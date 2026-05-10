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La creadora de contenido Jennifer Baldini defiende ir a urgencias a España tras una complicación en su cirugía de glúteos en Andorra: "Lo voy a seguir haciendo"

La creadora de contenido Jennifer Baldini defiende ir a urgencias a España tras una complicación en su cirugía de glúteos en Andorra: "Lo voy a seguir haciendo"

Jennifer Baldini desató una ola de críticas tras acudir al sistema sanitario español para tratar secuelas de una intervención estética de glúteos en Andorra que requirieron atención en España. "Vivo en Andorra, a mucha honra y soy española a mucha honra, pero cuando las cosas se complican, es lo que hay" y aseguró que repetirá ante imprevistos "lo voy a seguir haciendo. Así que a quien le moleste es lo que hay, porque es legal" "Como si me voy a Pekín" "A mí nadie me paga mis facturas, o sea, entonces nadie tiene derecho de opinar" sentenció.

| etiquetas: jennifer baldini , glúteos , andorra , españa
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48 comentarios
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Comentarios destacados:          
#3 RaulUrdaci
Habría que regular mejor este tipo de actuaciones.
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#13 cybermouse
#3 Pues hacer como en EEUU ¿Tu quieres tener nacionalidad esadounidense pero resideri en el extranjero para pagar menos impuestos?. Pue sa final de año te hacen una paralela, te descuentan lo que has pagado en el pais de residencia y pagas la diferencia hasta llegar a la cifra que te correspondería alli y si no estas de acuerdo, pues ya sabes,renunicas ala nacionalidad y a otra cosa
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#17 RaulUrdaci
#13 Pues no es mala idea...
"En este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos." — Benjamin Franklin.
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taSanás #18 taSanás
#13 aunque renuncies a la nacionalidad españloa, tienes la sanidad universal ;D
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#24 cybermouse
#18 Si pero ya entras como turista extranjero e imagino que los tratamientos no son iguales
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crycom #28 crycom
#13 A eso venía.
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#43 mstk
#3 Está regulado, si no cotiza aquí y lo hace en Andorra le pasarán la factura al www.cass.ad/
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EldelaPepi #5 EldelaPepi
Esta SÍ es una parásita, no los inmigrantes que dejan sus vidas atrás por necesidad.
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#1 Alberto_meneame
Que le den por culo, nunca mejor dicho
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magnifiqus #20 magnifiqus
#1 Menuda egoísta y prepotente la influmierder esta. Se va a Andorra para pagar menos impuestos pero viene a España a que le salvemos el culo.
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MAVERISCH #47 MAVERISCH
#20 Nunca había visto un uso tan literal de la expresión
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Kantinero #14 Kantinero *
A mí nadie me paga mis facturas,

SI te las pagamos niñata , si te tratan en España las pagamos los españoles que tributamos aquí
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#4 laruladelnorte
Otra patriota de bolsillo...
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josde #11 josde
#4 Para lo que le interesa como muchos.
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#6 Joroñas
Pero si viene sin ser residente o Andorra o ella pagan, ¿No?
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Iruñakis #25 Iruñakis
Me contradigo por simple interés egoísta y soy tan retrasada que ni me doy cuenta de ello, tanto que lo hago público…y a mucha honra!
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eltxoa #7 eltxoa
a ver majos, que la moza esta se ha operado el culo. ya nos hace ver esto que las luces que tiene están en el espectro infrarrojo.

sale mejor y con menos riesgo que se ponga a dieta de chocolatinas para tener ese culo que ansia.
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TooBased #44 TooBased
Todo el mundo tiene derecho a opinar
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MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Si consideras que el que te paguen la factura legítima que te critiquen, justamente te están pagando la factura. Además, al exponerte públicamente ya le estabas dando al público el derecho a opinar. La lógica te la dejaste en España también.
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#33 javic
#29 más bien es medio-mitad jefe de estado todo el año. Pero Andorra tiene unas elecciones y un parlamento y son sus politicos los que gobiernan.
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Format_C #35 Format_C
#33 si, eso no lo niego.
Es como un hibrido francoespañol
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#38 konde1313
#30 No, no lo es, pero en todo caso es sólo para andorranos y este personaje, aunque viva en Andorra para evitarse impuestos, es española.

“Población pequeña” y “volumen alto de pacientes” es contradictorio.
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#39 encurtido
#38 No, no lo es, pero en todo caso es sólo para andorranos y este personaje, aunque viva en Andorra para evitarse impuestos, es española.

No lo sabemos. El protocolo habitual de Andorra es utilizar sus convenios con España y Francia para trasladar allí pacientes #30.

“Población pequeña” y “volumen alto de pacientes” es contradictorio.

No es contradictorio. En un hospital comarcal ni van a hacer transplantes, operaciones, ni nada complejo. En toda España pasan casos parecidos, si hay cierta dificultad o se requiere un equipamiento de más peso, se deriva al Hospital mayor de la provincia, al de la Comunidad autónoma, y en algunos casos se buscan los pocos hospitales que tengan esa capacidad en España.
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#36 konde1313
No son influencers, son parásitos. Esto es el chocolate del loro, pero habría que regular para que a estos “españoles a mucha honra” se les pase la factura.
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#31 Eukherio
#30 Por definición un sistema no puede ser mejor que otro cuando depende de ese mismo para funcionar. Es como decir que tienen la mejor educación del mundo pero solo cubren a 100 alumnos cada año y el resto tienen que estudiar en España o Francia.
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#37 encurtido
#31 Con una residencia en Andorra estás cubierto de más cosas y con menos listas de espera que con la residencia de España. Y en el caso de tener que derivar a alguien a Francia o España, entra en las listas de espera con los mismos criterios que si se fuera de esos lugares.

Insisto, su problema es el mismo que tiene cualquiera en una ciudad de 80.000 habitantes, que no puede tener algunas instalaciones que sólo están en donde se da servicio a millones de habitantes.
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#40 Eukherio
#37 Y yo vuelvo a insistir: si el sistema no tiene capacidad para atender a su propia gente es, por definición, un peor sistema. La mayor parte de ineficiencias de los sistemas sanitarios vienen del hecho de que intentan cubrir a toda su población. Si mañana en España decidiesen que van a dejar sin cobertura a 10 millones de ciudadanos españoles, y que van a cobrar por las consultas de atención primaria, se reducirían las listas de espera a lo bestia, pero el sistema dejaría de da cobertura…   » ver todo el comentario
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#46 encurtido
#40 A la gente le importa que la atiendan eficazmente en el menor plazo posible. Eso es mejor en Andorra que en España.

Que tengas en Andorra el mismo problema que tendrías en Alicante (que no hay instrumental del que sólo se ve en ciudades de >1 millón de habitantes) y te tengan que derivar a la ciudad más cercana que sí disponga de ello (Valencia, Barcelona o Madrid en el caso alicantino), no la hace peor.
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#45 esbrutafio *
#30 Si la sanidad andorrana es mejor (que no lo dudo), no tiene sentido que prefiriese venir a España, salvo que no pudiese hacer uso de la sanidad andorrana sin pagarla.

Supongo que al ser inmigrante no tendrá derecho a la sanidad andorrana o no habrá pagado por tener ese derecho y prefiere venirse a España donde le sale gratis.

Ademása Baldini no es apellido español, "¡¡¡Lo'spañole primero!!!" :troll:
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#48 chavi
Si es residente en Andorra espero que le pasen la factura íntegra a Andorra o a ella.

y si no lo es, que hacienda haga lo que debe
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MoñecoTeDrapo #42 MoñecoTeDrapo *
#29 No, la jefatura del estado (copríncipes) se comparte todo el tiempo entre el presidente de la republica francesa y el obispo de Urgell, que es distinto.
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#32 Toponotomalasuerte
Yo creo que faltan guillotinas.
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Ransa #16 Ransa
Le pasarán la factura a Andorra no?
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Kantinero #19 Kantinero *
#15 Y una mierda, hay infinitas listas de espera aquí y vamos a tener que tratar a una niñata que tributa en Andorra se opera el culo en allí y cuando se le complica viene aquí a que se lo solucionen gratis colapsando aún más el sistema sanitario.
#16. No es solo la factura, es una cuestión de principios
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taSanás #21 taSanás
vaya! se ha destapado el truco, no es natural! y mira que lo parecía xD
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#27 Visca
Andorra tiene consorcio medico tanto con España como con Francia (habitual en microestados), y eso incluye que el CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) pague la factura.

Si no está rompiendo la ley, con quien tenéis un problema es con los políticos, no con ella.
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#12 Kuruñes3.0
Puta ladrona.
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#41 bol
#30 La sanidad en Andorra es una mierda que no tienen ni para hacer quimio y han de venir a España. Lo externalizan todo porque no tienen de nada.
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Format_C #2 Format_C
Durante seis meses está bajo gobierno español
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josde #9 josde
#2 De donde sacas tu eso de que seis meses están bajo el gobierno español
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#23 Eukherio
#9 La mayoría de los influencers pasa en Andorra el tiempo mínimo requerido para que puedan tributar allí, el resto del tiempo vuelven a España porque allí se aburren sin nada que hacer.
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Format_C #29 Format_C
#9 creo que durante seis meses el obispo de urgel es el jefe del gobierno
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MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#2 eso es la Isla de los Faisanes
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#15 fingulod
Yo veo bien que la atienda el sistema sanitario español.

Ahora, veo mejor que si está viviendo en Andorra y pagando impuestos en Andorra, le pasen la factura de la operación. No tenemos por qué estar pagando la sanidad a evasores fiscales.
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#22 encurtido
No sé cómo lo ha hecho esta señora con el culo operado, si se ha empadronado unos días para recibir atención médica en España. Pero Andorra tiene bastante convenios con España en muchas cosas, y una de ellas es con sanidad.

Andorra no llega ni a la población de Soria, no pueden tener de todo, así que cuando necesitan asistencia propia de una capital va la gente a Barcelona, o donde toque, y se paga lo que sea.

Además, seamos serios. Si tienes un empleo de ganar 1 millón al año grabándote en tu habitación, creo que seríamos mayoría los que preferiríamos pagar de impuestos el 10% en Andorra a un 45-50% en España.

Lo que sí hay que tomarse en serio es cómo facturar a no residentes de una forma no coñobernasdesca.
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#26 Eukherio
#22 Puede que la mayoría prefiriésemos pagar un 10% de impuestos, pero eso normalmente se nos pasa al ver la atención sanitaria que nos ofrece ese 10% de impuestos. Ese es el verdadero problema, que muchos quieren pagar menos impuestos, pero después no son demasiado fans de los servicios que les quedan con esa cantidad. Es lo mismo que los que van a Estados Unidos a cobrar el doble por el mismo trabajo y vuelven con el rabo entre las piernas al ver lo que les va a salir allí tratarse una enfermedad complicada.

Si todos jugamos a intentar ganar siempre al final todo colapsa.
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#30 encurtido
#26 La sanidad de Andorra es mejor que la española en prácticamente todo.

Pero como es una población pequeña, tienen subcontratado aquello que requiere un volumen alto de pacientes. Es como si a un paciente de un pueblo de Jaén tienen que llevarlo a Sevilla para tratarlo allí, no significa que los jiennenses se estén aprovechando de nada.
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GeneWilder #34 GeneWilder
Enferma mental.
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menéame