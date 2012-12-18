edición general
Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios

La carrera de Albert Pla es una mezcla de grandes escenarios, colaboraciones míticas y escándalos involuntarios. Desde aquel octubre del 88 en que se presentó a un concurso con sus primeras cuatro canciones —y lo ganó— no ha dejado de ocupar un lugar único en la cultura. Premio Nacional de Música en el 2016, autor de discos esenciales como No solamente de rumba vive el hombre o La diferencia, y actor que se ha adentrado en universos como el de La Mesías, Pla continúa desafiando definiciones.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Yo soy ateo, pero no lo veo exactamente igual. Creer en que hay "algo más", aún siendo una creencia irracional, tiene una explicación racional. El miedo a la muerte, al sin sentido de la existencia, el deseo de trascendencia, etc.

A mucha gente, la creencia religiosa le da un cierto alivio mental, un propósito. Incluso creo que una creencia leve, poco dogmática y no fanatizada hasta puede ser positiva para algunos.

Ahora bien, pensar que la Tierra es plana no tiene puto sentido…   » ver todo el comentario
5 K 70
#7 miraqueereslinda *
¿Y si así fuera, qué?

Qué clase de comparación es un hecho empíricamente refutable (y de hecho ya refutado por la ciencia) como es que la tierra no es plana, con otro empíricamente imposible de refutar (y de hecho nunca refutado por la ciencia) como es la posibilidad de la existencia de un Dios.

Que es en parte lo que dice #5.

Por cierto #5, tu última frase creo que es también aplicable a mucha ideología actual. Por ejemplo, creo que realmente son son cuatro gatos, al margen de caraduras y sinvergüenzas lo que realmente creen que un hombre se transforma en mujer sólo con el poder de su autopercepción.
1 K 19
sorrillo #10 sorrillo
#7 A menos que hayas hecho tú esas comprobaciones empíricas acaba siendo también una creencia.
0 K 11
#14 miraqueereslinda *
#10 en tal caso, entiendo que tú no debes creer en absolutamente nada que no puedas comprobar empíricamente por ti mismo. Como por ejemplo que vives en un planeta, dentro de un sistema que forma parte de una galaxia.
0 K 7
sorrillo #16 sorrillo
#14 Lo que no hago es negar que es una creencia.
0 K 11
#4 Pitchford
Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Dios..
4 K 57
#12 Cuchifrito
#4 La mera suposición de que existe un dios que trasciende las leyes naturales te lleva como consecuencia a que cualquier cosa es posible, como que toda las pruebas de que la tierra no sea plana hayan sido trastocadas por un poder superior.
0 K 11
#21 Pitchford
#12 A éso se le llama rizar el rizo..
1 K 30
#30 Galton
#21 Dijo el creyente en amigos imaginarios invisibles...
0 K 8
TripleXXX #13 TripleXXX *
#4 ¿Conoces el concepto de la carga de la prueba u onus probandi?
0 K 8
#17 Pitchford
#13 Sí, pero también conozco que lo que he afirmado es cierto.
1 K 30
johel #19 johel *
#4 Lo gracioso es que los terraplanistas usan las pruebas que demuestran que la tierra es un esferoide para intentar racionalizar que la tierra es plana mientras que los religiosos usan la ausencia de pruebas para racionalizar que dios existe.
Y ante tal uso de la logica no puedo salvo decir; Lo que se afirma sin pruebas se descarta de la misma forma y que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
0 K 11
#26 Pitchford
#19 Por eso que cuentas son creencias muy diferentes y por tanto no comparables..
0 K 19
johel #32 johel *
#26 No veo por que no van a ser comparables, las dos son inventadas sin ninguna prueba y se sostienen unicamente con ese concepto tan peculiar llamado Fe.
Quizas podriamos pensar que lo que "ofrecen" es diferente, pero en pleno siglo 21 es posible que hasta eso sea refutable.
0 K 11
#20 BoosterFelix *
#4 Es fácil demostrar la inexistencia de dios:

Si dios es alguien que puede hacer 1 + 2 = 7, ya está demostrada su inexistencia, como también es imposible que exista un triángulo de 4 lados o un número primo divisible por 6.

Si dios no puede hacer 1 + 2 = 7, entonces también está demostrada su inexistencia, porque no será un verdadero dios, ya que la lógica será su dios.
0 K 9
EsanZerbait #25 EsanZerbait
#4 Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Alá..

Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Buda.

Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Baal..

Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia del Espagueti Volador..

Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de Baco.

Bueno, hay pruebas científicas de que la Tierra no es plana. No hay ninguna prueba de la inexistencia de un político honrado.
0 K 10
#27 Pitchford
#25 Exactamente.
0 K 19
EsanZerbait #28 EsanZerbait
#27 más bien, inexactamente.

Podía haber seguido con David el Gnomo y las armas de destrucción nasiva de Saddam Husseim, pero no quería agobiarte.
0 K 10
#29 Galton
#4 Tampoco no hay ninguna prueba de la inexistencia de los unicornios... ni de las hidras... ni de las manticoras... etc...

P.S. Las cosas por defecto NO existen. Y dios no es una excepción.
0 K 8
Sr.No #31 Sr.No
#4 y menos aún de su existencia.
0 K 11
#33 chocoleches
#4 De hecho es al revés, todas las pruebas indican que dios no existe porque no hay ninguna de lo contrario.
0 K 12
Lyovin81 #3 Lyovin81
No me cuadra eso de que el 90% de las personas crea en dios.
Pero vamos, es que ni en España, con el pasado nacional-católico asqueroso que tiene, cree el 90% de la gente en esas basuras.
A nivel mundial, menos aún.
2 K 29
sorrillo #6 sorrillo
#3 La fuente que cito establece la cifra en un 16,3% de ateos, el resto correspondería a algún tipo de religión. Con datos de 2010 o 2012.

www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-exe

 media
0 K 11
Lyovin81 #18 Lyovin81
#6 Joder, qué puto mal rollo saber que vive uno rodeado de tarados :-(
0 K 7
sorrillo #24 sorrillo
#18 España precisamente parece ser una excepción, en el conjunto del estado el 39% son ateos mientras que en Cataluña los ateos suponen el 87%.

www.publico.es/sociedad/ateos-creyentes-registran-maximo-historico-roz
es.zenit.org/2024/08/29/se-triplica-el-porcentaje-de-ateos-en-espana-e
1 K 23
#1 candonga1 *
Grande Albert.

Accesible en Modo vista de lectura.
2 K 25
Huginn #8 Huginn
#1 #2 Pues es una chorrada de razonamiento
1 K 11
Tontolculo #9 Tontolculo
#8 por qué lo dices?
0 K 10
Huginn #34 Huginn
#9 #22 No creía que hiciese falta argumentación, pero ya veo que me equivoqué.
Una cosa es demostrable, la otra no.
0 K 12
EsanZerbait #22 EsanZerbait
#8 le acabas de cerrar la boca con tu argumentación
0 K 10
#2 Paucat
Bien visto.
2 K 19
Arzak_ #11 Arzak_
Dios no es la respuesta a la angustia humana, sino su anestesia: permite sufrirla sin transformarla. 8-D
0 K 12
Lyovin81 #15 Lyovin81
#11 Si la frase es tuya, me quito el sombrero. Si no lo es, ¿De quién es?
Se ha dicho lo mismo de muchas maneras, pero pocas veces de manera tan certera.
0 K 7
#23 XXguiriXX
#11 Dios es como el amor: para unos es como anestesia, para otros una fuerza que los hace mejores de lo que naturalmente son.
0 K 12

