CIS: el PP se hundiría a su peor resultado en cuatro años (19,8%) y Vox se quedaría a dos puntos

El PSOE sigue creciendo y rozaría el 35%, su mejor resultado en año y medio. Sánchez le sacaría 15 puntos a Feijóo. El auge de Vox también deja huella en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de octubre y publicado este lunes. Según este estudio, el PP bajaría cuatro puntos en sólo un mes y se quedaría en el 19,8% de estimación de voto. La caída de los populares es estrepitosa teniendo en cuenta que en mayo rozaba el 30%. Además, es su peor registro desde marzo de 2021, cuando obtuvo un 17,9%.
| etiquetas: cis , pp , peor resultado , cuatro años , (19 , 8%)
Se lo han ganado a pulso, panda de gañanes
Desde el PP han ayudado a crear y alimentar una legion de descerebrados e hiperventilados, y ahora estos van y votan a VOX, que son con quienes se identifican mejor. Es que era de puto cajon... no hace tiempo ni nada que se viene avisando al PP de que esas iban a ser las consecuencias...
Pues ala, a disfrutar.
Hay Perro Sanche para rato (personalmente no es de mi agrado, pero si he de escoger entre Abascal, Feijoo o Perro Sanche, me quedo con el Perro)
En 2023 tuvo el 47%
Me estáis contando que hoy en día el bloque de la derecha tiene diez puntos menos que hace dos años?
Que hace apenas un año cuando la derecha sacó mayoría absoluta por primera vez en unas elecciones europeas?
Por cierto. También hunde a Junts que del 1,9 pasa al 1% y al PNV que pasa del 1,1 al 9%
Vaya hombre, hasta cae la derecha nacionalista
España la excepción de Europa
Cae hasta Bildu que pasa del 1,4 al 1%
Es lo que pasa cuando quieres mentir y aumentar al PSOE a lo loco
Que te descuadra todo
Van a necesitar a muchos clones mas como tu para salvar las proximas elecciones... pero que muchos...
Si tan bien va Pedro Sánchez porque cojones no convoca elecciones si podría gobernar en solitario con sumar y poco más
Para que estar sin presupuestos y sin nada
Pero la respuesta la tendréis en pocos meses
Elecciones en Castilla y León y Andalucía
Seguro que triunfa el PSOE en ambas
No?
A por los 40 años de mayoría pepera
Al pan sin sal del PSOE no lo conocen fuera de Soria
Después de la CSU bávara que gobierna Baviera desde el 50 va el PP de CyL segundo con récord de años de gobierno ininterrumpido
Hoy salieron dos encuestas para Andalucía
Mayoría absoluta de Moreno y con VOX sumando el 60%
Hace 15 años hubiera sido de no creer alguien que dijera que el PP sacaría la absoluta en Andalucia y encima tendrías un… » ver todo el comentario
Sí, sí, sí pero la bilis te rezuma con Sánchez en la Moncloa... y yo me meo de risa con tu escozor
La diferencia es que cuando hay incendios en Asturias como en 2023 nadie acusa al PSOE por ellos
Por cierto la gente no es gilipollas y sabe que la ayuda nacional fue de mierda, que los Brif de Tabuyo están mal pagado y que las promesas en la sierra de la culebra de Sánchez se quedaron en nada
Putos papanatas…
El problema es que nunca van a poder estar más a la derecha que Vox, y ahí sus votantes están cómodos, sin los vaivenes de un PP fracturado (unos apoyando a los genocidas y otros diciendo que es una masacre).
Y la cuestión que parece que han ignorado es que Ciudadanos demostró que había mucho espacio hacia el centro y que nadie reclama, y podrían haber recogido allí a mucha gente… » ver todo el comentario
Es posible que así, hasta me resulte beneficioso.
Como gobierne VOX, leer sera considerado algo de comunistas
Pues seguramente ni lo uno ni lo otro.
Y quienes son unos, y quienes son otros ?
Que comentario mas confuso de principio a fin
Pensaba que no hacía falta explicar con tanto detalle, pero bueno...
No se trata de explicar "con tanto detalle", si no de proporcionar fuentes.
Y de no mezclar unidades distintas a ser posible
Azuzar el mosqueo y rajar de Perro Sanxe tiene estas cosas. Feijóo no engancha, y para rajar de Perro Sanxe ya están Abascal y Ayuso.
Que la derecha ahora mismo suma en votos y en escaños, sin duda. Que puede haber sorpasso de Vox al PP, también. Con lo que vamos a polarización extrema.
Y si es un plebiscito a favor o en contra de Perro Sanxe, el que pierde seguro es el PP.
Y será verdad no?
O están usando dinero público para dar publicidad al PSOE?
Y de esto, dos conclusiones. Una, que el único perjudicado seguro de todo esto es el PP. Otra, que la polarización es la mejor baza que tiene el Perro, y no duden que la usará.
Vamos, que no descarto que haya Sánchez para rato.
De esta manera intentarían arrastrar a mucho votante de Vox y recuperar a los del PP que se van a la abstención por los temas de inutilidad de Valencia, Andalucía, Castilla-Leon...
Lo que no tengo claro es que al final lleguen... con tanta mierda y tanto caso de inútil...
Para todo lo demás es la única auditada hasta la ultima coma y hasta las privadas utilizan siempre sus datos brutos hacer hacer las suyas . La diferencia hasta donde yo se es que es que es intención de voto directo; no esta nada cocinada.
Si no entiendes el rechazo a este PP trumpista, con Trump al 100% de musica de fondo y pro-genocidio es que no vives en España. Se estan llenado de gloria. ¿No te has dado cuenta del desquicie de Feijoo aun? ¿te parece algo de alguien que tiene el gobierno en el bolsillo?
Y ojo que el votante de izquierdas esta desmovilizado históricamente fuera de periodos electorales ... y a mas amenaza de VOX mas voto de izquierda
Y está que paso?
www.elpais.com/espana/elecciones-galicia/2024-02-12/la-subida-del-bng-
Y está?
www.publico.es/politica/cis-mantiene-abierta-posibilidad-giro-izquierd
Y está?
www.cis.es/-/el-psoe-lograria-ser-primera-fuerza-en-las-elecciones-al-
Desmovilizado?
Pero si la izquierda está todo el día llorando
Si preguntas a gente conservadora te dirán que los progresistas van todas a una y hacen una fuerza increible y van a votar a todos en masa después de las asambleas y las manis
Si preguntas a gente progresista te dirán que los conservadores van todas a una y hacen una fuerza increible y van a votar todos en masa al salir de misa que el cura ya le ha dicho a quien votar
Aunque ahora se llame @Somozano
⦁ El CIS de Tezanos hace el ridículo y se confirma como la peor encuesta de las elecciones generales
⦁ El CIS de Tezanos vuelve a encallar: pronosticó un empate técnico entre bloques antes de que Ayuso arrasara … » ver todo el comentario
¿Porque aún no hemos pasado ni la mitad de la legislatura?
Si se creyera lo que dice el CIS, convocaría elecciones en un abrir y cerrar de ojos.
Los cojones 33
En su última encuesta publicada una semana antes dijo que ganaría el PSOE con el 32%, fue segundo con el 31%
Dijo que el PP quedaría segundo con el 30%, fue primero con el 33%
Dijo que Sumar sería tercero con el 14,9%, fue tercero con el 12,3%
Dijo que VOX sería cuarto con el 11,8%
Fue tercero con el 12,4%
La izquierda fue sobrevalorada con 3 puntos y la derecha infravalorada con 3 puntos y medio
Y eso teniendo en cuenta que el CIS… » ver todo el comentario
Las cuales con diferencias dicen que la derecha está hoy en el 48-50% de los votos y con entre 185 y 200 escaños
Está les quita diez puntos
A sumar que también baja a Junts, PNV, Bildu, ERC
Baja a todo dios menos al PSOE y Sumar/podemos
Lo que tiene que hacer para que le cuadre
Es que en 2023 todas daban super mayoría a PP y VOX
Falso
La mayoría daba una mayoría justa y algunas que no… » ver todo el comentario
Con tu permiso o sil el al ignore vas.
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sondeos_de_intención_de_voto_para_las_ele
La ranciedad de la izquierda española
Si nos viene mejor que sean en 2027
La de viejos rojos que palman todos los días mientras jóvenes fachas cumplen 18
Es una cuestión biológica
La gente de izquierda, cuando el CIS dice que la izquierda volvería a ganar las elecciones: AJAJAJAJAJA, ESTO NO SE LO CREE NADIE
En fin, la mentalidad de derrota habitual.
Ni mi abuela a boleo lo hace tan mal
www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/elecciones/elecciones-europeas/202
Es un nivel de corrupción y mamoneo que en Europa solo lo verías en alguna republiqueta del Cáucaso
Es la degradación absoluta de las instituciones publicas al servicio de un señor
www.publico.es/politica/cis-mantiene-abierta-posibilidad-giro-izquierd
Quién gobierna hoy en CyL?
Y esto?
www.elpais.com/espana/elecciones-galicia/2024-02-12/la-subida-del-bng-
Quién gobierna Galicia?
Ánimo jajajajaja
El chulo malote dice algo supuestamente gracioso y todos sus seguidores le ríen la gracia una y otra vez
Como adolescentes de… » ver todo el comentario
Ah.... tu Presidente, mañana, seguirá siendo tu Presidente...
Viva la Casa Capetiana de Borbón
Cortinas de humo es poner en evidencia todas las veces que el CIS ha MANIPULADO encuestas para favorecer al PSOE y que luego el resultado sea totalmente diferente
Es decir en el 100% de sus encuestas
El otro día la TV y prensa francesa publicando las palabras de Luis XX de Francia hablando sobre la necesidad de destruir la decadente república francesa
www.lefigaro.fr/politique/louis-de-bourbon-alerte-sur-l-effondrement-d
Vive le Roi
Vive Louis Capet
P. D. No tardarán en inventarse un bulo con el beneplácito de sus kkmedios y togas.