"Da un poco de miedo, pero es normal": en Suecia cualquier persona puede saber cuánto gana su vecino y ha sido un éxito

La ley de libertad de prensa está blindada en la constitución sueca desde 1766, lo que ha llevado al país nórdico a ser uno de los más transparentes. Hoy, cualquier ciudadano sueco puede solicitar los ingresos anuales que declara su vecino, amigo o familiar. Basta con hacer una petición a la agencia tributaria del país nórdico o a través de páginas web especializadas y de pago como Ratsit. En España no existe esta posibilidad, más allá de contar con el derecho a solicitar el registro retributivo de una empresa...