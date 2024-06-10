CIS: el PP se hundiría a su peor resultado en cuatro años (19,8%) y Vox se quedaría a dos puntos

El PSOE sigue creciendo y rozaría el 35%, su mejor resultado en año y medio. Sánchez le sacaría 15 puntos a Feijóo. El auge de Vox también deja huella en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de octubre y publicado este lunes. Según este estudio, el PP bajaría cuatro puntos en sólo un mes y se quedaría en el 19,8% de estimación de voto. La caída de los populares es estrepitosa teniendo en cuenta que en mayo rozaba el 30%. Además, es su peor registro desde marzo de 2021, cuando obtuvo un 17,9%.