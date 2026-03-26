El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El acceso a la vivienda en alquiler en España ha alcanzado unos niveles de esfuerzo económico que para muchos ciudadanos son insostenibles. De media, los españoles destinan el 51,38% de su salario bruto mensual al pago de la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados. Este porcentaje se queda corto en las grandes capitales como Barcelona y Madrid, donde supera el 100% del sueldo, según un informe elaborado por los analistas de pisos.com. El cálculo se ha realizado tomando como referencia el salario bruto medio nacional...
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Eso es el salario medio bruto
(Lo cuentan en el cuerpo de la noticia, pero en el titular queda en el aire)
El día que se pare la rueda porque ya no se pueda pagar esas salvajadas, cae todo.
2.187€/mes
Garaje incluido
2 hab. 80 m² Planta 3ª exterior con ascensor
**Ático en Alquiler en Méndez Álvaro, Delicias - Madrid** Descubre este espectacular piso de 80 m² en una de las zonas más vibrantes de Madrid. Con 2 amplios dormitorios y 2 baños."
Espectacular piso de 80 m2!
Ahí vivía yo hace cuatro año y pagábamos 800€.
Eso es lo importante
Ahora ya no hay mucho margen de maniobra, pero vamos, persona más inútil e incompetente que ella… Tellado, tal vez.
Quien regula la vivienda en madrid es el PP pero bueno, q eso no te quite el sueño: el PP tampoco es una constructora y las constructoras no van a hacer pisos pq no tienen gente ni maquinaria ni ganas de q bajen los pisos y ganen menos.
Por no hablar de q la gente q tiene piso en propiedad no quiere q el precio de su piso, q aun pueden estar pagando, baje.
#5 No flipes, va a perder las elecciones pq la gente de derechas ha perdido el norte y perroxanxehijodeputa. Sino fuera la vivienda seria cualquier otra excusa.
El PP y vox ya verás como no tienen contemplaciones a la hora de hacer ese tipo de chantajes cuando les interese.
Si se limitan los alquileres, seguirá habiendo más gente queriendo vivir en Madrid o Barcelona que vivienda. Ahora este problema se resuelve mediante la injusticia del que pague más se queda el piso, pero con topes, el problema se resolverá de otra forma injusta: por sorteo, el que llegue antes, el que ofrezca dinero sin declarar, etc.
En lo único que estoy de acuerdo es limitar el alquiler turístico.
#12 ¿qué financiación se va a cortar el grifo?
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Estos no son buenos, pero es que los otros son los 4 jinetes del apocalipsis cabalgando en un solo caballo/partido.
Para empezar creo que ningún otro partido se ha atrevido en el mundo a vender vivienda de protección oficial a un fondo buitre, como si hizo la Botella para que su hijo estuviese bien visto.
Cada uno que saque sus conclusiones
¿Eso tambien es culpa del perro Sánchez?
Pero las VPO son compra de vivienda, y estamos hablando del Alquiler en Madrid y Barcelona, y hasta donde yo se San Juan no está ni en Madid ni en Barcelona.
Alicante no está en Madrid ni en Barcelona, se ve q eres igual de ignorante que Feijoo.
Por cierto, VPO no solo son para venta, pero bueno, tu con tu película.
Hay mil normativas y cada una es de su padre y de su madre.
Madrid está en la comunidad de Madrid, y el Gobierno Central vende edificios de hacienda, que estando en Madrid pertenecen al Gobierno, a Black Rock para hacer residencias de lujo
Si tienes una VPO, intenta alquilarla, verás que risa cuando te venga la inspección. Hay modalidad de VP para Alquiler, pero el grueso de las VPO son para venta en propiedad.
Yo con la pelicula en la que trabajo, no te preocupes.
Vosotros veréis, pero esa gente ficha y le da igual vuestras tonterías de "mimimi ojalá gobierne la izquierda mimimi".