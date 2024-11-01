Un camionero es despedido, se compra un camión y pide la capitalización del paro para trabajar por su cuenta y el SEPE se lo niega por fraude de ley

Un camionero contratado desde 2007 fue despedido disciplinariamente por “falta de interés”, bajo rendimiento, incumplimiento de objetivos y perjuicios a la empresa, en 2024. El camionero no reclamó el despido, pudiendo haber conseguido una indemnización de 19.283,56€ si se hubiera declarado improcedente. Se dio de alta en el paro y solcitó la capitalización para comprar un camión y darse de alta como autónomo. El SEPE negó esta capitalización ya que consideran que el despido fue instrumental y que su finalidad para financiar su nueva vida.
Dicho esto, el tribunal señala que este supuesto no incluye quienes se constituyan como trabajadores autónomos “económicamente dependientes suscribiendo un contrato con la empresa con la que hubieran mantenido un vínculo contractual previo inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, o perteneciente al mismo grupo empresarial de aquella”.
Algunos os pensais que para que haya una sentencia hace falta una foto del fraude. Y eso no es cierto. Con indicios claros se puede perfectamente llegar a una conclusión la administración y un juez. Y renunciar a 19.000€ que tendría que pagar el que le ha despedido es un indicio bastante clarinete de fraude y de acuerdo entre empleado y empleador. Suficiente para llegar a una conclusión tanto la administración, como un juez.
Al contrario, yo lo veo algo fantástico y de hecho lo es tanto que hasta parece sospechoso y de ahí que piensen que ha hecho trampa.
Buscar un despido disciplinario, que yo sepa, ni es delito ni te quita el derecho a paro. El SEPE a veces se extralimita un poco.
Después sí fue a juicio (contra el SEPE), y se lo tiraron para atrás en dos instancias… muy claro tiene que ser.
Error. Eso es una dimisión y no da lugar a paro. Buscar el disciplinario es un fraude de ley. Si te quieres ir, te vas.
