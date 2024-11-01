edición general
Un camionero es despedido, se compra un camión y pide la capitalización del paro para trabajar por su cuenta y el SEPE se lo niega por fraude de ley

Un camionero contratado desde 2007 fue despedido disciplinariamente por “falta de interés”, bajo rendimiento, incumplimiento de objetivos y perjuicios a la empresa, en 2024. El camionero no reclamó el despido, pudiendo haber conseguido una indemnización de 19.283,56€ si se hubiera declarado improcedente. Se dio de alta en el paro y solcitó la capitalización para comprar un camión y darse de alta como autónomo. El SEPE negó esta capitalización ya que consideran que el despido fue instrumental y que su finalidad para financiar su nueva vida.

ChatGPT #1 ChatGPT
Suena raro no discutir un despido …. Dejar de ganar 19K? Raro
7 K 99
#2 poxemita
#1 tendría "falta de interés" en ese momento y ya en el paro el interés volvería a él.
1 K 23
#3 Vamohacalmano
#1 Pero el pavo ha seguido el curso legal. Vamos, que ha seguido las herramientas del Estado. Y tu no puedes demostrar que no querías hacer algo, demostrar un negativo es imposible.
#7 Ovlak
Ovlak #7 Ovlak
#3 A veces las pruebas son circunstanciales pero demasiado evidentes, como que ya estaba comprando el camión justo cuando fue despedido. O, peor aún, que pretendía trabajar para la misma empresa que lo despidió por bajo rendimiento. Lo dice el tribunal aquí:
Dicho esto, el tribunal señala que este supuesto no incluye quienes se constituyan como trabajadores autónomos “económicamente dependientes suscribiendo un contrato con la empresa con la que hubieran mantenido un vínculo contractual previo inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, o perteneciente al mismo grupo empresarial de aquella”.
5 K 66
#9 Vamohacalmano
#7 Mira que es dificil demostrar una cosa de estas. El camionero este lo ha conseguido xD
2 K 30
#10 Juanesus
#7 vamos, que pretendía que le pagáramos el camión nosotros, de nuestros impuestos...
0 K 6
Priorat #17 Priorat
#3 El estado también ha seguido sus herramientas. Si se lo ha negado con esta explicación es que puede. Y si no le gusta hay maneras de revertirlo, que vaya a tribunales.

Algunos os pensais que para que haya una sentencia hace falta una foto del fraude. Y eso no es cierto. Con indicios claros se puede perfectamente llegar a una conclusión la administración y un juez. Y renunciar a 19.000€ que tendría que pagar el que le ha despedido es un indicio bastante clarinete de fraude y de acuerdo entre empleado y empleador. Suficiente para llegar a una conclusión tanto la administración, como un juez.
0 K 13
ChukNorris #4 ChukNorris
#1 Despido disciplinar... Igual tenía motivos para no reclamarlo. Pedir la capitalización del paro es una putada para los trabajadores.
0 K 10
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 que motivos? Pierdes la pasta y no gana nada…
0 K 11
Ferran #11 Ferran
#4 ¿Porque es una putada pedir la capitalización del paro y trabajar por cuenta propia?

Al contrario, yo lo veo algo fantástico y de hecho lo es tanto que hasta parece sospechoso y de ahí que piensen que ha hecho trampa.
#5 Vamvan
Vamvan #5 Vamvan *
#1 Tengo un colega currando en eso y historias de simular despidos para luego trabajar por su "cuenta" hay a patadas.
1 K 25
ChatGPT #15 ChatGPT
#5 currando en simular despidos? Lol
0 K 11
#12 jfgaliza
#1 tienes que contratar abogado y ganar el juicio, como lo pierdas palmas pasta...
Buscar un despido disciplinario, que yo sepa, ni es delito ni te quita el derecho a paro. El SEPE a veces se extralimita un poco.
0 K 7
ChatGPT #13 ChatGPT *
#12 no habla de juicio, entiendo que es la conciliación.

Después sí fue a juicio (contra el SEPE), y se lo tiraron para atrás en dos instancias… muy claro tiene que ser.
0 K 11
HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#12

Error. Eso es una dimisión y no da lugar a paro. Buscar el disciplinario es un fraude de ley. Si te quieres ir, te vas.
0 K 16
#18 jfgaliza
#14 fraude de ley es pactar un despido disciplinario, si haces por merecerlo y la empresa te echa, es perfectamente legal, ya que si no ningún despido disciplinario daría lugar a paro.
0 K 7
pitercio #16 pitercio *
- No te subo, pero te echo, tú coges la pasta del paro, te compras un camión y trabajas como autónomo para nosotros ganando más pasta ¿cómo lo ves?
- Lo miro y te digo algo
0 K 12
#8 exeware
Se llama Loquillo y claramente lo hizo para ser feliz.
0

