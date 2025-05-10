China consigue una fuente de energía virtualmente infinita, limpia y segura

China ha dado un paso decisivo en su carrera para conseguir energía virtualmente infinita, segura y limpia: científicos e ingenieros chinos afirman haber convertido torio en uranio dentro de su reactor de sal. Un logro que parece de ciencia ficción pero que es física pura aunque no se haya conseguido hasta ahora.

El Instituto de Física Aplicada de Shanghái (SINAP) ha culminado las pruebas iniciales de su reactor experimental de sales fundidas y torio (TMSR-LF1) en el desierto de Gobi. Su conclusión es inequívoca: funciona.