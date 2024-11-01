Nuevo material de Epstein: fotos con Chomsky, Gates y con chicas de 18 años

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU han compartido este jueves cinco nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, donde aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates, el director de cine Woody Allen y una captura de pantalla de una conversación sobre aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta, en las que se habla de "enviar chicas".
Pero empecemos por los más importantes: Trump el presidente condenado y pederasta de la nación más poderosa del mundo.
Trump, el pique falta a su palabra de que iba a publicar todos los papeles de Epstein.
Trump un fascista mintiendo abiertamente para ganar unas elecciones y dar un golpe de estado blando. Como hacen todos los fascistas.