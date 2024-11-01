Encuesta Comunitat Valenciana (DyS 8-O): Carlos Mazón volvería a ser President

Carlos Mazón volvería a ser President de la Generalitat Valenciana si se celebrasen elecciones hoy, según la encuestadora Demoscopia y Servicios para ESDiario. Los populares obtendrían un 30,5% de los votos, lo que se traduce en 34 escaños. En segundo lugar se posicionaría Diana Morant del PSOE con el 27,2% de los votos y 31 escaños. En tercer lugar, VOX con el 17,4% y 18 escaños. Cerraría el Parlament, Compromís con un 15% y 16 escaños. Podemos y SALF quedarían fuera.