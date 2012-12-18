Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios

La carrera de Albert Pla es una mezcla de grandes escenarios, colaboraciones míticas y escándalos involuntarios. Desde aquel octubre del 88 en que se presentó a un concurso con sus primeras cuatro canciones —y lo ganó— no ha dejado de ocupar un lugar único en la cultura. Premio Nacional de Música en el 2016, autor de discos esenciales como No solamente de rumba vive el hombre o La diferencia, y actor que se ha adentrado en universos como el de La Mesías, Pla continúa desafiando definiciones.