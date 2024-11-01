edición general
8 meneos
8 clics
Vox se mantiene fiel a Trump aunque sus últimas medidas le creen problemas en el relato

Vox se mantiene fiel a Trump aunque sus últimas medidas le creen problemas en el relato

Durante la guerra arancelaria continuaban con su defensa de los intereses nacionales culpando al Gobierno y a la Comisión Europea de «perjudicar» al campo y la industria nacional mediante «políticas 'woke'». La celebracion de Vox por la operación militar de Venezuela chocó con socios europeos. Además, Vox ha sido fiel defensor de la opositora Corina Machado, por lo que la designación de Delcy Rodríguez incomodó a los de Abascal. En cuanto a Groenlandia, Vox se declara «incompetente» acerca de este asunto, si hay algo «sustancial» lo estudiarán.

| etiquetas: vox , donald trump , apoyo , relato , problemas
6 2 0 K 94 vox
11 comentarios
6 2 0 K 94 vox
Comentarios destacados:      
manuelpepito #7 manuelpepito
Vox son unos comemierdas, sin más. Son el clásico duro con el débil y débil con el fuerte. Un gobierno de los gilipollas estos junto con los ladrones del PP sería el gobierno más antipatriota que se haya visto en mucho tiempo. Eso sí, banderase España no van a faltar.
9 K 104
Bretenaldo #2 Bretenaldo
Deberían declararse incompetentes en general, no solo respecto a Groenlandia. La madre que los parió...
4 K 45
jonolulu #10 jonolulu
Abascal es la putilla hispana de Trump
1 K 31
#6 detectordefalacias
La derechita cobarde
2 K 28
#9 okeil
Imagína que llegan a gobernar y zanahorio se encapricha de Canarias. Se declararían incompetentes, ya que su patriotismo termina donde empieza el rico ano del zanahorio ... Hay que ser muy tonto para votarles.
2 K 27
powernergia #1 powernergia
Menudo problemas tiene, aqui las exigencias son siempre a los mismos a esta cuadrilla no les afecta.
1 K 25
Sr.No #3 Sr.No
A ver, que los chekes los firma quien los firma.

A estos también los debe haber comprado el PP. :troll:
2 K 24
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Cómo se llaman a aquellos que se alían con el enemigo¿?
1 K 24
nitsuga.blisset #4 nitsuga.blisset
Qui paga, mana.
1 K 23
#11 Alcalino
Cuando Trump diga "Ceuta y Melilla para Marruecos" ver como salen los de VOX va a ser la risa.
1 K 22
mmlv #8 mmlv
Orgullosos de sus lenguas impregnadas del "aroma" anal de Trump
0 K 15

menéame