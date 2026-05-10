La creadora de contenido Jennifer Baldini defiende ir a urgencias a España tras una complicación en su cirugía de glúteos en Andorra: "Lo voy a seguir haciendo"

Jennifer Baldini desató una ola de críticas tras acudir al sistema sanitario español para tratar secuelas de una intervención estética de glúteos en Andorra que requirieron atención en España. "Vivo en Andorra, a mucha honra y soy española a mucha honra, pero cuando las cosas se complican, es lo que hay" y aseguró que repetirá ante imprevistos "lo voy a seguir haciendo. Así que a quien le moleste es lo que hay, porque es legal" "Como si me voy a Pekín" "A mí nadie me paga mis facturas, o sea, entonces nadie tiene derecho de opinar" sentenció.
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"En este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos." — Benjamin Franklin.
SI te las pagamos niñata , si te tratan en España las pagamos los españoles que tributamos aquí
sale mejor y con menos riesgo que se ponga a dieta de chocolatinas para tener ese culo que ansia.
Es como un hibrido francoespañol
“Población pequeña” y “volumen alto de pacientes” es contradictorio.
No lo sabemos. El protocolo habitual de Andorra es utilizar sus convenios con España y Francia para trasladar allí pacientes #30.
“Población pequeña” y “volumen alto de pacientes” es contradictorio.
No es contradictorio. En un hospital comarcal ni van a hacer transplantes, operaciones, ni nada complejo. En toda España pasan casos parecidos, si hay cierta dificultad o se requiere un equipamiento de más peso, se deriva al Hospital mayor de la provincia, al de la Comunidad autónoma, y en algunos casos se buscan los pocos hospitales que tengan esa capacidad en España.
Insisto, su problema es el mismo que tiene cualquiera en una ciudad de 80.000 habitantes, que no puede tener algunas instalaciones que sólo están en donde se da servicio a millones de habitantes.
Que tengas en Andorra el mismo problema que tendrías en Alicante (que no hay instrumental del que sólo se ve en ciudades de >1 millón de habitantes) y te tengan que derivar a la ciudad más cercana que sí disponga de ello (Valencia, Barcelona o Madrid en el caso alicantino), no la hace peor.
Supongo que al ser inmigrante no tendrá derecho a la sanidad andorrana o no habrá pagado por tener ese derecho y prefiere venirse a España donde le sale gratis.
Ademása Baldini no es apellido español, "¡¡¡Lo'spañole primero!!!"
y si no lo es, que hacienda haga lo que debe
#16. No es solo la factura, es una cuestión de principios
Si no está rompiendo la ley, con quien tenéis un problema es con los políticos, no con ella.
Ahora, veo mejor que si está viviendo en Andorra y pagando impuestos en Andorra, le pasen la factura de la operación. No tenemos por qué estar pagando la sanidad a evasores fiscales.
Andorra no llega ni a la población de Soria, no pueden tener de todo, así que cuando necesitan asistencia propia de una capital va la gente a Barcelona, o donde toque, y se paga lo que sea.
Además, seamos serios. Si tienes un empleo de ganar 1 millón al año grabándote en tu habitación, creo que seríamos mayoría los que preferiríamos pagar de impuestos el 10% en Andorra a un 45-50% en España.
Lo que sí hay que tomarse en serio es cómo facturar a no residentes de una forma no coñobernasdesca.
Si todos jugamos a intentar ganar siempre al final todo colapsa.
Pero como es una población pequeña, tienen subcontratado aquello que requiere un volumen alto de pacientes. Es como si a un paciente de un pueblo de Jaén tienen que llevarlo a Sevilla para tratarlo allí, no significa que los jiennenses se estén aprovechando de nada.