a partir de ahora. Claro, puedo ver a Opus hacer mi trabajo todo el día y asegurarme de intervenir si falla aquí y allá, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que ni siquiera eso sea necesario? La programación ya está básicamente resuelta.
Esto es lo que muchas empresas parecen no entender. Está muy bien que el objetivo sea eliminar a todos los trabajadores posibles, pero muchas veces son los trabajadores los que te dan la unicidad y ventaja frente a los competidores, si no necesitas trabajadores para hacer el trabajo, es posible que no necesiten a tu empresa porque cualquiera puede hacerlo sin trabajadores.
- Hola, ¿Es aquí el Centro Opus 4,5 de Altas Tecnologías conspirativas?
- Sí, espere un momento que bajo a abrirle.
Ejemplo, una empresa que quiere un desarrollo "ad hoc" para la gestión del negocio. ¿Podría ponerse el gerente con una herramienta de IA, hacer "vive coding" y desarrollar algo que funcione"
Pues aun asumiendo que si, ¿cuanto tiempo le va a llevar? Mucho. Y no es su negocio. Al final, siempre se acabará subcontratando a un equipo de desarrollo. De la misma forma que casi todas las empresas tienen una asesoría fiscal que les lleva las cosas o subcontrata a alguien para la limpieza de las oficinas y un montón de cosas que podrían hacer ellos mismos pero que no van a hacer porque no es el "core" del negocio.
Y 100€ de presupuesto.
Flipante, y va que te cagas.
Ahora cuando despliego a K8s aún se queda verde, hace demasiadas cosas y demasiado complicadas. Pero será cuestión de tiempo.
Me quitarán el trabajo? No creo. Yo no me ocupo de picar código, me ocupo en orquestar muchas cosas que una IA no puede. El contexto es demasiado grande para poder pensar en todos esos caminos lógicos.
A lo mejor, cuando admita contextos de 2.000.000 tokens podría ser, ahora con 200.000 tokens no.
Algo que hace ya diez o quince años tenía yo clarísimo que no iba a ser la realidad. Sin que hubiera IA ni hostias.
La programación está muerta y mucha gente que cobraba 80k al año van a pasar a cobrar cero.
Por mucho que te quieras adaptar no sabes ni que profundidad tiene la piscina en que te vas a meter mientras la fiunanciacion de la tecnologia se cuentan en billones , jamas se ha invertido tanto en tan poco tiempo y en tantos frentes a la vez , aparte de la burbuja que sin duda existe acertar todos los disparos seria un milagro.
Como ya ha dicho hasta Elon Musk, nada sospechoso de ser un peligroso comunista.
En ese aspecto preveo años de florecimiento empresarial.
Ah y cyberseguridad. Zero days, incursiones, malware... Renovarse o morir.