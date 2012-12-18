Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios

La carrera de Albert Pla es una mezcla de grandes escenarios, colaboraciones míticas y escándalos involuntarios. Desde aquel octubre del 88 en que se presentó a un concurso con sus primeras cuatro canciones —y lo ganó— no ha dejado de ocupar un lugar único en la cultura. Premio Nacional de Música en el 2016, autor de discos esenciales como No solamente de rumba vive el hombre o La diferencia, y actor que se ha adentrado en universos como el de La Mesías, Pla continúa desafiando definiciones.
| etiquetas: albert pla , dios , terraplanistas , musico
A mucha gente, la creencia religiosa le da un cierto alivio mental, un propósito. Incluso creo que una creencia leve, poco dogmática y no fanatizada hasta puede ser positiva para algunos.
Ahora bien, pensar que la Tierra es plana no tiene puto sentido… » ver todo el comentario
Qué clase de comparación es un hecho empíricamente refutable (y de hecho ya refutado por la ciencia) como es que la tierra no es plana, con otro empíricamente imposible de refutar (y de hecho nunca refutado por la ciencia) como es la posibilidad de la existencia de un Dios.
Que es en parte lo que dice #5.
Por cierto #5, tu última frase creo que es también aplicable a mucha ideología actual. Por ejemplo, creo que realmente son son cuatro gatos, al margen de caraduras y sinvergüenzas lo que realmente creen que un hombre se transforma en mujer sólo con el poder de su autopercepción.
Y ante tal uso de la logica no puedo salvo decir; Lo que se afirma sin pruebas se descarta de la misma forma y que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
Quizas podriamos pensar que lo que "ofrecen" es diferente, pero en pleno siglo 21 es posible que hasta eso sea refutable.
Si dios es alguien que puede hacer 1 + 2 = 7, ya está demostrada su inexistencia, como también es imposible que exista un triángulo de 4 lados o un número primo divisible por 6.
Si dios no puede hacer 1 + 2 = 7, entonces también está demostrada su inexistencia, porque no será un verdadero dios, ya que la lógica será su dios.
Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Buda.
Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Baal..
Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia del Espagueti Volador..
Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Baco.
Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de un político honrado.
Podía haber seguido con David el Gnomo y las armas de destrucción nasiva de Saddam Husseim, pero no quería agobiarte.
P.S. Las cosas por defecto NO existen. Y dios no es una excepción.
Pero vamos, es que ni en España, con el pasado nacional-católico asqueroso que tiene, cree el 90% de la gente en esas basuras.
A nivel mundial, menos aún.
www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-exe
www.publico.es/sociedad/ateos-creyentes-registran-maximo-historico-roz
es.zenit.org/2024/08/29/se-triplica-el-porcentaje-de-ateos-en-espana-e
Accesible en Modo vista de lectura.
Una cosa es demostrable, la otra no.
Se ha dicho lo mismo de muchas maneras, pero pocas veces de manera tan certera.