Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo [ENG]

Hasta ahora, todos los modelos eran, en el mejor de los casos, aceptables. Opus 4.5 es realmente extraordinario. Quienes aún no lo han probado no saben qué nos espera en los próximos dos o tres años; incluso el año que viene podría ser el punto de inflexión definitivo. No sé cómo adaptarme a partir de ahora. Claro, puedo ver a Opus hacer mi trabajo todo el día y asegurarme de intervenir si falla aquí y allá, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que ni siquiera eso sea necesario? La programación ya está básicamente resuelta.

21 comentarios
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Y ahí va otro comentario igual de demoledor: Tengo 16 empleados, 6 de ellos desarrolladores. Los primeros días desde que salió Opus, estaban entusiasmados con lo bien que funcionaba. Simplemente resolvían cada problema y tarea interna que teníamos. Ahora, después de unas dos semanas desde su lanzamiento, el ánimo ha decaído. Es la primera vez que veo a esos chicos preocupados. No solo les preocupa su puesto, sino también si nuestra empresa en su conjunto podrá sobrevivir a unas cuantas

Dragstat #10 Dragstat
#1 "sino también si nuestra empresa"

Esto es lo que muchas empresas parecen no entender. Está muy bien que el objetivo sea eliminar a todos los trabajadores posibles, pero muchas veces son los trabajadores los que te dan la unicidad y ventaja frente a los competidores, si no necesitas trabajadores para hacer el trabajo, es posible que no necesiten a tu empresa porque cualquiera puede hacerlo sin trabajadores.
rojo_separatista #13 rojo_separatista
#10, claro, pero este comentario precisamente hace notar que el problema no es solo de los trabajadores. Muchísimas empresas que se dedican a ofrecer soluciones de software van a tener muchos problemas para poder sobrevivir. Cerrarse en banda diciendo que todo esto está orquestrado por unos oportunistas que solo quieren despedir a gente, como si no hubiera ninguna clase de sustancia real detrás, es engañarse a uno mismo y no va a hacer que la realidad que se viene se detenga. Hay un problema…   » ver todo el comentario
Pacofrutos #20 Pacofrutos *
#10
- Hola, ¿Es aquí el Centro Opus 4,5 de Altas Tecnologías conspirativas?
- Sí, espere un momento que bajo a abrirle.  media
Heni #21 Heni *
#1 Me pasé la semana pasada yo y otro desarollador (nos consideramos muy buenos en lo nuestro) buscando un puto error que metió otro desarrollador que usa Opus en su último commit de hace dos semanas, 4 días buscando el puto fallo por la manía de dejar que la IA haga lo que quiera con el código. Estimamos el coste de arreglarlo en cerca de 10.000€ (cerca de 80h de trabajo) si tuviésemos contratado el mantenimiento a una empresa externa, sólo localizar el fallo.

#2 Drazul
Maldito Opus, todo lo que toca lo pudre... :ffu:
angelitoMagno #3 angelitoMagno
El mayor inconveniente para que estas soluciones se implante es el "coste de oportunidad"

Ejemplo, una empresa que quiere un desarrollo "ad hoc" para la gestión del negocio. ¿Podría ponerse el gerente con una herramienta de IA, hacer "vive coding" y desarrollar algo que funcione"

Pues aun asumiendo que si, ¿cuanto tiempo le va a llevar? Mucho. Y no es su negocio. Al final, siempre se acabará subcontratando a un equipo de desarrollo. De la misma forma que casi todas las empresas tienen una asesoría fiscal que les lleva las cosas o subcontrata a alguien para la limpieza de las oficinas y un montón de cosas que podrían hacer ellos mismos pero que no van a hacer porque no es el "core" del negocio.
rojo_separatista #12 rojo_separatista
#3, no el gerente no podría, ni alguien que no tenga un perfil técnico. Pero eso no significa que no haya que estar preocupados. La ventaja competitiva que te da tener mucha experiencia en un framework concreto o una tecnología en la que has estado trabajando años se esfuma, para personas individuales, pero también para empresas. El valor del software se va a depreciar muchísimo. Alguien con un mínimo de conocimientos técnicos podrá clonar toda la lógica de cualquier proyecto y adaptarlo a sus…   » ver todo el comentario
PsySkeletor #18 PsySkeletor
#12 yo he creado un servicio desde cero. En react. Sin tener ni idea. Seguramente sea una mierda peor chico, hace el trabajo y me ha llevado un mes de tome y daca.

Y 100€ de presupuesto.

Flipante, y va que te cagas.
Ahora cuando despliego a K8s aún se queda verde, hace demasiadas cosas y demasiado complicadas. Pero será cuestión de tiempo.

Me quitarán el trabajo? No creo. Yo no me ocupo de picar código, me ocupo en orquestar muchas cosas que una IA no puede. El contexto es demasiado grande para poder pensar en todos esos caminos lógicos.
A lo mejor, cuando admita contextos de 2.000.000 tokens podría ser, ahora con 200.000 tokens no.
rojo_separatista #19 rojo_separatista
#18, pero si lo que creas te ha costado tan poco esfuerzo no esperes que tenga un valor de la hostia luego. De todas formas entender esto como un problema de "a mi no creo que me afecte", no es la actitud. Es un problema de toda la sociedad, incluso de aquellos que consigan mantener su trabajo unos años como supervisores de lo que hace la IA. Si millones de personas se quedan sin modo de subsistir, la sociedad va a colapsar.
#9 Feliberto
Lo mismo decían cuando salió GPT4 xD
#8 Borgiano
Pues nos uniremos a la legión de empleados cuyo único cometido es ir de reunión en reunión, unos pocos más tampoco se va a notar mucho.
LoboAsustado #15 LoboAsustado
#8 Los que estamos en remoto pondremos un bot con avatar digital y listo xD
Supercinexin #14 Supercinexin
Ahora mismo me estoy partiendo la polla de todos los cuñaos que decían que había que enseñar programación a los niños y que ser programador era el trabajo del futuro.

Algo que hace ya diez o quince años tenía yo clarísimo que no iba a ser la realidad. Sin que hubiera IA ni hostias.

La programación está muerta y mucha gente que cobraba 80k al año van a pasar a cobrar cero.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Llamativo que el comentario mas votado en Reddit sea un resumen automático hecho por un bot ...
tdgwho #16 tdgwho
#5 es que los votos son de una IA
JackNorte #6 JackNorte
En una revolucion es complicado creer que nada va a cambiar. Pero dudo que la carga del cambio la deban llevar los currantes en un cambio global y encima rapido.
Por mucho que te quieras adaptar no sabes ni que profundidad tiene la piscina en que te vas a meter mientras la fiunanciacion de la tecnologia se cuentan en billones , jamas se ha invertido tanto en tan poco tiempo y en tantos frentes a la vez , aparte de la burbuja que sin duda existe acertar todos los disparos seria un milagro.
#17 chocoleches
Las IA's están moviendo una cantidad de dinero astronómico, yo creo que habría que ser escéptico con lo que diga cualquier random de internet. Parte de ese dinero también va para vender el producto, por si alguien no se había parado a pensarlo.
#4 LaMinaEnMiPuerta
El punto de inflexión será cuándo pueda generar las aplicaciones automáticamente y además ser el usuario de ellas. Así no hace falta humanos y pueden vivir ellos la vida por nosotros.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 Pues una renta básica universal y que solo trabaje quien quiera un extra.

Como ya ha dicho hasta Elon Musk, nada sospechoso de ser un peligroso comunista.
Pacman #11 Pacman
#4 en ese momento los desarrolladores se deberían reciclar a depuradores y farregladores de entuertos

En ese aspecto preveo años de florecimiento empresarial.

Ah y cyberseguridad. Zero days, incursiones, malware... Renovarse o morir.
