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El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El acceso a la vivienda en alquiler en España ha alcanzado unos niveles de esfuerzo económico que para muchos ciudadanos son insostenibles. De media, los españoles destinan el 51,38% de su salario bruto mensual al pago de la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados. Este porcentaje se queda corto en las grandes capitales como Barcelona y Madrid, donde supera el 100% del sueldo, según un informe elaborado por los analistas de pisos.com. El cálculo se ha realizado tomando como referencia el salario bruto medio nacional...

| etiquetas: vivienda , alquiler , madrid , barcelona , sueldo , economía
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27 comentarios
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Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
"salario medio de 2.500 €:"
Eso es el salario medio bruto
(Lo cuentan en el cuerpo de la noticia, pero en el titular queda en el aire)
2 K 34
#6 Hynkel
#4 Da igual. Cuando se cruzó la barrera de los 1000 euros nos echamos las manos a la cabeza. Hace tiempo que hemos normalizado subidas que son burradas, y 1000 ahora hasta parecería "barato".

El día que se pare la rueda porque ya no se pueda pagar esas salvajadas, cae todo.
0 K 7
Rogue #2 Rogue
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2.187€/mes
Garaje incluido
2 hab. 80 m² Planta 3ª exterior con ascensor
**Ático en Alquiler en Méndez Álvaro, Delicias - Madrid** Descubre este espectacular piso de 80 m² en una de las zonas más vibrantes de Madrid. Con 2 amplios dormitorios y 2 baños."
Espectacular piso de 80 m2!
Ahí vivía yo hace cuatro año y pagábamos 800€.
1 K 30
FunFrock #1 FunFrock
No hay q preocuparse. Ayer Sánchez dejó en ridículo a Feijoo porque no sabía colocar Huelva.
Eso es lo importante
6 K 29
mund4y4 #5 mund4y4
#1 La peor de sus ministros es la de Vivienda y es la que va a hacer que pierda las elecciones.
Ahora ya no hay mucho margen de maniobra, pero vamos, persona más inútil e incompetente que ella… Tellado, tal vez.
1 K 27
ostiayajoder #8 ostiayajoder *
#1 La vivienda esta transferida. De hecho la ley de vivienda q hi,o el perro no se aplico en Madrid....

Quien regula la vivienda en madrid es el PP pero bueno, q eso no te quite el sueño: el PP tampoco es una constructora y las constructoras no van a hacer pisos pq no tienen gente ni maquinaria ni ganas de q bajen los pisos y ganen menos.

Por no hablar de q la gente q tiene piso en propiedad no quiere q el precio de su piso, q aun pueden estar pagando, baje.

#5 No flipes, va a perder las elecciones pq la gente de derechas ha perdido el norte y perroxanxehijodeputa. Sino fuera la vivienda seria cualquier otra excusa.
1 K 20
Harkon #12 Harkon
#8 Vivienda y el gobierno pueden forzar a las CCAA a aplicar la ley, les cortas el grifo de la financiación y hasta que la apliquen.

El PP y vox ya verás como no tienen contemplaciones a la hora de hacer ese tipo de chantajes cuando les interese.
0 K 16
#16 encurtido
Todos las medidas me siguen pareciendo un desvío de atención para no ver el elefante en la habitación: hay más demanda que oferta.

Si se limitan los alquileres, seguirá habiendo más gente queriendo vivir en Madrid o Barcelona que vivienda. Ahora este problema se resuelve mediante la injusticia del que pague más se queda el piso, pero con topes, el problema se resolverá de otra forma injusta: por sorteo, el que llegue antes, el que ofrezca dinero sin declarar, etc.

En lo único que estoy de acuerdo es limitar el alquiler turístico.

#12 ¿qué financiación se va a cortar el grifo?
1 K 14
curaca #21 curaca
#12 Te amenazo con no darte la finanaciación que te corresponde por ley porque no quieres aplicar una ley que he promulgado yo que no tengo competencias en ese terreno y solo puedo legislar un marco. No se, yo le veo lagunillas a ese plan...
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powernergia #10 powernergia
#5 La realidad es que el PSOE no se ha atrevido a intervenir el mercado de la vivienda que es lo único que puede frenar el problema, aunque supongo que hay normativas europeas que impiden hacer determinadas cosas (como prohibir la compra de vivienda a quien no vaya a vivir en ella), aunque hay determinadas cosas muy obvias como penalizar impositivamente la compra a no residentes, y eliminar impuestos a los compradores usuarios de su vivienda, que no han sido capaces ni de plantear.

Lo gracioso…   » ver todo el comentario
3 K 55
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#10 Lo gracioso es que si el gobierno interviniese el mercado de vivienda, alguno en vez de acordarse del enésimo ridículo de Feijóo estaría gritando "comunismo" y corriendo en círculos.
1 K 28
Nube_Gris #7 Nube_Gris *
#1 Lo dices como si los peperos no estuviesen aguardando para lanzar una dentellada a cualquier cosa que huela dinero si llegan a gobernar, entre ellas la vivienda.
Estos no son buenos, pero es que los otros son los 4 jinetes del apocalipsis cabalgando en un solo caballo/partido.
Para empezar creo que ningún otro partido se ha atrevido en el mundo a vender vivienda de protección oficial a un fondo buitre, como si hizo la Botella para que su hijo estuviese bien visto.
9 K 110
Sinfonico #9 Sinfonico
#1 Feijóo se deja en ridículo él solito,no culpes a Sánchez de que el PP solo ponga a gilipollas como candidatos
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TipejoGuti #13 TipejoGuti
#1 A ver, Feijoo necesita poca ayuda para quedar en ridículo. :roll:
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perrico #14 perrico
#1 Quienes bloquean en el parlamento leyes para intentar contener los precios son PP, VOX, JUNTs y PNV.
Cada uno que saque sus conclusiones
1 K 19
Raziel_2 #17 Raziel_2 *
#1 Esto es como en la comunidad Valenciana que le daban las VPO a los cargos del PP o en la comunidad de Madrid que se las vendieron a fondos buitre y a pesar de la sentencia en contra de todos los tribunales habidos y por haber, no les da la gana de recuperarlas...

¿Eso tambien es culpa del perro Sánchez?
1 K 18
FunFrock #19 FunFrock
#17 Eso tendrá la culpa los Peperos de la Com. Valenciana.
Pero las VPO son compra de vivienda, y estamos hablando del Alquiler en Madrid y Barcelona, y hasta donde yo se San Juan no está ni en Madid ni en Barcelona.
Alicante no está en Madrid ni en Barcelona, se ve q eres igual de ignorante que Feijoo.
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Raziel_2 #20 Raziel_2
#19 ¿Asi que las competencias en vivienda transferidas a las comunidades ahora también son competencia de Pedro Sánchez? Madrid esta en la comunidad de Madrid y las viviendas vendidas por Ana Botella eran de alquiler público.

Por cierto, VPO no solo son para venta, pero bueno, tu con tu película.
1 K 18
FunFrock #24 FunFrock
#20 ¿Sabes siquiera que significa competencias transferidas? Las comunidades tienen competencias de Ordenación del Suelo, pero las normativas de construcción son nacionales (Codigo Técnico de la Edificación).
Hay mil normativas y cada una es de su padre y de su madre.

Madrid está en la comunidad de Madrid, y el Gobierno Central vende edificios de hacienda, que estando en Madrid pertenecen al Gobierno, a Black Rock para hacer residencias de lujo

Si tienes una VPO, intenta alquilarla, verás que risa cuando te venga la inspección. Hay modalidad de VP para Alquiler, pero el grueso de las VPO son para venta en propiedad.

Yo con la pelicula en la que trabajo, no te preocupes.
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kosako #25 kosako
#1 A ver si así la gente se desanima a votar a uno de los partidos que han provocado esa situación.
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#3 tropezon
hasta el infinito y más allá :troll:
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alfre2 #22 alfre2
“Falta vivienda”, rebuzna alguno que otro.
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DrEvil #23 DrEvil
#22 No, los precios están así porque sobra vivienda. Evidentemente.
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Benzo #27 Benzo *
#22 Falta vivienda social asequible.
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Andreham #11 Andreham
Yo sólo digo que alguien se está quedando ese dinero, no es una multa ni dinero que va a la trituradora.

Vosotros veréis, pero esa gente ficha y le da igual vuestras tonterías de "mimimi ojalá gobierne la izquierda mimimi".
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Falk #18 Falk
Pues nada, todos a vivir en chabolas o caravanas...
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#26 jaramero
Se prohíbe airbnb y la vivienda se ajusta a precio de uso residencial en una semana
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menéame