Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo [ENG]

Hasta ahora, todos los modelos eran, en el mejor de los casos, aceptables. Opus 4.5 es realmente extraordinario. Quienes aún no lo han probado no saben qué nos espera en los próximos dos o tres años; incluso el año que viene podría ser el punto de inflexión definitivo. No sé cómo adaptarme a partir de ahora. Claro, puedo ver a Opus hacer mi trabajo todo el día y asegurarme de intervenir si falla aquí y allá, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que ni siquiera eso sea necesario? La programación ya está básicamente resuelta.