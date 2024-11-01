Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One. Asimismo, el mandatario ha criticado la gestión de Copenhague de la seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía. "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más", ha bromeado.