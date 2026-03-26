El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El acceso a la vivienda en alquiler en España ha alcanzado unos niveles de esfuerzo económico que para muchos ciudadanos son insostenibles. De media, los españoles destinan el 51,38% de su salario bruto mensual al pago de la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados. Este porcentaje se queda corto en las grandes capitales como Barcelona y Madrid, donde supera el 100% del sueldo, según un informe elaborado por los analistas de pisos.com. El cálculo se ha realizado tomando como referencia el salario bruto medio nacional...