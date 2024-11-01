Encuesta Comunitat Valenciana (DyS 8-O): Carlos Mazón volvería a ser President

Carlos Mazón volvería a ser President de la Generalitat Valenciana si se celebrasen elecciones hoy, según la encuestadora Demoscopia y Servicios para ESDiario. Los populares obtendrían un 30,5% de los votos, lo que se traduce en 34 escaños. En segundo lugar se posicionaría Diana Morant del PSOE con el 27,2% de los votos y 31 escaños. En tercer lugar, VOX con el 17,4% y 18 escaños. Cerraría el Parlament, Compromís con un 15% y 16 escaños. Podemos y SALF quedarían fuera.
Si te engañan una vez el responsable es el que te engaña, si te engañan dos el responsable eres tú y si votas a un tipo que ha matado a 229 personas por vago y vicioso eres gilipollas
Luego vinieron cientos de miles de muertes. Muchas más que 229. Aun así le siguieron votando.
Ahora imagina que tu compañero carga 1 millón de cargadores de balas, y las dispara contra ese chaleco.
Eso es lo que pasó en Madrid: un millón de mujeres fueron al 8M a decir que el machismo mataba más que el covid. Y allí se cargaron muchas del virus. Esas mujeres además trabajan en residencias y el resto es historia.
Otra cosa es que la subnormal de presidenta que tienen los madrileños los dejaran morir como gorrinos, que da para historia.
O que en confinamiento cojas el coche y te pires de fin de semana
Si reconoces que Pedro Sánchez lo hizo, entonces hizo bien.
Cuando no confías en la gente que sabe lo que hace es cuando muere mucha más gente.
En Valencia no se confío en la Aemet y en la CHJ y murió gente.
La del PP: sus "ideas" y poner palos en la rueda a nivel nacional y la masacre de ancianos de Ayuso fueron para que se disolviera el partido por inútiles y criminales
Correcto, los mismos que hoy dicen que en Gaza no hay genocidio y que si te quejas de que matan a civiles estás apoyando a hamas.
La derecha ha cruzado una línea, pero lo ha hecho conscientemente. Son sus votantes quienes no se dan cuenta de la posición en la que están, lo que tienen que defender y condenar para poder seguir votando al PP.
Punto. No hay más. No vale la excusa de la estupidez. Es decir al partido "mira, te perdono por dejar morir ahogadas en sus casas a 200 personas".
Y eso. Es muy peligroso.
Imagínate como tiene que ser la realidad de jodida, que hasta el mayor lameculos del PPCV le da 6 escaños menos que en 2023.
Da igual, no contestes. @admin este multicuentas esta muy subido.
Y suéltame el brazo ya, joder.
Es tan descarado el tema que da vergüenza de verlo.
Ni explican a cuantas personas han preguntado ni nada.
Te pongo los quesitos como me mandan y a correr.
Con vuestro pan os lo comáis, colegas.
www.meneame.net/story/rechazo-mazon-mantiene-82-encuestados-pide-dimis
No cuadra el tema en absoluto.
Aquí al menos te dan datos . El porcentaje ha crecido en ocho décimas desde entonces, hasta el 82 % en la última entrega, realizada a partir de 750 entrevistas entre el 22 y el 26 de septiembre.
Me encanta.
Ahora que los nacionalistas de izquierdas tachen a Demoscopia de fascista y arreglao.
El odio es muy poderoso, pero irracional del todo
Por curiosidad, ¿qué ha hecho de malo para ti la izquierda y por qué es mejor el Partido Popular que Compromís?
Pero te lo explico como si se lo explicara a mi primo el retrasado: me encanta porque la izquierda es tan mala que ni siquiera con esto es capaz de tumbar a Mazon. Imagina si son jodidamente malos. Y me encanta precisamente eso: que su incompetencia política la resolverán con un: las encuestas son fachas y machistas.
Ah, por cierto, si hacemos cocina de las locas encuestas que enseñan micro datos como es la de 40DB, nos… » ver todo el comentario