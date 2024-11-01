Vox se mantiene fiel a Trump aunque sus últimas medidas le creen problemas en el relato

Durante la guerra arancelaria continuaban con su defensa de los intereses nacionales culpando al Gobierno y a la Comisión Europea de «perjudicar» al campo y la industria nacional mediante «políticas 'woke'». La celebracion de Vox por la operación militar de Venezuela chocó con socios europeos. Además, Vox ha sido fiel defensor de la opositora Corina Machado, por lo que la designación de Delcy Rodríguez incomodó a los de Abascal. En cuanto a Groenlandia, Vox se declara «incompetente» acerca de este asunto, si hay algo «sustancial» lo estudiarán.