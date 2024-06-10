edición general
CIS: el PP se hundiría a su peor resultado en cuatro años (19,8%) y Vox se quedaría a dos puntos

El PSOE sigue creciendo y rozaría el 35%, su mejor resultado en año y medio. Sánchez le sacaría 15 puntos a Feijóo. El auge de Vox también deja huella en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de octubre y publicado este lunes. Según este estudio, el PP bajaría cuatro puntos en sólo un mes y se quedaría en el 19,8% de estimación de voto. La caída de los populares es estrepitosa teniendo en cuenta que en mayo rozaba el 30%. Además, es su peor registro desde marzo de 2021, cuando obtuvo un 17,9%.

#1 aPedirAlMetro
"La caída de los populares es estrepitosa teniendo en cuenta que en mayo rozaba el 30%"
Se lo han ganado a pulso, panda de gañanes

Desde el PP han ayudado a crear y alimentar una legion de descerebrados e hiperventilados, y ahora estos van y votan a VOX, que son con quienes se identifican mejor. Es que era de puto cajon... no hace tiempo ni nada que se viene avisando al PP de que esas iban a ser las consecuencias...

Pues ala, a disfrutar.
Hay Perro Sanche para rato (personalmente no es de mi agrado, pero si he de escoger entre Abascal, Feijoo o Perro Sanche, me quedo con el Perro)
14
#10 Somozano
#1 Claro. Según está mierda la derecha tiene el 37% de los votos.
En 2023 tuvo el 47%
Me estáis contando que hoy en día el bloque de la derecha tiene diez puntos menos que hace dos años?
Que hace apenas un año cuando la derecha sacó mayoría absoluta por primera vez en unas elecciones europeas?
Por cierto. También hunde a Junts que del 1,9 pasa al 1% y al PNV que pasa del 1,1 al 9%

Vaya hombre, hasta cae la derecha nacionalista
España la excepción de Europa

Cae hasta Bildu que pasa del 1,4 al 1%

Es lo que pasa cuando quieres mentir y aumentar al PSOE a lo loco
Que te descuadra todo
14
#13 aPedirAlMetro
#10 Joder, no falla: octubre de 2025, cuenta creada ayer mismito xD
Van a necesitar a muchos clones mas como tu para salvar las proximas elecciones... pero que muchos...
9
#20 Somozano
#13 Yo doy datos. Tú que das?
Si tan bien va Pedro Sánchez porque cojones no convoca elecciones si podría gobernar en solitario con sumar y poco más
Para que estar sin presupuestos y sin nada
Pero la respuesta la tendréis en pocos meses
Elecciones en Castilla y León y Andalucía
Seguro que triunfa el PSOE en ambas
No?
6
#23 fareway
#20 Que escozor desprendes.... xD xD xD xD
6
#27 Somozano
#23 Yo ninguno, vivo en Castilla y León, mi querida Yugoslavia
A por los 40 años de mayoría pepera
Al pan sin sal del PSOE no lo conocen fuera de Soria
Después de la CSU bávara que gobierna Baviera desde el 50 va el PP de CyL segundo con récord de años de gobierno ininterrumpido
Hoy salieron dos encuestas para Andalucía
Mayoría absoluta de Moreno y con VOX sumando el 60%

Hace 15 años hubiera sido de no creer alguien que dijera que el PP sacaría la absoluta en Andalucia y encima tendrías un…   » ver todo el comentario
3
#31 fareway
#27
Sí, sí, sí pero la bilis te rezuma con Sánchez en la Moncloa... y yo me meo de risa con tu escozor xD xD xD
3
#32 Ratoncolorao
#27 Pues a disfrutar lo votado y si en otros cuatro años no queda ni un puto monte con árboles en CyL, al menos estarás contento porque gobierna el PP.
4
#44 Somozano
#32 En realidad es con diferencia la comunidad con más masa arbórea del país.
La diferencia es que cuando hay incendios en Asturias como en 2023 nadie acusa al PSOE por ellos
Por cierto la gente no es gilipollas y sabe que la ayuda nacional fue de mierda, que los Brif de Tabuyo están mal pagado y que las promesas en la sierra de la culebra de Sánchez se quedaron en nada
1
#30 GerardoSinMana
#20 de la escuela de no gobierno por qué no quiero. Tu sobre te espera en el tercer piso, este año nos hemos estirado y hasta os adjuntamos un check de Amazon de 25€ pero tienes que ayudar a que volvemos al menos al 43% de intención de voto.

Putos papanatas…
0
#54 Jemomo
#20 tú no das ni un solo dato, solo dices que los datos que ofrece el cis son falsos. Que puede que lo sean y se podría debatir eso, pero tú no aportas ni un solo dato en tu comentario.
0
#34 Leon_Bocanegra
#13 antes de hacía llamar maragato. En uno de sus muchos nicks
1
#45 Somozano
#34 Somozano y maragato es lo mismo. Misma raza
0
#47 Leon_Bocanegra
#45 no me digas! Que cosas,eh? Que Santa Catalina nos ampare!
0
#50 Cntrl
#10 déjales que se lo crean, así no van a ir a votar
0
#24 abogado_del_diablo
#1 El planteamiento tenía su lógica: nos desangramos por la derecha, pues nos radicalizamos para atraer esos votos.
El problema es que nunca van a poder estar más a la derecha que Vox, y ahí sus votantes están cómodos, sin los vaivenes de un PP fracturado (unos apoyando a los genocidas y otros diciendo que es una masacre).

Y la cuestión que parece que han ignorado es que Ciudadanos demostró que había mucho espacio hacia el centro y que nadie reclama, y podrían haber recogido allí a mucha gente…   » ver todo el comentario
1
#43 Bravok1
#1 Y eso que VOX es mucho peor que el PP en todos los sentidos y eso que el PP es una supermierda, son un cancer social. Allí donde aparece esta chusma ultra analfabeta destruyen el país. Vease Argentina, EEUU...
0
#66 Borgiano
#1 Ostras, uno que se cree las chorradas de Tezanos. Menéame nunca defrauda.
0
#5 pip
Muchos preocupados del futuro gobierno de PP apoyado por VOX y al final acabaremos teniendo un gobierno de VOX apoyado por el PP. Como Abascal sea presidente no diré que me iré de España porque no tengo donde ir, pero igual corto Internet y antena y me dedico a leer y a contemplar las plantas del balcón.

Es posible que así, hasta me resulte beneficioso.
3
#11 aPedirAlMetro
#5 "corto Internet y antena y me dedico a leer"
Como gobierne VOX, leer sera considerado algo de comunistas :roll:
3
#16 pip
#11 Y tanto. Hoy en día, sentarse sin distracciones y leer un libro entero es un acto revolucionario.
1
#12 vGeeSiz
#5 te recomiendo que empieces ya, no esperes a que pase nada, hoy será mejor que mañana, un saludo en su retiro
0
#17 pip
#12 todos tenemos que morir.
0
#62 Cntrl
#5 No soy de VOX para nada, pero me encantaría que eso pasara.
0
#2 DPM
Unos dan > 200 escaños para PP/VOX y otros un 35% para PSOE.

Pues seguramente ni lo uno ni lo otro.
4
#6 aPedirAlMetro
#2 Mezclas valores absolutos con relativos por algun motivo en concreto ?
Y quienes son unos, y quienes son otros ?

Que comentario mas confuso de principio a fin xD
2
#29 DPM
#6 Creo que no es difícil entender el hecho de que hay encuestas que dan una gran mayoría a PP/VOX a costa del PSOE y luego está esta que le dan una clara mayoría a PSOE, es decir, resultados muy dispares. Y digo que seguramente la realidad no sea ni una ni otra. Pongo una estimación de escaños del CIS

Pensaba que no hacía falta explicar con tanto detalle, pero bueno...  media
3
#41 aPedirAlMetro
#29 "Pensaba que no hacía falta explicar con tanto detalle"
No se trata de explicar "con tanto detalle", si no de proporcionar fuentes.
Y de no mezclar unidades distintas a ser posible
1
#48 DPM
#41 La idea que quería trasladar está muy clara. Si has sido incapaz de entenderla no es mi problema.
1
#59 Cntrl
#48 cuando la cabecita no da, no da. Lo has explicado bien claro en el primer mensaje.
0
#57 Cntrl
#6 Si no le entiendes tienes un problema de comprensión o de conocimiento político. Vuelve a leerlo, seguro que esta vez si lo entiendes
0
#21 Hynkel
#2 Lo que sí tiene mucho sentido es que "El que pueda hacer que haga" está siendo un error garrafal.

Azuzar el mosqueo y rajar de Perro Sanxe tiene estas cosas. Feijóo no engancha, y para rajar de Perro Sanxe ya están Abascal y Ayuso.

Que la derecha ahora mismo suma en votos y en escaños, sin duda. Que puede haber sorpasso de Vox al PP, también. Con lo que vamos a polarización extrema.

Y si es un plebiscito a favor o en contra de Perro Sanxe, el que pierde seguro es el PP.
1
#46 Somozano
#21 Que suma? Si según está encuesta el PSOE podría gobernar solo con sumar. Ni le hace falta podemos
Y será verdad no?
O están usando dinero público para dar publicidad al PSOE?
0
#60 Cntrl
#46 Hablas del uso de TVE como medio de publicidad a favor del gobierno? Hay no, perdona , pero es el mismo caso, uso de dinero público para intereses del partido.
0
#63 Hynkel
#46 La suma de la realidad. Me importa un bledo el CIS porque ya se sabe para dónde barre. La realidad que ya se palpa a pie de calle es que quien no quiere al Perro Sanxe elige a Pagascal antes que a Frijolito. Motes para todo el mundo.

Y de esto, dos conclusiones. Una, que el único perjudicado seguro de todo esto es el PP. Otra, que la polarización es la mejor baza que tiene el Perro, y no duden que la usará.

Vamos, que no descarto que haya Sánchez para rato.
0
#68 Bapho
#21 estoy completamente de acuerdo con lo que comentas pero es que cada vez es mas claro que la estrategia del PP es quemar a Feijoo para que la virgen inmaculada de Ayuso le sustituya a unos meses de las elecciones para presentar a la líderes como primera candidata a presidente del gobierno con opciones, con permiso de Yolanda.
De esta manera intentarían arrastrar a mucho votante de Vox y recuperar a los del PP que se van a la abstención por los temas de inutilidad de Valencia, Andalucía, Castilla-Leon...

Lo que no tengo claro es que al final lleguen... con tanta mierda y tanto caso de inútil...
0
#58 Leon_Bocanegra
#55 Me suda la polla tanto el PSOE como PP o Vox. A mí lo que me molesta son los propagandistas de baratillo.
1
#15 vGeeSiz
Lo que no es entendible es como las mayores organizaciones criminales del país, PP y PSOE, tienen mas un de 5% de votos cada uno
3
#19 ipanies
#15 Esa es la madre del cordero, a día de hoy, ninguno de esos dos partidos debería ser una opción... y ojo, que no digo que desaparezcan los conservadores, liberales o socialistas, pero sí esos partidos/marcas corruptos y corrompedores.
0
#28 oceanon3d
#15 Como las todas las de derechas.

Para todo lo demás es la única auditada hasta la ultima coma y hasta las privadas utilizan siempre sus datos brutos hacer hacer las suyas . La diferencia hasta donde yo se es que es que es intención de voto directo; no esta nada cocinada.

Si no entiendes el rechazo a este PP trumpista, con Trump al 100% de musica de fondo y pro-genocidio es que no vives en España. Se estan llenado de gloria. ¿No te has dado cuenta del desquicie de Feijoo aun? ¿te parece algo de alguien que tiene el gobierno en el bolsillo?

Y ojo que el votante de izquierdas esta desmovilizado históricamente fuera de periodos electorales ... y a mas amenaza de VOX mas voto de izquierda  media
1
#51 vGeeSiz
#28 yo creo que depende de con quien hables te dirá una cosa o la otra.

Si preguntas a gente conservadora te dirán que los progresistas van todas a una y hacen una fuerza increible y van a votar a todos en masa después de las asambleas y las manis

Si preguntas a gente progresista te dirán que los conservadores van todas a una y hacen una fuerza increible y van a votar todos en masa al salir de misa que el cura ya le ha dicho a quien votar
0
#39 Leon_Bocanegra
Muy mal lo tienen que estar haciendo alcama y sandalio para que hayan vuelto a contratar a maragato

Aunque ahora se llame @Somozano
1
#55 Somozano
#39 como os jode que se aporten numeros
1
#42 angelitoMagno
#14 por lo que sea Saunez no convoca elecciones ...
¿Porque aún no hemos pasado ni la mitad de la legislatura? :-|
0
#65 F.Redondo
#42 una legislatura en la que no tiene mayoría parlamentaria, como demuestra que no se ha atrevido ni a presentar unos presupuestos en más de la mitad de la legislatura que llevamos (hace 2 meses y medio que pasamos de la mitad)

Si se creyera lo que dice el CIS, convocaría elecciones en un abrir y cerrar de ojos.
0
#7 Somozano
Es que el CIS fue el único que acertó en 2023
Los cojones 33
En su última encuesta publicada una semana antes dijo que ganaría el PSOE con el 32%, fue segundo con el 31%
Dijo que el PP quedaría segundo con el 30%, fue primero con el 33%
Dijo que Sumar sería tercero con el 14,9%, fue tercero con el 12,3%
Dijo que VOX sería cuarto con el 11,8%
Fue tercero con el 12,4%
La izquierda fue sobrevalorada con 3 puntos y la derecha infravalorada con 3 puntos y medio
Y eso teniendo en cuenta que el CIS…   » ver todo el comentario
8
#36 eltoloco
#7 y aún así fue la encuesta que más se acercó con diferencia
2
#49 Somozano
#36 No. Fue la de gesop para el periódico y muchas otras como las de sociométrica, electopanel o 40db

Las cuales con diferencias dicen que la derecha está hoy en el 48-50% de los votos y con entre 185 y 200 escaños

Está les quita diez puntos
A sumar que también baja a Junts, PNV, Bildu, ERC

Baja a todo dios menos al PSOE y Sumar/podemos

Lo que tiene que hacer para que le cuadre

Es que en 2023 todas daban super mayoría a PP y VOX
Falso
La mayoría daba una mayoría justa y algunas que no…   » ver todo el comentario
2
#53 oceanon3d
#49 Bienvenido a Menéame kamarada

8-D

Con tu permiso o sil el al ignore vas.
0
#67 ChukNorris
#7 Fallar por un 3% es muy poco.
0
#56 fareway
#52 Claro, claro... jajajajaja
0
#40 fareway
#38 jajajajaja hasta el fondo... te la meten hasta el fondo....
0
#52 Somozano
#40 y ahora chistes de gays
La ranciedad de la izquierda española
Si nos viene mejor que sean en 2027
La de viejos rojos que palman todos los días mientras jóvenes fachas cumplen 18

Es una cuestión biológica
0
#61 angelitoMagno
La gente de izquierda: No entiendo como puede ser que con la gestión de Mazón o de los incendios, mas ahora lo de la sanidad en Andalucía, frente a los buenos datos económicos, y aún así, la derecha vaya a ganar las elecciones.

La gente de izquierda, cuando el CIS dice que la izquierda volvería a ganar las elecciones: AJAJAJAJAJA, ESTO NO SE LO CREE NADIE

En fin, la mentalidad de derrota habitual.
0
#22 Somozano
Recordemos las últimas europeas donde NO acertó las orquillas de NINGÚN grupo político
Ni mi abuela a boleo lo hace tan mal

www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/elecciones/elecciones-europeas/202

Es un nivel de corrupción y mamoneo que en Europa solo lo verías en alguna republiqueta del Cáucaso

Es la degradación absoluta de las instituciones publicas al servicio de un señor
3
#26 fareway
#22 jajajajajajaja, ánimo... me meo contigo!
2
#33 Somozano
#26 donde quedó esto?

www.publico.es/politica/cis-mantiene-abierta-posibilidad-giro-izquierd

Quién gobierna hoy en CyL?

Y esto?

www.elpais.com/espana/elecciones-galicia/2024-02-12/la-subida-del-bng-

Quién gobierna Galicia?

Ánimo jajajajaja

El chulo malote dice algo supuestamente gracioso y todos sus seguidores le ríen la gracia una y otra vez
Como adolescentes de…   » ver todo el comentario
2
#35 fareway
#33 El meneo va del hundimiento de tu querido PP.... no saques cortinas de humo.

Ah.... tu Presidente, mañana, seguirá siendo tu Presidente... xD xD xD xD
0
#38 Somozano
#35 Y tu y tu rey
Viva la Casa Capetiana de Borbón
Cortinas de humo es poner en evidencia todas las veces que el CIS ha MANIPULADO encuestas para favorecer al PSOE y que luego el resultado sea totalmente diferente
Es decir en el 100% de sus encuestas

El otro día la TV y prensa francesa publicando las palabras de Luis XX de Francia hablando sobre la necesidad de destruir la decadente república francesa

www.lefigaro.fr/politique/louis-de-bourbon-alerte-sur-l-effondrement-d

Vive le Roi
Vive Louis Capet
1
#9 manzitor
Intuimos que para dimensionar la realidad, hay que des-cocinar lo cocinado por el CIS. Ya imagino que, ni lo que publican los medios conservadores, ni lo del CIS.
0
#3 reithor
Tendría su gracia que frijol sacase menos diputados que fraCasado.
0
#8 asola33
IDA, calienta que sales.
0
#64 Cntrl
#8 Deja a ida, que pongan a Cayetana
0
#25 rogerillu
Bueno, hay que irse preparando para que hundan el país como han hecho con Argentina.
0
#18 Lamantua
Spoiler : En breve elecciones. :troll:
P. D. No tardarán en inventarse un bulo con el beneplácito de sus kkmedios y togas.
0
#69 Joker_2O
Los barómetros son basura, papel mojado, para lo unico que sirven es para asustar a la gente y movilizar votos.
0
#4 katakrak
Ojala, pero no me creo las encuestas.Ninguna.
0

