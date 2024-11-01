edición general
Encuesta Comunitat Valenciana (DyS 8-O): Carlos Mazón volvería a ser President

Carlos Mazón volvería a ser President de la Generalitat Valenciana si se celebrasen elecciones hoy, según la encuestadora Demoscopia y Servicios para ESDiario. Los populares obtendrían un 30,5% de los votos, lo que se traduce en 34 escaños. En segundo lugar se posicionaría Diana Morant del PSOE con el 27,2% de los votos y 31 escaños. En tercer lugar, VOX con el 17,4% y 18 escaños. Cerraría el Parlament, Compromís con un 15% y 16 escaños. Podemos y SALF quedarían fuera.

adimdrive
En ese caso solicito a los Valencianos que pidan la independencia cuanto antes
Si te engañan una vez el responsable es el que te engaña, si te engañan dos el responsable eres tú y si votas a un tipo que ha matado a 229 personas por vago y vicioso eres gilipollas
Suleiman
#2 Gilipollas o egoísta.... El tema que a mi no me afecta, y me la suda lo que les pase, lo he oido varias veces...
io1976
#5 Lo mismo pienso, son una panda de psicópatas egoistas carentes de cualquier empatía hacía el prójimo.
JotaMcnulty
#2 Siguen votando a Sanchez, cuyo gobierno después de ver como estaba el mundo, no cerró el país a cal y canto. Su persona de confianza en pandemias lo definió así: solo habrá 3 o 4 casos de covid.

Luego vinieron cientos de miles de muertes. Muchas más que 229. Aun así le siguieron votando.
fremen11
#8 7291 en Madriz, concretamente
JotaMcnulty
#10 No sabía que Madrid tenía competencias fronterizas. Gracias por la clase.
fremen11
#19 Pero si que tiene las competencias de Sanidad y sobre las residencias.....
JotaMcnulty
#27 Imagina que alguien se tiene un chaleco antibalas. Cuya función es parar balas cuando le vengan. Pero el chaleco tiene un límite. Al final se quiebra.

Ahora imagina que tu compañero carga 1 millón de cargadores de balas, y las dispara contra ese chaleco.

Eso es lo que pasó en Madrid: un millón de mujeres fueron al 8M a decir que el machismo mataba más que el covid. Y allí se cargaron muchas del virus. Esas mujeres además trabajan en residencias y el resto es historia.

Otra cosa es que la subnormal de presidenta que tienen los madrileños los dejaran morir como gorrinos, que da para historia.
fremen11
#33 Imagina que estás en una residencia pública y cómo no tienes seguro privado te dejan morir como un perro.......
JotaMcnulty
#36 Fatal. Y encima mandan a que me cuide la mujer malpagada, amargada y explotada que estuvo ayer en la manifestación del 8M luchando por su empoderamiento en plena oleada pandémica de un virus nuevo y altamente contagioso del cual ya había conocimiento en otras partes del mundo y en Europa.
fremen11
#33 O imagina que el gobierno intenta que la gente se quede en su casa y los de tu cuerda digan que es un golpe de estado.
O que en confinamiento cojas el coche y te pires de fin de semana
Solinvictus
#33 imagina que estas en un mitin de vox con un tío de apellido extranjero con mucho tos.
Abril_2025
#8 Si el presidente del gobierno no confía en el director del centro de epidemias sanitarias haría bien en dejar el puesto.

Si reconoces que Pedro Sánchez lo hizo, entonces hizo bien.

Cuando no confías en la gente que sabe lo que hace es cuando muere mucha más gente.

En Valencia no se confío en la Aemet y en la CHJ y murió gente.
adimdrive
#8 La gestión del PSOE en la pandemia fue muy muy muy ... muy mejorable
La del PP: sus "ideas" y poner palos en la rueda a nivel nacional y la masacre de ancianos de Ayuso fueron para que se disolviera el partido por inútiles y criminales
OCLuis
#8 No le des la vuelta a las cosas: el confinamiento salvó vidas, muchas... ¿y sabes quienes estaban en contra porque la constitución, la libertad y todo eso?
Correcto, los mismos que hoy dicen que en Gaza no hay genocidio y que si te quejas de que matan a civiles estás apoyando a hamas.

La derecha ha cruzado una línea, pero lo ha hecho conscientemente. Son sus votantes quienes no se dan cuenta de la posición en la que están, lo que tienen que defender y condenar para poder seguir votando al PP.
TipejoGuti
#8 jode que mamarrachada de argumento
Libre_albedrío
#8 Jope!! Como están las cabezas. Va a ser verdad. Ka salud mental ha empeorado mucho
Barney_77
#2 Cuántas veces te ha engañado tu gobierno?
Vodker
#2 como valenciano he de darte la razón.
srabdm
#2 Pedir la independencia no lleva hacia la independencia porque España no es una democracia.
bitonrino
#2 Distopico no, lo siguiente.
Andreham
Cualquier que vote no al PP, que bueno, hay mil millones de motivos para no hacerlo pero puedo ligeramente entender el tren de pensamiento de alguien que lo quiera hacer; sino a MAZÓN. Osea, literalmente a MAZÓN. En plan, que en la papeleta ponga SI VOTAS A ESTE PARTIDO, EL PRESIDENTE SERÁ MAZÓN. Es mala persona.

Punto. No hay más. No vale la excusa de la estupidez. Es decir al partido "mira, te perdono por dejar morir ahogadas en sus casas a 200 personas".

Y eso. Es muy peligroso.
pedrobotero
Como le va la marcha a la peña... ????
guillersk
#1 por qué los otros son peores o no son
Barney_77
#7 Los otros no son mejores... Y eso es lo triste, elegir entre lamentable y penoso.
fareway
#11 ¿Han dejado morir los otros a 229 mientras estaban en el privado de un restaurante?
MiguelDeUnamano
#21 Es el argumento de quienes quieren justificar a quienes les representan perfectamente, el "todos son iguales".
Libre_albedrío
#40 Es que no son ni parecidos. El PP es un peligro público. Dejan morir a sus gentes. La vida de las personas en sus comunidades, no está a salvo con ellos en el poder. Pero, yo respeto las urnas. ¡Allá cada cual lo que vote!. Podré decir..jod.... Tú has elegido
pedrobotero
#7 #11 pero... vosotros recordáis que hubo una Dana con cientos de muertos y al poco tiempo estaban intentando legislar para construir en zona inundable???
6 K 72
MiguelDeUnamano
#26 Por supuesto, pero como les da vergüenza reconocer que tienen todo su apoyo, pues sueltan la tontería de turno para ver si cuela.
valandildeandunie
#1 Es una encuesta fake como un piano, en #16 lo explico.

Imagínate como tiene que ser la realidad de jodida, que hasta el mayor lameculos del PPCV le da 6 escaños menos que en 2023.
vicus.
A ver, sondeo difundido por Esradio.
rendri
Aún muerto ahogado un buen votante del PP se levanta de su tumba y va a votarles. De vox ya ni te cuento porque por España cualquier cosa.
ipanies
#14 ¿Tienes 15 años?
Da igual, no contestes. @admin este multicuentas esta muy subido.
JotaMcnulty
#20 Llama a papá y a mamá si quieres. Pero después léete el titular de la entrada y échate a llorar otra vez.

Y suéltame el brazo ya, joder.
kinz000
Es diario jejeje
fremen11
El tema es que habría que llamar a estos votantes por su nombre, COMPLICES DE ASESINATO, pero les molesta más que los llamen gilipollas.......
OrialCon_Darkness
A ver, le han hecho la encuesta para Esdiario, acaso esperabais que saliese ganando algún partido que no fuera el PP o vox?
Skiner
#0 Esta encuesta no se la cree nadie. Ni en los sueños más humedos
Es tan descarado el tema que da vergüenza de verlo.
Ni explican a cuantas personas han preguntado ni nada.
Te pongo los quesitos como me mandan y a correr. :troll:
Mickimo
Sólo con ver algunos de los comentarios debajo de las gráficas entiendo perfectamente el resultado.
Con vuestro pan os lo comáis, colegas.
Skiner
#0 Ayer en este mismo lugar alguien publico esto
www.meneame.net/story/rechazo-mazon-mantiene-82-encuestados-pide-dimis
No cuadra el tema en absoluto.
Aquí al menos te dan datos . El porcentaje ha crecido en ocho décimas desde entonces, hasta el 82 % en la última entrega, realizada a partir de 750 entrevistas entre el 22 y el 26 de septiembre.
Iori
Pues espero que no les llueva mucho.
Juanjolo
Pues será que a pesar de tanta propaganda contra Mazon en todos lados, parece que la realidad es que lo hace bien
JotaMcnulty
Como estarán hasta las pelotas de los nacionalistas de Compromís para que prefieran al retrasado de Mazón.

Me encanta.

Ahora que los nacionalistas de izquierdas tachen a Demoscopia de fascista y arreglao.
ipanies
#4 Te encanta que un pueblo que hace un año sufrió una desgracia inmensa esté tan manipulado como para que odien más a la izquierda que al hijo de puta que no estaba en su puesto el día de la tragedia???? o_o
El odio es muy poderoso, pero irracional del todo :palm:
Por curiosidad, ¿qué ha hecho de malo para ti la izquierda y por qué es mejor el Partido Popular que Compromís?
JotaMcnulty
#6 Seguro que el más listo de la familia no eres. Ni de tu casa, y eso que vives solo.

Pero te lo explico como si se lo explicara a mi primo el retrasado: me encanta porque la izquierda es tan mala que ni siquiera con esto es capaz de tumbar a Mazon. Imagina si son jodidamente malos. Y me encanta precisamente eso: que su incompetencia política la resolverán con un: las encuestas son fachas y machistas.
valandildeandunie
#4 Literalmente Enrique Martínez es, o era, el director de DyM y subdirector de Esdiario, incluso antiguamente el domicilio fiscal de DyM y la agencia de Marketing de Kikin, la cual se llevaba casualmente jugosos contratos del PPCV en su época dorada de corrupción, compartían domicilo, y que, otra vez la casualidad, estaba al lado de la antigua sede del PPCV en la Calle Quart de Valencia.

Ah, por cierto, si hacemos cocina de las locas encuestas que enseñan micro datos como es la de 40DB, nos…   » ver todo el comentario
