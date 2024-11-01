Un camionero es despedido, se compra un camión y pide la capitalización del paro para trabajar por su cuenta y el SEPE se lo niega por fraude de ley

Un camionero contratado desde 2007 fue despedido disciplinariamente por “falta de interés”, bajo rendimiento, incumplimiento de objetivos y perjuicios a la empresa, en 2024. El camionero no reclamó el despido, pudiendo haber conseguido una indemnización de 19.283,56€ si se hubiera declarado improcedente. Se dio de alta en el paro y solcitó la capitalización para comprar un camión y darse de alta como autónomo. El SEPE negó esta capitalización ya que consideran que el despido fue instrumental y que su finalidad para financiar su nueva vida.