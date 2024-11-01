edición general
Trump impulsa el desmantelamiento del mayor laboratorio meteorológico de EE. UU. y abre un choque frontal con la comunidad científica

La administración de Donald Trump anunció el martes 16 de diciembre de 2025 su intención de desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), con sede en Boulder (Colorado), uno de los nodos científicos más influyentes en meteorología y clima. El plan, defendido por el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, presenta al organismo como un foco de “alarmismo climático” y promete trasladar las “actividades vitales” a otra entidad o ubicación. El NCAR funciona desde 1960 y concentra capacidad de mod

| etiquetas: ncar , meteorología , investigación , trump , cierre , ucar
Ovlak #2 Ovlak
Trump obsesionado con destruír casi todas las cosas que realmente hicieron grande a América alguna vez.
aupaatu #1 aupaatu *
Donde este el modelo de tradiciónal de las molestias en los huesos rotos , infalible cuando cabía el tiempo, que se quiten lo charlatanes científicos y sus caras metodologías.
PabloPani #4 PabloPani
Lo mismo que haría vox y PP si gobernanaran en España. Primera reacción tras la Dana: culpar a los meteorólogos.
millanin #3 millanin
No mires arriba.
