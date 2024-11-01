La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"

El profesional cuenta en su carta de despedida que a pesar de que los últimos años el hospital de Torrejón ha sido su "casa" y ha formado parte de un equipo "que parecía una fortaleza", esto se ha desmoronado en "una época en la que se nos ningunea" y "se pone el foco en lo que no se tiene que poner, buscando solo errores y culpa" donde se ha criticado incluso que los médicos satisfagan sus "necesidades fisiológicas". El servicio de urgencias del Hospital de Torrejón "está dejando de funcionar", mientras los pacientes se acumulan "porque no...