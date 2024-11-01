edición general
La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"

La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"

El profesional cuenta en su carta de despedida que a pesar de que los últimos años el hospital de Torrejón ha sido su "casa" y ha formado parte de un equipo "que parecía una fortaleza", esto se ha desmoronado en "una época en la que se nos ningunea" y "se pone el foco en lo que no se tiene que poner, buscando solo errores y culpa" donde se ha criticado incluso que los médicos satisfagan sus "necesidades fisiológicas". El servicio de urgencias del Hospital de Torrejón "está dejando de funcionar", mientras los pacientes se acumulan "porque no...

3 comentarios
#2 tromperri
El plan es obvio para cualquiera medianamente informado.
Desmantelar todo lo publico desmantelable para ponerlo en manos de los amos y amigos de la derecha patria a precio de saldo.
Vender a la sociedad para lucrarse.
El que pueda que trinque, el que no que se joda.
#1 Barriales
Chismes, habladurías.
IDA.
Katapulta2 #3 Katapulta2
La carta de los derechos humanos es un claro ejemplo, es el camino. La defensa de la libertad individual no puede obtener como resultado un conflicto entre individuos, Un ser humano, para ser libre, necesita unas necesidades básicas. Si para obtener esas necesidades básicas debe entrar en conflicto con otros seres humanos y en consecuencia de ese conflicto, se obtiene como resultado que unos seres humanos obtienen la victoria de la libertad gracias a que otros obtienen la derrota de la…   » ver todo el comentario
