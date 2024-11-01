El economista Julen Bollain explica por qué Vox atenta contra los derechos de los trabajadores: "Toca recordarlo antes de cada domingo electoral"

Vox gana apoyo entre parados y trabajadores, pero ¿qué propone para ellos? - Eliminar el SMI. - Recortar las prestaciones por desempleo. - Bajar la indemnización por despido. - Rebajar impuestos a las rentas altas. - Permitir ampliar la jornada laboral. - Recortar sanidad, educación, pensiones, etc. - Eliminar el Ingreso Mínimo Vital. - Eliminar leyes que protegen derechos. Prometen patria, pero te quitan el pan. Ahora vas y los votas (toca recordarlo ante cada domingo electoral).