China consigue una fuente de energía virtualmente infinita, limpia y segura

China ha dado un paso decisivo en su carrera para conseguir energía virtualmente infinita, segura y limpia: científicos e ingenieros chinos afirman haber convertido torio en uranio dentro de su reactor de sal. Un logro que parece de ciencia ficción pero que es física pura aunque no se haya conseguido hasta ahora.
El Instituto de Física Aplicada de Shanghái (SINAP) ha culminado las pruebas iniciales de su reactor experimental de sales fundidas y torio (TMSR-LF1) en el desierto de Gobi. Su conclusión es inequívoca: funciona.
Virtualmente en este contexto es sinónimo de prácticamente, y quiere de cir:
Sí, se puede acabar porque es finita, pero hay tanta cantidad que pasarían milenios y aún no habríamos acabado con ella.
Todo se consigue, también decían que el hombre no podía volar.
efe.com/ciencia-y-tecnologia/2025-05-10/cern-transmuta-plomo-oro/
El ciclo del torio es un proceso de producción de combustible nuclear en el que el torio-232 absorbe un neutrón para convertirse en uranio-233 (U-233) fisionable. Este proceso lo hace útil como material "fértil" que genera combustible nuclear adicional, reduciendo la necesidad de uranio enriquecido y produciendo menos residuos de larga vida.
Las principales etapas son:
- Captura de neutrones: El torio-232 (Th-232) absorbe un neutrón y se transforma en
Igual que Xataka.
Teniamos tecnologia, se desecho.
Ahora a comer todos dopa chuna de murciélago.
En la década de 1960, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos operó con éxito un reactor de sal fundida durante cinco años, demostrando que el concepto funcionaba. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por la administración Nixon. La política de la Guerra Fría favoreció los reactores que producían plutonio, material para armas nucleares.
Y una pequeña pregunta a Copilot:
No es algo nuevo, el propio artículo cita que ya se experimentó en USA en los 60. Si abandonaron la idea...sería por algo, me imagino que el costo de explotación sería estratosférico. No creo que China haya solventado problemas de coste de una forma tan radical, ya que esto lleva muchas décadas sobre el tablero y se le han dado ya muchas vueltas.
Igual ha desarrollado alguna tecnología increíble y muy barata, pero lo dudo mucho, en materia nuclear ya está todo el pescado vendido y es difícil mejorar lo que hay.
Por lo tanto, lo dejo en la nevera y ya veremos dentro de unos años si termina de arrancar.