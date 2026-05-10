La creadora de contenido Jennifer Baldini defiende ir a urgencias a España tras una complicación en su cirugía de glúteos en Andorra: "Lo voy a seguir haciendo"

Jennifer Baldini desató una ola de críticas tras acudir al sistema sanitario español para tratar secuelas de una intervención estética de glúteos en Andorra que requirieron atención en España. "Vivo en Andorra, a mucha honra y soy española a mucha honra, pero cuando las cosas se complican, es lo que hay" y aseguró que repetirá ante imprevistos "lo voy a seguir haciendo. Así que a quien le moleste es lo que hay, porque es legal" "Como si me voy a Pekín" "A mí nadie me paga mis facturas, o sea, entonces nadie tiene derecho de opinar" sentenció.