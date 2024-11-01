edición general
"Da un poco de miedo, pero es normal": en Suecia cualquier persona puede saber cuánto gana su vecino y ha sido un éxito

La ley de libertad de prensa está blindada en la constitución sueca desde 1766, lo que ha llevado al país nórdico a ser uno de los más transparentes. Hoy, cualquier ciudadano sueco puede solicitar los ingresos anuales que declara su vecino, amigo o familiar. Basta con hacer una petición a la agencia tributaria del país nórdico o a través de páginas web especializadas y de pago como Ratsit. En España no existe esta posibilidad, más allá de contar con el derecho a solicitar el registro retributivo de una empresa...

etiquetas: suecia , cualquier , persona , saber , cuánto , gana , vecino , transparencia
comentarios
#6 chavi
Por qué va a dar miedo??
Harkon #7 Harkon *
#_4 En realidad era a nivel europeo, y sí, España no lo cumple desde agosto de este año (era el plazo que tenía), lo de las llamadas de spam desde el exterior de españa es complicado de gestionar pero sí, si no que no digan que se va a hacer.
Pertinax #1 Pertinax *
#0 Y en MNM. Existe quien lo anuncia sin rubor. :troll:
antesdarle #5 antesdarle
Pues igual que en menéame y sin pasar por la agencia tributaria.
ChatGPT #4 ChatGPT *
Aquí en España se iba a implementar, también iba a ser obligatorio publicar rango salarial en las ofertas de trabajo, y no íbamos a recibir llamadas de spam…

Todo política de titulares …
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y cuantas veces folla?
insulabarataria #3 insulabarataria *
#2 NullPointerException
