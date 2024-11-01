Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One. Asimismo, el mandatario ha criticado la gestión de Copenhague de la seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía. "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más", ha bromeado.
Acabo de pasarme por la piedra Venezuela y lo siguiente que me voy a pasar por la piedra es Groenlandia.
El derecho internacional es mío y me lo follo cuando quiero.
Básicamente, si hay barcos Chinos o Rusos pululando por un sitio, pues ese sitio me pertenece.
Mando un especial saludo a todos aquellos personajes que defienden las actuaciones de este terrorista (ahora ya se puede decir con todas las de la ley).
La gente vota a Trump.
Fue el mismo problema de guerras y genocidios en el siglo XX