Nuevo material de Epstein: fotos con Chomsky, Gates y con chicas de 18 años

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU han compartido este jueves cinco nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, donde aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates, el director de cine Woody Allen y una captura de pantalla de una conversación sobre aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta, en las que se habla de "enviar chicas".

angelitoMagno #3 angelitoMagno
Recordatorio, tener una foto con Epstein no te convierte en peredasta.
#7 David82
#3 desde luego me sorprendería mucho en el caso de Chomsky
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#7 Lo de Chomsky y Epstein ya se sabía. Mantuvieron una serie de reuniones y contactos en las que Epstein le explicaba a Chomsky los detalles del funcionamiento del sistema financiero mundial.
vviccio #1 vviccio
El sionismo tiene agarrado de los huevos a mucha gente.
io1976 #6 io1976
#1 Eso a los que no ha podido comprar directamente.
#2 tromperri
Que si, que si, que muchos pederastas y todos unos hijos de puta.
Pero empecemos por los más importantes: Trump el presidente condenado y pederasta de la nación más poderosa del mundo.
Trump, el pique falta a su palabra de que iba a publicar todos los papeles de Epstein.
Trump un fascista mintiendo abiertamente para ganar unas elecciones y dar un golpe de estado blando. Como hacen todos los fascistas.
#4 Khanbaliq
Chicas de 18 años o, como le gustaba llamarle, producto caducado por fecha.
#5 Xoche
Las gafas lo delatan (Woody) xD
