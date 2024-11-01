edición general
El economista Julen Bollain explica por qué Vox atenta contra los derechos de los trabajadores: "Toca recordarlo antes de cada domingo electoral"

Vox gana apoyo entre parados y trabajadores, pero ¿qué propone para ellos? - Eliminar el SMI. - Recortar las prestaciones por desempleo. - Bajar la indemnización por despido. - Rebajar impuestos a las rentas altas. - Permitir ampliar la jornada laboral. - Recortar sanidad, educación, pensiones, etc. - Eliminar el Ingreso Mínimo Vital. - Eliminar leyes que protegen derechos. Prometen patria, pero te quitan el pan. Ahora vas y los votas (toca recordarlo ante cada domingo electoral).

#4 angar300
No pierdas el tiempo... los que votan Vox no leen.
Findeton #5 Findeton
#4 Los que votan al socialismo desde luego no han leído a Carl Menger.
Findeton #6 Findeton
No queremos recortar ni sanidad, ni educación, ni pensiones.

Sino recortar sanidad estatal, educación estatal , y pensiones estatales. Muy diferente.
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
#6 sigo sin entender cómo aún sigues aquí y no estás disfrutando como un gorrino en Argentina.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
A ver si va a resultar que los trabajadores estamos hasta los huevos de los cobrapaguitas profesionales?
#2 Eukherio
#1 ¿Entonces votáis a Abascal por ser un experto en ese tema o cómo va la cosa?
powernergia #3 powernergia
#1 No me lo digas: También votabas a Jesús Gil.
