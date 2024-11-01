edición general
25 meneos
39 clics
Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One. Asimismo, el mandatario ha criticado la gestión de Copenhague de la seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía. "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más", ha bromeado.

| etiquetas: trump , insiste , groenlandia
20 5 0 K 240 actualidad
12 comentarios
20 5 0 K 240 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 detectordefalacias
Traducción:
Acabo de pasarme por la piedra Venezuela y lo siguiente que me voy a pasar por la piedra es Groenlandia.

El derecho internacional es mío y me lo follo cuando quiero.

Básicamente, si hay barcos Chinos o Rusos pululando por un sitio, pues ese sitio me pertenece.

Mando un especial saludo a todos aquellos personajes que defienden las actuaciones de este terrorista (ahora ya se puede decir con todas las de la ley).
7 K 87
#6 DatosOMientes
#3 El derecho no sirve de nada si no tienes la fuerza para aplicarlo.
0 K 11
manc0ntr0 #11 manc0ntr0
#6 aplicar algo a la fuerza sin derecho, no es ejercer ningún derecho
0 K 8
#12 detectordefalacias
#6 Como con Rusia, hay que andarse con pies de plomo cuando un país tiene nukes para transformar el planeta en un erial y están en manos de un ser desquiciado y viejo, con poco o nada que perder pues sabe que le quedan cuatro día en este mundo.
0 K 9
kevers #1 kevers *
En Europa ya están redactando el borrador con el que van a dejar clara su más energíca repulsa.Dicen que va a ser una repulsa muy grande. Se van a cagar.
3 K 54
#2 vantablack
#1 el email va a ser todo en mayúsculas!!
5 K 64
kevers #4 kevers *
#2 uf, no creo que se atrevan a tanto.
0 K 11
smilo #5 smilo
#2 en el email habra un adjunto donde se ve a los lideres europeos bajandose los pantalones listos para recibir
1 K 23
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Me encanta el olor a mundo basado en reglas por la mañana...  media
1 K 32
Mecaguen #8 Mecaguen
Y que haya gente defendiendo lo que hace este tipo. :palm:
1 K 20
jacm #10 jacm
#8 Justo ese es el problema grave.
La gente vota a Trump.
Fue el mismo problema de guerras y genocidios en el siglo XX
0 K 11
DrEvil #7 DrEvil
Pues si es un lugar de interés para chinos, rusos y europeos... igual se podría llegar a un acuerdo puntual para defender la zona entre todos. Y empezar a tener tratados multilaterales con las otras potencias del mundo.
0 K 8

menéame